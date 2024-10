It Ends With Us – Siamo noi a dire basta: alle radici di un fenomeno globale

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:00

Uscito nelle nostre sale lo scorso 21 agosto, e ora approdato sui principali store digitali, It Ends With Us - Siamo noi a dire basta è un film di Justin Baldoni con protagonista Blake Lively e lo stesso Baldoni, adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Colleen Hoover.

Si tratta della storia di, una donna che dopo aver superato un'infanzia traumatica intraprende una nuova vita a Boston per inseguire il sogno di aprire un negozio di fiori. Dall'incontro casuale con l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid nasce un'intensa storia d'amore, nonostante ci sia qualcosa in Ryle che a Lily ricorda pericolosamente il rapporto tra i suoi genitori. Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan, rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily si ritroverà a dover contare solo sulle proprie forze per fare una scelta molto difficile per il suo futuro.

Il film, adattamento di una delle opere romance più chiacchierate degli ultimi anni, arriva direttamente da Booktok, una comunità dove i libri sono al centro di ogni conversazione.

Da Booktok allo schermo

Con Booktok si intende infatti una sotto-comunità di TikTok che si concentra sulla letteratura, dove gli utenti creano contenuti di vario tipo, da video a meme, sui libri che leggono. Sotto l'hashtag si può trovare di tutto, anche se visto il target di riferimento dell'app gli utenti prediligono la narrativa young adult, il fantasy e il romance. Da fenomeno nato durante il Covid ora i “Booktoker” sono diventati un movimento social capace di influenzare il mondo dell'editoria e le vendite di libri: la comunità, in cui ogni booktoker ha una propria strategia di comunicazione, ha rilanciato tra i più giovani il piacere della lettura tramite il potere del passaparola, che ha reso di fatto decine di titoli bestseller mondiali.

Quando non è solo amore

È il caso proprio di It Ends With Us, un libro uscito negli Stati Uniti nel 2016 ma che grazie alla piattaforma ha trovato il successo arrivando a scalare negli ultimi anni le classifiche dei libri più venduti e guadagnandosi una schiera numerosissima di fan. Era solo questione di tempo quindi prima che se ne facesse un film record di incassi, ed infatti così è stato: a fronte di un budget di 25 milioni, il film ha incassato globalmente quasi, ed ha generato migliaia e migliaia di interazioni social.

A una prima occhiata It Ends With Us - Siamo noi a dire basta apparentemente non si discosta troppo da tanti altri film appartenenti al genere romance, che contengono spesso gli stessi amati cliché: il film ad esempio comincia con il più classico dei “meet-cute”, dove una donna incontra per caso un uomo ed è subito scintilla. Si tratta di un film romantico, con la giusta dose di scene di sesso, didascalico a tratti ma non per questo meno coinvolgente. Se non fosse che la storia idilliaca tra i due protagonisti non è destinata ad essere una di quelle con il lieto fine scontato, anzi tutt'altro: dietro l'apparenza di un amore perfetto si nasconde invece una storia di violenza domestica e abuso psicologico che colpisce lo spettatore dritto in faccia e che fa male proprio perché inaspettato.

La traiettoria narrativa del film è infatti spiazzante: da un lato ci sono i tropi tipici del genere sentimentale, ma dall'altro il film (ed il libro prima) affronta un tema delicato e complesso, e lo fa in modo assolutamente non scontato. Esplorando la complessità delle relazioni umane e l'importanza di spezzare i cicli di abuso, il film ribalta la prerogativa classica delle storie d'amore, dove il lieto fine è in assoluto la principale aspettativa dello spettatore.

La rappresentazione della violenza domestica è infatti gestita in modo molto interessante dalla regia di Baldoni, perché viene costruita per “ingannare” lo spettatore e fargli credere che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, proprio come accade spesso alle vittime di abuso. La regia infatti prova ad avvicinare la percezione del pubblico a quella della protagonista, rendendosi ambigua proprio come lo sono queste circostanze.

Ciò che colpisce è che si tratta di un film che prova a rompere gli schemi, di un romance a tutti gli effetti, che però stravolge la prevedibilità delle sue strutture narrative per mettersi al servizio di una storia che si propone di raccontare una prova di forma tutta al femminile, così come l'esperienza di tante donne vittima di violenza domestica.

Tuttavia non bisogna lasciarsi ingannare: It Ends With Us - Siamo noi a dire basta è invece uno di quei film che più che le donne, dovrebbero essere gli uomini a guardare.

