I 10 migliori ruoli di Kristen Stewart

Pubblicazione: 08 settembre alle 20:00

Love Lies Bleeding arriva nelle sale il 12 settembre

LEGGI – Kristen Stewart cerca vendetta nel primo trailer del thriller Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding sta per arrivare al cinema, e il fatto che chi l’ha già visto ne parli benissimo ci fa pensare a quanto siamo fortunati ad avere. Ormai da anni una delle migliori attrici in circolazione, a un certo punto ha rischiato di rimanere incastrata in una gabbia anche metacinematografica, la famosa “maledizione del personaggio”, quel fenomeno per cui una persona interpreta un ruolo e per il resto della sua carriera viene identificata con esso – il motivo per cui Tobey Maguire sarà per sempre Spider-Man.

Adventureland

invece è riuscita a sfuggire alle grinfie della maledizione, e a diventare una perfetta anti-diva, che raramente sceglie progetti senza una forte impronta autoriale e che anche quando ha abbracciato il mainstream si è sempre mossa in ambiti quantomeno interessanti – anche se non sempre per forza riusciti. Abbiamo quindi scelto di celebrare questi suoi quasi 25 anni di carriera selezionando i suoi 10 migliori ruoli, che trovate qui sotto in rigoroso ordine alfabetico.

Il sospiro di sollievo tra un Twilight e l’altro, oltre che una delle commedie romantiche più divertenti e anticonvenzionali degli ultimi anni (15, ormai). E un ruolo semplice solo all’apparenza, perché le rom-com hanno dei canoni molto precisi e rigidi entro i quali muoversi, ed è all’interno di questi confini che bisogna trovare la scintilla. Nel film di Mottola, Kristen Stewart ci riesce.

Crimes of the Future

Non è la protagonista del film, ma questo non le impedisce di spiccare anche a fianco di Viggo Mortensen e Léa Seydoux. David Cronenberg è un genio e ha sempre avuto un grande occhio per il talento e le facce da cinema: era solo giusto che prima o poi Kristen Stewart arrivasse a lavorare con lui.

Into the Wild

Una parentesi tutto sommato breve ma indimenticabile, quella di Kristen Stewart nel film di Sean Penn. Che parla di tutt’altro e si concentra su tutt’altro, e questo va tutto a merito dell’attrice, che pur nel poco minutaggio che le viene concesso riesce a lasciare il segno.

On The Road

Non è facile farsi notare all’interno di un film così fondamentalmente maschile, e Sam Riley e soprattutto Garrett Hedlund fanno di tutto per attirare l’attenzione. Ma Kristen Stewart è una parte fondamentale di tutto l’ingranaggio, in un film uscito in un’annata che le regalò anche la conclusione della saga di Twilight ma soprattutto un ruolo che non troverete in questa lista: quello di Biancaneve in Biancaneve e il cacciatore.

Panic Room

Il primo ruolo importante della carriera di Kristen Stewart, arrivato in un film di David Fincher, nientemeno. Capite perché diciamo che era destinata a sconfiggere la maledizione di Bella? Lei e Jodie Foster formano una coppia madre-figlia perfettamente affiatata, e tutto il film è una delle chicche meno considerate di Fincher.

Personal Shopper

Un giorno si dirà che Kristen Stewart era la musa di Olivier Assayas, e perché non dovrebbe? Due film hanno fatto insieme, e due film sono in questa lista, e siamo certi ne arriveranno anche un terzo e un quarto (almeno). Personal Shopper, poi, è scritto su misura per lei, per averla come protagonista: Kristen Stewart ringrazia e si divora il film.

Sils Maria

L’altro film a favore della tesi “musa di Assayas”, e ancora più apprezzato di Personal Shopper che nonostante tutto ha i suoi detrattori. Uscito due anni dopo la fine di Twilight, due anni nei quali Kristen Stewart non fece nulla forse per riprendersi dall’esperienza, è forse il film che ha dato il via alla fase “ehi, ma è una brava attrice!”, che oggi per fortuna è diventata più semplicemente “è una brava attrice”, senza stupore.

Spencer

Il film in quanto tale, possiamo dirlo?, non è un granché, fin troppo testardo e artefatto nel suo voler essere diverso a tutti i costi. Ma Kirsten Stewart è una delle migliori versioni di Diana Spencer che si siano mai viste sul grande schermo.

Twilight

Certo, tutta la saga. Certo, l’abbiamo messa, e perché non dovremmo? Intendiamoci: Kristen Stewart è al suo minimo storico in Twilight, una situazione che non si capisce neanche se migliori o peggiori con l’avanzare dei film. Ma il ruolo di Bella Swan è stato troppo importante, nel bene o nel male, per lei e per il cinema, per non includerlo in questa lista. Vedetela così: se vi interessa la carriera di Kristen Stewart non avete motivo per non guardare Twilight.

Underwater

Lasciateci chiudere con un raro ma glorioso esempio di “Kristen Stewart che si diverte”: Underwater è un omaggio ad Alien filtrato dalla lente subacquea di James Cameron, con una spruzzata di Lovecraft e una protagonista che finalmente non deve essere intensa, drammatica e stratificata, ma può gridare oscenità e sparare ai mostri come se ne andasse della sua vita (spoiler: ne va).