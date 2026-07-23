Philip Seymour Hoffman: cronaca di un eterno sentire

Pubblicazione: 23 luglio alle 12:30

Il fisico ingombrante dell’attore americano, la pelle arrossata, il fiato corto di chi porta addosso un peso non solo fisico, ma morale. Tutti elementi che diventavano un vero e proprio lessico nei film che Philip Seymour Hoffman ha reso unici con il suo sconfinato talento. In un'industria che premia spesso e volentieri la bellezza statuaria (ormai a qualunque età, peraltro) lui ha costruito una carriera intera giocando in un'altra categoria. Lo ricordiamo in Boogie Nights (1997), l'assistente di scena Scotty J., innamorato e ridicolo, che piange nella sua auto dopo un bacio rifiutato: Paul Thomas Anderson gli affida l'imbarazzo più puro che il cinema americano degli anni Novanta abbia saputo raccontare, e Hoffman lo restituisce senza un grammo di autocommiserazione - il che, semmai, è ancora più straziante. È lì che probabilmente abitava il suo alfabeto: nella vergogna più profonda, nel timore del giudizio altrui.

Con Anderson il sodalizio si farà sistematico - Magnolia (1999), Ubriaco d’amore (2002), fino al vertice con The Master (2012), dove Lancaster Dodd, il guru-ciarlatano modellato su suggestioni scientologiche, gli permette di lavorare sul crinale sottilissimo che separa il carisma dalla truffa, il padre dal predatore. Hoffman capisce, meglio di chiunque altro della sua generazione, chema vocale, respiratorio, celato nelle pause prima delle battute.

Eppure è con Todd Solondz, nel 1998, che Hoffman tocca il fondo più scomodo della sua arte. In Happiness interpreta Allen, l'uomo che telefona a sconosciute per masturbarsi ascoltandole, e insieme il vicino patetico e disperato che desidera un amore che non saprà mai chiedere in modo normale - qualsiasi cosa voglia dire. Solondz non concede scorciatoie morali e Hoffman, di rimando, non chiede allo spettatore alcuna assoluzione: costruisce un personaggio ripugnante e insieme irrimediabilmente umano. Fu, con quello di Boogie Nights, il ruolo che lo fece notare alla critica più colta ed esigente; quello in cui si capì che il suo terreno non sarebbe stato l'eroe ma lo scarto, il residuo, ciò che il cinema hollywoodiano spesso preferisce non mostrare.

Il capolavoro resta Capote (2005), l'Oscar che consacrò quella voce nasale e quel corpo che si autocontraddice continuamente: Hoffman non imita Truman Capote, lo abita da dentro, ne mostra la vanità e insieme il tradimento morale nei confronti degli assassini che aveva promesso di aiutare pur di finire il suo libro. È un ritratto crudele sulla scrittura come parassitismo ed è forse il film in cui l'attore più si avvicina a una riflessione sul proprio stesso mestiere:

Poi La guerra di Charlie Wilson, Doubt, Synecdoche, New York di Charlie Kaufman (film che sembra scritto apposta per la sua fisicità disfatta, per quel modo di portare il corpo quasi come una condanna da scontare). Oltre al suo lavoro resta oggi il figlio Cooper, classe 2003, che ha scelto (con una naturalezza che spiazza chi si aspettava fughe o rimozioni) di attraversare lo stesso mestiere del padre. L'esordio in Licorice Pizza (2021) di Paul Thomas Anderson, storico complice paterno, non è un caso ma quasi un passaggio del testimone: lo stesso regista che aveva scolpito l'imbarazzo di Scotty J. affida al figlio un adolescente altrettanto goffo, altrettanto reale. Da lì Wildcat di Ethan Hawke, Saturday Night di Jason Reitman e nel 2025 The Long Walk, dal romanzo di Stephen King, dove Cooper porta sulle spalle (letteralmente, trattandosi di un film sulla resistenza fisica fino alla morte) un peso che al padre sarebbe suonato familiare.

Non c'è retorica dell'eredità che tenga: Cooper non recita "come" il padre, non ne ha il timbro e sarebbe ingeneroso ridurlo a un'eco. Ma qualcosa, nella scelta dei ruoli, in quella disponibilità a esporsi senza vanità, sembra ricordarcelo comunque, come un'attitudine più che un'imitazione. Forse per un attore è questo il modo più onesto di essere ricordato: non in un premio o in una monografia, ma in un gesto che qualcun altro continua, altrove.