Lollipop Chainsaw diventa un film: la cheerleader armata di motosega è pronta a scatenarsi al cinema
Lollipop Chainsaw diventerà un film live-action: annunciato un prequel vietato ai minori dedicato a Juliet Starling, ma James Gunn non sarà coinvolto.
Lollipop Chainsaw non si accontenta più di tornare con un nuovo videogioco. Juliet Starling è pronta a impugnare la sua motosega anche al cinema: al Tokyo Game Show 2026 è stato infatti annunciato ufficialmente un film live-action tratto dal folle action-horror diventato un piccolo cult ai tempi di PS3 e Xbox 360. E le prime informazioni fanno pensare che l'adattamento non abbia alcuna intenzione di addolcire ciò che ha reso particolare l'originale. Il progetto sarà infatti una commedia d'azione vietata ai minori e, dettaglio ancora più interessante, non racconterà semplicemente gli eventi del gioco del 2012.
Quest'ultimo, peraltro, rappresenta probabilmente uno degli elementi che meglio riassumono lo spirito del gioco: dopo essere stato morso da uno zombie, Nick viene decapitato da Juliet prima che l'infezione possa completare la trasformazione e trascorre buona parte dell'avventura come una testa ancora viva appesa alla cintura della protagonista. Il film dovrebbe conservare proprio quella combinazione di horror, commedia, violenza esagerata e assurdità che ha reso riconoscibile Lollipop Chainsaw. Robert Franke, coinvolto nella produzione, ha spiegato che l'obiettivo è realizzare qualcosa che rimanga immediatamente riconoscibile per i fan, senza però trasformarsi in un'opera comprensibile soltanto da chi conosce il videogioco.
L'intenzione è quindi quella di creare una action-horror comedy capace di funzionare autonomamente anche per il pubblico che incontrerà Juliet per la prima volta al cinema. Dietro al progetto c'è una squadra internazionale composta, tra gli altri, da Joe Teng di Nada Holdings, Robert Franke di Orange Chariot, Takafumi Yuki di Throne, Kirk Shaw di Ambitious Entertainment e Patricio Rabuffetti di Non Stop TV. Il presidente di Dragami Games Shohei Sato ha definito il film un nuovo importante passo per il franchise, sottolineando come il team coinvolto conosca ciò che rende particolare Lollipop Chainsaw ma sia disposto anche a introdurre qualcosa di nuovo. Per il momento, però, mancano ancora alcune informazioni fondamentali: non sono stati annunciati il regista, l'attrice che interpreterà Juliet Starling o una data di uscita, quindi il progetto sembra trovarsi ancora nelle prime fasi dello sviluppo.
Juliet tornerà protagonista anche in quel caso, con un nuovo look e una motosega potenziata. È quindi evidente che l'obiettivo sia ormai molto più grande di una semplice operazione nostalgia. Dopo Lollipop Chainsaw RePOP del 2024, il franchise sta tornando con un sequel e adesso anche con un film live-action. Resta soltanto da scoprire chi avrà il compito di interpretare Juliet Starling: perché trovare qualcuno capace di rendere credibile una cheerleader che affronta zombie con una motosega mentre porta con sé la testa parlante del fidanzato potrebbe essere già metà del lavoro.