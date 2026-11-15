Space Jam compie 30 anni: Michael Jordan icona pop grazie a Bugs Bunny

Pubblicazione: 15 novembre alle 12:18

Space Jam non è solo un film d’animazione: è quello che gli esperti del settore definirebbero manifesto. L’opera usciva per la prima volta nelle sale americane nel lontano 1996: 30 anni fa. Tre decadi in cui il lungometraggio diretto da Joe Pytka non ha rappresentato esclusivamente la nuova frontiera del cinema d’animazione, è arrivato effettivamente a cambiare la concezione di intrattenimento e ribalta mediatica.

Il merito, oppure la responsabilità, dipende da come si vuole interpretare questo viaggio emozionale ancora in corso, è di Michael Jordan. In grado di fondere insieme cinema, animazione, sport e pubblicità. Infatti questo film è anche, tra le altre cose, un esperimento commerciale riuscito con un ritorno economico importante non solo in termini di incasso.

Il merchandising attorno a Space Jam è ancora fiorente: basta guardare le piattaforme più illustri di shopping online per capirlo. Tutto inizia agli albori degli anni Novanta: un decennio profondamente rivoluzionario in ambito mediatico. Le grandi icone dello sport e dell’intrattenimento hanno iniziato a condividere gli stessi palcoscenici e avere il medesimo appeal.

L’importanza del marketing

Una gloria sportiva stava diventando anche una star e, per questo, una fonte di reddito anche in termini di marketing. A tal proposito, Michael Jordan e Bugs Bunny condivisero per la prima volta uno schermo nel corso di una pubblicità della Nike. Lo spot si chiamava Hare Jordan e metteva in collegamento due personaggi apparentemente lontanissimi: il più grande fenomeno del basket e uno dei protagonisti più riconoscibili della storia dell’animazione americana.

Un lutto familiare al centro della trama

L’alchimia ha funzionato a tal punto che si è deciso di continuare a percorrere quel sentiero intrapreso nel lontano 1992. Anno di pubblicazione dello spot pubblicitario. Quattro anni più tardi, i due brand globali tornarono nuovamente in gioco. Da una parte Michael Jordan, dall’altra Bugs Bunny.

L’obiettivo era mettere insieme un prodotto cinematografico che fosse in grado di parlare a grandi e piccini con la stessa credibilità, alimentando quello che in molti nel tempo hanno definito cinema per tutta la famiglia. Lontano, però, dalla semplice retorica del lieto fine: il contenuto in questione doveva avere una complessità tale da renderlo profondamente credibile, anche se si stava ragionando all’interno di un universo immaginario.

Space Jam, in ambito narrativo, parte da un avvenimento realmente accaduto: la morte del padre di Michael Jordan, James. In quel frangente l’atleta aveva annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro professionistica, scegliendo di dedicarsi al baseball. Questo switch improvviso diventa spunto per un’avventura fantastica che costringe Jordan – per esigenze di copione – a fare i conti con il proprio passato guardando al futuro.

Ecco perché Space Jam è così seguito e atteso: non è semplicemente un film, rappresenta parte della vita di un atleta che entra a gamba tesa nella settima arte. La trama è essenziale. Il suo punto di forza è proprio la capacità di trasformare un evento sportivo in un'epopea fantasiosa, utilizzando il linguaggio della commedia slapstick e quello dello spettacolo NBA. Nel 1996 il campione dei Chicago Bulls è una delle figure più riconoscibili del pianeta. Ha già conquistato quattro titoli NBA e rappresenta il volto di una nuova dimensione globale dello sport professionistico.

La sua presenza nel film non è quella di un attore tradizionale. Jordan interpreta una versione romanzata di sè stesso, portando sullo schermo la propria immagine pubblica, il proprio carisma e soprattutto la propria mitologia sportiva. Un vero e proprio idolo che entra con dirompenza nel mondo dell’animazione portando attesa e scompiglio.

Non esistono confini

Un mix apparentemente letale che ha contribuito anche a togliere una sorta di “immortalità” ai campioni dello sport. L’umanizzazione dei professionisti si deve anche all’ironia con cui Jordan ha saputo mettersi in gioco. Con questo film ha vinto il marketing, ha vinto il pubblico, ma soprattutto a trionfare è stata un’idea.

Non esistono confini sul grande schermo: umanità e animazione possono venire a contatto per una giusta causa. In nome delle emozioni, tutto è possibile. Persino fare un assist a Bugs Bunny per un tiro da tre. Nel momento in cui smettiamo di crederci perdiamo un po’ di magia, la vita smette di essere uno spettacolo e diventa routine. Quella da cui voleva fuggire la Warner Bros almeno per un’ora e mezza.