Ti capita spesso di addormentarti durante i film o le serie TV? Questo è il motivo principale

Pubblicazione: 31 marzo alle 07:00

Il momento più atteso della serata, poi il buio

La scena si ripete con una frequenza quasi comica. Si sceglie con cura cosa guardare, si aspetta magari tutta la settimana l'uscita di un nuovo episodio, ci si sistema sul divano nella posizione giusta, ci si prepara mentalmente — e dopo venti minuti la testa è già inclinata di lato, il telecomando scivola lentamente dalla mano e si riprende conoscenza sull'episodio successivo senza aver capito come ci si è arrivati. Il giorno dopo si riparte dall'inizio, un po' frustrati, convinti che il problema sia la stanchezza accumulata. E in parte è vero — ma solo in parte. Addormentarsi davanti allo schermo, anche mentre si guarda qualcosa di appassionante, è un comportamento che ha radici molto più profonde della semplice mancanza di sonno, e capirle aiuta a smettere di sentirsi in colpa.

La risposta più banale è spesso quella sbagliata

Il primo errore è pensare che addormentarsi durante un film significhi che quel film è noioso. La ricerca scientifica suggerisce il contrario: a fronte di una stanchezza fisica accumulata, guardare qualcosa che piace davvero tende a rilassare invece che a mantenere svegli, abbassando le difese che normalmente tengono il corpo in stato di allerta. È il paradosso del relax: proprio perché ci si sente al sicuro, coccolati da una storia familiare o da personaggi amati, il cervello allenta la vigilanza e scivola verso il sonno più facilmente di quanto farebbe in un ambiente neutro. Chi invece guarda qualcosa di indifferente resta più sveglio, perché il cervello non si fida abbastanza da lasciarsi andare.

Cosa succede davvero nel cervello

Il ruolo del contesto e dell'orario

Il momento in cui si guarda la televisione non è casuale: nella stragrande maggioranza dei casi coincide con la fine della giornata, quando il corpo ha già accumulato ore di lavoro, spostamenti, decisioni e stress. La sera è strutturalmente il momento in cui la pressione del sonno è più alta — i ritmi circadiani lo impongono, indipendentemente da ciò che si sta guardando. A questo si aggiunge la postura: sdraiarsi sul divano sotto una coperta morbida è uno dei segnali più potenti che il corpo possa ricevere per avviare la transizione verso il sonno. Se a quella posizione si associa l'abitudine abituale di rilassarsi nello stesso angolo di casa, il meccanismo diventa quasi automatico — il corpo riconosce il contesto e si comporta di conseguenza, senza chiedere il permesso.

Esiste poi una componente psicologica che viene spesso trascurata. Secondo alcuni ricercatori, guardare film o serie attiva sensazioni rassicuranti e familiari che funzionano da calmante inconscio: il rumore di sottofondo dello schermo copre il silenzio che, diversamente, potrebbe spingere a pensare, riflettere o confrontarsi con pensieri scomodi. Chi fatica ad addormentarsi in una stanza silenziosa spesso riferisce di riuscirci molto più facilmente con la televisione accesa — non perché lo schermo aiuti il sonno, ma perché occupa quella parte del cervello che altrimenti resterebbe a girare a vuoto.

Lo studio che spiega tutto

Un gruppo di ricerca dell'Università di Salisburgo ha pubblicato sul Journal of Neuroscience uno studio che chiarisce molto bene la meccanica cerebrale di questo fenomeno. I ricercatori hanno monitorato l'attività cerebrale di 17 adulti addormentati sottoponendoli a stimoli audio — voci familiari e voci sconosciute, come quelle che provengono da un televisore acceso in stanza. Il risultato è stato netto: le voci sconosciute attivano un numero significativamente maggiore di "complessi K", onde cerebrali bifasiche che si producono quando il cervello elabora stimoli esterni durante il sonno. In sostanza, il cervello non si spegne quando ci si addormenta davanti allo schermo: continua a lavorare per valutare se i suoni che sente rappresentano un pericolo, mantenendo una sorta di modalità sentinella che impedisce al sonno di diventare davvero profondo e ristoratore. Con il passare delle ore, le voci sconosciute diventano progressivamente più "familiari" e la produzione di complessi K diminuisce — il che suggerisce che il cervello impara anche durante il sonno, ma a un costo in termini di qualità del riposo.

Il cliffhanger è il vero nemico del sonno

C'è un ultimo elemento che merita attenzione, ed è quello che le piattaforme di streaming hanno perfezionato con una precisione quasi chirurgica: il finale sospeso. Uno studio dell'Università di Friburgo, pubblicato sulla rivista Sleep Medicine, ha misurato gli effetti del cliffhanger sulla qualità del sonno confrontando due gruppi: il primo guardava episodi che si concludevano in modo aperto e ricco di suspense, il secondo episodi con finale tranquillo. Nei primi due cicli di sonno (circa tre ore) il gruppo esposto al finale sospeso mostrava una qualità del riposo significativamente peggiore, con un rapporto tra onde lente e veloci all'elettroencefalogramma rivelatore di un sonno meno profondo. La spiegazione degli autori è semplice: la suspense si riattiva spontaneamente durante il sonno, tenendo il cervello parzialmente impegnato a "risolvere" una narrativa rimasta aperta. Netflix, in questo senso, sa esattamente quello che fa — e l'episodio successivo che parte automaticamente dopo trenta secondi è la risposta commercialmente perfetta a un meccanismo neurologico che la piattaforma ha tutto l'interesse a sfruttare.

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