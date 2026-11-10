Johnny Depp “torna” a Hollywood con Scrooge: quando un ruolo racconta più di una storia

Pubblicazione: 10 novembre alle 12:15

La schiena curva. Il naso a uncino. L’atteggiamento protervo. Gli occhi avari e la bocca a mezzaluna verso il basso per esprimere dissenso. Ebenezer Scrooge è uno dei personaggi della letteratura classica che più rappresentano l'avarizia e l'aridità d'animo, e Johnny Depp, per il suo “ritorno” a Hollywood, è stato chiamato all'appello per interpretarlo. Un ritorno, potremmo dire, significativo, con un ruolo che assurge a simbolo di una nuova fase della sua carriera.

Per capire perché il ritorno di Johnny Depp a Hollywood nei panni di Ebenezer Scrooge calzi così a pennello, bisogna fare un passo indietro. Nel 2018, il The Sun pubblicò un articolo in cui l'attore veniva ritratto come un uomo violento, in relazione al rapporto con l'ex moglie Amber Heard. Nello stesso anno, l'attrice raccontò al Washington Post la propria esperienza legata agli abusi, pur non nominando mai Depp, ma questo bastò comunque ad attirare sull'attore un'attenzione mediatica tutt'altro che positiva. Dinamiche che, a quel punto, portarono a una prima causa per diffamazione, che il divo perse nel 2020 contro il The Sun.

Il tribunale britannico ritenne infatti in gran parte vere le accuse riportate dal tabloid, scatenando un terremoto che si ripercosse sulla vita lavorativa dell'attore, in particolare sul suo rapporto con alcune produzioni hollywoodiane. La Warner Bros., infatti, gli chiese di rinunciare al ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali fantastici, richiesta che Depp accettò. Ma non finì qui: anche i rapporti con la Disney si incrinarono, tanto che l'attore non fu coinvolto nei successivi sviluppi legati a Pirati dei Caraibi, la saga che lo aveva portato a interpretare uno dei suoi personaggi più iconici, Jack Sparrow.

Il ruolo di Ebenezer Scrooge

Nel 2022 arrivò il processo civile per diffamazione in Virginia, dove la giuria si pronunciò prevalentemente a favore di Johnny Depp, riconoscendo però che anche Amber Heard era stata diffamata da alcune dichiarazioni di un legale dell'ex marito. Un esito diverso rispetto a quello del primo processo, che non equivaleva però a un'assoluzione dalle accuse di violenza. Nel dicembre dello stesso anno, i due raggiunsero un accordo che mise fine agli appelli, e da quel momento, per Johnny Depp, le cose sono iniziate a cambiare.

Gli ultimi sviluppi non hanno comunque cancellato gli- che agli occhi dei suoi sostenitori avevano assunto i contorni di una vera e propria caccia al mostro -, dalle cause giudiziarie e dalla perdita di un ruolo importante. Vicende che lo avevano pian piano allontanato dalle grandi produzioni statunitensi. Ne era emersa una figura sempre più controversa, soffocata in un'immagine che sembrava ormai prevalere sul suo essere attore, mentre la carriera veniva schiacciata sotto il peso del giudizio.

Ma dopo il caso in Virginia, all'orizzonte si è intravista una luce che ha determinato la sua ripartenza: il primo passo è arrivato con il cinema europeo e Jeanne du Barry, presentato al Festival di Cannes nel 2023, in cui Depp interpreta Luigi XV. Proprio in quell'occasione, l'attore aveva ammesso di essersi sentito boicottato da Hollywood, sostenendo però di non aver più bisogno di quell’industria. Nel 2024 è arrivato poi Modì – Tre giorni sulle ali della follia, film con cui è tornato alla regia dopo quasi trent'anni. In seguito è stato coinvolto anche nel thriller americano Day Drinker, in arrivo nel 2027 e prodotto da Lionsgate, prima di poter in qualche modo tornare a casa con Ebenezer (Scrooge e gli Spiriti del Natale), il nuovo film di Ti West con la Paramount, tra le major americane più antiche.

La parabola di Scrooge

E qui il cerchio si chiude. Se si guarda bene alla parabola di Scrooge, è chiaro che la sua evoluzione, pur diversa nella sostanza, sia un po' lo specchio di quanto accaduto a Depp: due vicende che, per ragioni differenti, finiscono per incontrarsi nel passaggio dall'emarginazione a una forma di reintegrazione. Nel caso del personaggio di Dickens, l'essere malvisto dalla comunità è giustificato dal suo comportamento respingente, che cambia attraverso il viaggio con gli spiriti. È proprio durante questo percorso che Scrooge comprende i propri errori, modifica il suo atteggiamento e viene finalmente riaccolto dagli altri.

Nel caso di Depp, invece, il punto di arrivo è simile, ma le ragioni dell'allontanamento hanno radici diverse: l'attore aveva visto minacciata e infine colpita la propria immagine pubblica e aveva dovuto rinunciare ad alcune importanti opportunità professionali, mentre una fetta dell'industria cinematografica prendeva le distanze da lui per le controversie che lo avevano coinvolto. L'esito del processo in Virginia, però, ha contribuito a riabilitarne almeno in parte l'immagine pubblica, e Hollywood ha ricominciato ad aprirgli le porte. Due percorsi, come dicevamo, differenti nelle responsabilità e nelle trasformazioni personali, ma accomunati, sul piano simbolico, dal passaggio dall'allontanamento alla possibilità di essere nuovamente accolti.

E adesso che una major gli ha affidato di nuovo un ruolo da protagonista, l'assonanza si fa evidente. Depp è rientrato nel circuito hollywoodiano interpretando un uomo nella cui storia si possono ritrovare, pur con tutte le differenze del caso, alcuni aspetti della sua vicenda personale. Un ruolo che, per queste ragioni, gli si cuce bene addosso. Il film di Ti West diventa così anche un esempio di come, a volte, il cinema riesca a creare - agli occhi di chi guarda - delle corrispondenze tra la storia di un personaggio e quella dell'attore che ne veste i panni, dando alla finzione una portata che va oltre ciò che viene raccontato sullo schermo. E forse è proprio questo, in fondo, uno dei compiti più affascinanti di quest’arte.