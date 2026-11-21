Pubblicazione: 21 novembre alle 10:00

Jim Henson era un genio. Perché uno che ha inventato e dato forma e vita ai Muppet non si può chiamare in altro modo. All’inizio degli anni ‘80 quel genio ha cercato di mostrare di che pasta fosse fatto anche a un pubblico diverso da quello televisivo, tentando di emanciparsi dalle splendide marionette e di raggiungere l’audience cinematografica. Labyrinth fu l’apice di quel tentativo, un film che compie 40 anni e che abbiamo avuto modo di vedere al Trieste Science+Fiction Festival nella versione restaurata che la Cineteca di Bologna sta proiettando in questi giorni.

Tutto parte dalla passione di Henson per il fantasy, un terreno in cui le sue creature morbide e buffe potevano sposarsi alla perfezione, dando vita dalla metà degli anni ‘70 ad alcune opere che potremmo definire schizzi, col senno di poi: una serie di sketch televisivi ambientata in un mondo alieno senza figure umane (The Land of Gorch), la rielaborazione di alcune illustrazioni contenute in Alice nel paese delle meraviglie raffiguranti dei coccodrilli ingioiellati, un libretto di poche pagine, scritto e disegnato durante una tempesta in aeroporto, con l’obiettivo di riportare la paura al centro del racconto infantile, come nei racconti dei fratelli Grimm. Soprattutto, la prova generale su Dark Crystal, un film del 1982 (nato da quel libretto) composto esclusivamente da pupazzi animatronici, burattini e marionette.

Il flop che nessuno capì: perché Dark Crystal spiazzò tutti

Un film da riscoprire che all’epoca non venne davvero capito, troppo cupo per un pubblico infantile, spiazzante per gli adulti a causa della presenza delle creature di Henson, oltre che per il fatto di essere stato venduto come film per famiglie quando, forse, non lo era. Da quella delusione, nata da un progetto che invece doveva essere un trionfo, Henson cominciò ad aggiustare il tiro, a integrare in modo più convincente ciò che lo aveva reso famoso con ciò che voleva raccontare: raccolse le sue ispirazioni e l’anima profonda, anche poco luminosa, di molti racconti per l’infanzia e iniziò a elaborare Labyrinth.

Un goblin, un libro illustrato e i Monty Python: così nacque Labyrinth

Dal lavoro sul precedente film recuperò Brian Froud, un pittore e illustratore inglese che, lavorando sulla natura, aveva creato un lussuoso immaginario fiabesco: Froud, durante un dialogo con Henson dopo l’uscita di Dark Crystal, disegnò un bambino circondato da goblin. Ecco la scintilla che appiccò l’incendio: Froud e Terry Jones, attore, regista e scrittore, membro di quell’altro mucchio selvaggio di geni che risponde al nome di Monty Python, scrissero un libro illustrato come raccolta di materiale visivo, la cui traccia narrativa rielaborava una novella che Dennis Lee, scrittore e poeta per bambini, aveva consegnato a Henson. Da lì Jones elaborò lo script che sarebbe poi diventato Labyrinth.

Il fallimento del 1986 che oggi chiamiamo cult

Ed è uno script, per la gioia di Henson, tutt’altro che rassicurante, perché lo sceneggiatore e l’illustratore partono da una sorta di condensato di racconti per ragazzi entrati nel canone, la citata Alice di Carroll e Il mago di Oz, i lavori di Sendak (per esempio Nel paese dei mostri selvaggi) e le opere grafiche di Escher, e ne traggono una specie di incubo di formazione in cui l’adolescente Sarah (l’allora quindicenne Jennifer Connelly) deve ritrovare il fratellino piccolo e poco amato, rapito da entità misteriose guidate da Jareth (David Bowie, al massimo del suo magnetismo animale), re dei goblin che vive al centro di un inestricabile labirinto.

Sarah dovrà affrontare la scoperta della morte, del tradimento e persino della pulsione erotica superando prove e sogni, mescolando di continuo la dimensione realistica, per quanto fantastica, e quella onirica, credibilissima perché impastata con il materiale della realtà, fluttuando in un mondo in cui la concretezza degli oggetti e dei corpi ha un diverso valore: la carne e la pietra indicano il sogno, mentre la gommapiuma e il lattice dei pupazzi sono la nuova realtà, un nuovo modo di esperire le regole della fisica. Così l’incubo di Henson, Jones e soci (hanno dato una mano anche Elaine May alla scrittura e niente meno che George Lucas) assume sfumature sorridenti, e la paura sottile espressa da Connelly si arricchisce nel confronto con l’umorismo generato dalle creature animate, irresistibili come sempre con Henson, che si avvale di un team rodatissimo di animatori e doppiatori, come Frank Oz (nomen omen), e con i lievissimi tocchi sensuali, come nella sequenza del ballo con Jareth.

Labyrinth è un’operazione che ha a che fare, anche più che con il cinema, con la magia, intesa proprio come prestidigitazione: lungo la visione ci si chiede di continuo come sia stato possibile realizzare una certa sequenza, un certo effetto digitale, muovere in quel modo le scenografie curate da Elliot Scott, creare certi effetti speciali, perché Henson riempie il film di trucchi, ci trascina dentro quel vortice come in uno spettacolo di una banda di maghi e, mentre stupisce i nostri occhi, lascia che anche la mente voli (meno le orecchie, tra il doppiaggio discutibile in italiano e le canzoni poco intonate, ma sono peccati veniali), che resti un pizzico turbata dietro la meraviglia.

L’incubo di diventare adulti, l’illusione dei ricordi dell’infanzia, lo stupore di fronte all’impossibile che accade davanti ai nostri occhi, sia esso magia o desiderio: Labyrinth fu un miracolo che all’epoca risultò molto poco miracoloso, rivelandosi un fallimento anche più grande di Dark Crystal. A differenza del primo, però, ancora un po’ occulto, il film del 1986 ha beneficiato di una lunga scia dovuta all’home video e alla tv, e oggi lo celebriamo come un cult capace di raccontare l’adolescenza in maniera inconsueta e bizzarra, ma quanto mai sincera. Ad altezza di ragazzo e, soprattutto, di pupazzo.