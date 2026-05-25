Kill Bill è il capolavoro di Tarantino? - MultiVersus 1x03

Pubblicazione: 25 maggio alle 22:05

Sul canale YouTube di BadTaste prosegue Multiversus, il format realizzato in collaborazione con ScreenWorld e Cinemaserietv.it che mette a confronto opinioni, visioni e punti di vista sul cinema, trasformando ogni episodio in un vero e proprio terreno di dibattito.

Tra i temi caldi dell'episodio:

È sempre stato una versione unica? Svisceriamo la complessa genesi di The Whole Bloody Affair. Quella che vedremo in sala è la concretizzazione della visione originaria del regista, ma quanto ha inciso sui fan la storica divisione in due volumi?

La Sposa è la più grande icona del cinema contemporaneo? Un focus ravveduto su Beatrix Kiddo (Uma Thurman). Analizziamo il modo in cui Tarantino ha destrutturato l'archetipo – storicamente maschile – del revenge movie, trasformandolo in una monumentale epopea matriarcale che ha ridefinito l'immaginario pop globale.

Kill Bill è il miglior film di Tarantino? Il grande dilemma cinefilo. Mettiamo a confronto la saga della Sposa con il resto della filmografia del regista di Knoxville per capire se questo pastiche totale di Occidente e Oriente rappresenti il suo apice artistico assoluto.

In questa nuova puntata, i riflettori si accendono su un ritorno monumentale che sta per infiammare il grande schermo:, l'opera totale e definitiva di Quentin Tarantino, nelle sale italiane dal 28 maggio al 3 giugno. A più di vent'anni dall'uscita dei due volumi originali, la sanguinosa vendetta della Sposa torna a essere un caso critico e un evento cinematografico di portata globale.

Ad arricchire la puntata c’è la presenza di un’ospite speciale:, giornalista cinematografica e critica, che offre uno sguardo privilegiato, lucido e internazionale sul cinema di Tarantino. Il suo intervento aggiunge un ulteriore livello di profondità alla discussione, permettendo di analizzare l’impatto culturale della pellicola, il suo posizionamento nella storia del cinema e la perenne attualità di un autore che non smette di dividere, provocare e affascinare il pubblico.

Il risultato è un confronto acceso ma articolato, che non cerca una risposta definitiva quanto piuttosto di mettere in luce le contraddizioni e la sfolgorante bellezza di un cult senza tempo. Perché, in fondo, tornare a parlare di Kill Bill oggi significa interrogarsi sul potere della sala, sulla forza della mitologia cinematografica e sulla straordinaria capacità del grande cinema di trasformare il dolore in arte pura.