Terrifier 3: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Art il Clown!

Pubblicazione: 11 settembre alle 16:00

Due anni dopo l'uscita del secondo capitolo della saga horror slasher Terrifier, Art il Clown torna con Terrifier 3. Ecco tutto quello che c'è da sapere in attesa del suo arrivo nelle sale italiane!

Quando esce Terrifier 3

Terrifier 3 arriverà in anteprima nelle sale italiane il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema.

La trama di Terrifier 3

Regia e sceneggiatura del film sono firmate da(già autore e regista dei precedenti capitoli).

La trama ufficiale del film recita: Dopo essere sopravvissuti al massacro di Halloween di Art il Clown, Sienna e suo fratello si stanno sforzando per ricostruire le loro vite distrutte. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, i due cercano di abbracciare lo spirito del Natale e lasciarsi alle spalle gli orrori del passato. Ma proprio quando pensano di essere al sicuro, Art il Clown ritorna, determinato a trasformare la loro allegria festiva in un nuovo incubo.

Il cast di Terrifier 3

David Howard Thornton, torna nuovamente nei panni di Art il Clown, sfruttando la sua esperienza da mimo per rendere ancora più inquietante e misterioso il personaggio. Al suo fianco ritroviamo anche Lauren LaVera nel ruolo della protagonista Sienna Shaw, Elliott Fullam nei panni di Jonathan Shaw e Samantha Scaffidi in quelli di Victoria Heyes. Il resto del cast include Chris Jericho (presente in un cameo nel secondo film come Burke) e Daniel Roebuck nel ruolo di Babbo Natale.

In un post su X di giugno, Leone ha affermato che il nuovo film sarà più corto rispetto al precedente, ma ha anche aggiunto:

Se pensavate che il regno del terrore di Art il Clown nella parte 2 fosse estremo, non avete ancora visto nulla.

E lo stesso David Howard Thornton ha detto di essersi sentito male di fronte ad alcune scene scioccanti della pellicola in arrivo.

Curiosità su Terrifier 3

Il secondo film di Terrifier ha ottenuto un successo straordinario negli Stati Uniti, riuscendo a registrare un incasso pari a 40 volte il proprio budget. Ora Leone torna con un terzo capitolo che vede Art il Clown sempre nel ruolo del villain. Il motivo dietro il comportamento violento del pagliaccio rimane però ancora un mistero dopo due film. Questo perché Leone vuole rivelare lentamente i dettagli sulla storia di Art in ogni nuovo capitolo del franchise. Chissà che nel film in arrivo non scopriremo qualcosa di più!