Pubblicazione: 28 novembre alle 12:45

“Questa, per me, è la massima aspirazione dell’arte: far vedere che non è vero niente ed è vero tutto”.

Le parole di George Saunders si allineano perfettamente al documentario You Can See Everything. C’è un momento in cui la macchina da presa smette di inseguire la cronaca giudiziaria e si trasforma in un dispositivo diagnostico dello sguardo contemporaneo. Il titolo stesso, “Puoi vedere tutto”, non funziona come promessa giornalistica d’inchiesta, bensì come diagnosi di un’epoca che ha scambiato la trasparenza performativa con la verità. Nathan Fielder e Lance Oppenheim prendono in carico l’epopea ormai storicizzata di Elizabeth Holmes e di Theranos (il documentario dà per scontato che il pubblico conosca già lo scandalo) non per aggiungere l’ennesimo tassello al true crime tecnologico della Silicon Valley, ma perquando il suo oggetto è una creatura interamente fabbricata per l’obiettivo.

In queste quasi tre ore (174 minuti che dilatano il tempo dell’attesa come una seduta analitica), il sodalizio tra l’autore di The Rehearsal e il regista di Some Kind of Heaven segna uno scarto netto rispetto alla tradizione del documentario d’inchiesta incarnata da Errol Morris. Per Morris, che ribaltando Godard vedeva nel cinema una menzogna a 24 fotogrammi al secondo, lo scopo principale restava la ricerca della verità: attraverso lo sguardo confessionale dell’Interrotron e la ricostruzione forense di film come The Thin Blue Line, scavava sotto le rimozioni del potere per portare alla luce un nucleo fattuale e morale, partendo da un presupposto ancora modernista. Fielder e Oppenheim, invece, operano nel regime del simulacro. Qui non c’è alcun “dietro le quinte” autentico da disseppellire, né un inconscio da far affiorare attraverso un lapsus in primo piano: dove Morris interrogava l’autoinganno di un soggetto, la coppia mette in scena l’indistinzione ormai compiuta tra identità e performance. Squarciato il velo di Maya, non c’è niente.

Oppenheim porta in dote la composizione simmetrica, quasi pittorica, dei suoi quadri fissi in cui gli spazi del potere e della provincia americana sembrano sospesi in una bolla, mentre Fielder innesta il proprio sabotaggio metacinematografico: le repliche ambientali e la messa in crisi del confine tra documento e finzione non servono a smascherare una menzogna già acclarata, ma a mostrare che l’originale stesso (la Holmes con la sua imitazione di Steve Jobs, il dolcevita nero, il registro vocale artefatto) era già una copia senza referente. Fielder si avvale di Amanda Seyfried, che aveva già interpretato la Holmes nella miniserie The Dropout, per ricostruire momenti come l’incontro in carcere, che non possono essere ripresi dalle telecamere. Non siamo solo davanti alla replica della replica (la copia della copia, per citare Fight Club), ma anche al cortocircuito in cui Seyfried da attrice diventa spettatrice e commentatrice critica del lavoro di Fielder, che si trova emotivamente coinvolto nelle accuse contro la Holmes, e sconcertato per i comportamenti ambigui del compagno dell’imprenditrice, Billy Evans, che voleva guadagnare dal documentario.

Holmes emerge così come l’incarnazione estrema dell’epoca della performance: un’epoca in cui l’identità non è più una sostanza interiore da esprimere, ma una superficie da esporre, continuamente calibrata per accumulare capitale simbolico. In questo senso,e di quella che il lessico digitale e sociologico definisce ormai come una permanente “aura battle”: la competizione silenziosa tra corpi e sguardi per proiettare magnetismo, controllo, distacco e superiorità narrativa. Holmes costruisce un’aura messianica da fondatrice visionaria basata sulla coerenza della posa, e la camera la osserva a una distanza talmente ravvicinata da farne emergere la rigidità meccanica e il cortocircuito. Su questa interfaccia ipervisibile si fonda anche l’invenzione della Holmes: il prelievo venoso, l’ago, la ferita sostituiti da una scatola nera venduta come miracolo di trasparenza. La cosiddetta “Edison” diventa un contenitore cieco la cui funzione non è funzionare davvero, ma sostenere il desiderio dell’Altro, rassicurando investitori e pubblico che la tecnica possa neutralizzare la vulnerabilità biologica.

Anziché contrapporre alla finzione una presunta oggettività giornalistica con il tono inquisitorio del reportage, i due registi entrano nello stesso campo di tensione, assumendo la postura glaciale e procedurale del sistema che osservano e mettendo in scena lo scontro tra chi governa la propria immagine e chi, tramite la camera e il montaggio, ne espone l’artificio. You Can See Everything diventa così il ritratto lucido di una società in cui l’autosfruttamento dell’immagine sostituisce la produzione materiale. Quando l’incrinatura della performance finalmente arriva, non resta il sollievo della giustizia ristabilita, ma la sensazione gelida che la scatola nera sia rimasta intatta, pronta a essere riempita dal prossimo simulacro.

Eppure, al di là del gioco di specchi e della patina contemporanea, ribadire che il documentario non è oggettivo e che il regista resta un narratore inaffidabile non suona di per sé come una novità assoluta. Ciò che conta davvero è capire perché oggi si insista su questa inaffidabilità: non più per svelare una verità nascosta, ma per muoversi dentro un ecosistema dominato dalla simulazione, dove anche il dubbio sullo sguardo rischia di restare imprigionato nella stessa vetrina che osserva e la “denuncia” morale non può più essere sostenuta da chi fa parte dello stesso sistema.