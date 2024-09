Tutti pazzi meno io: su Arte.tv un divertente racconto della follia della guerra precursore di molti titoli a venire

Pubblicazione: 21 settembre alle 19:58

Fu un notevole flop, Tutti pazzi meno io, all'epoca della sua uscita nelle sale francesi nel 1966. Un risultato a sorpresa, alla luce dei diversi ottimi riscontri a cui era andato incontro il regista Philippe de Broca coi suoi precedenti lavori. Così inaspettato che quest'ultimo decise per un breve periodo di interrompere la carriera cinematografica, e per due anni tornò in Africa come pilota di piccoli aerei civili. Si dice spesso, ce ne rendiamo conto, ma fidatevi se scriviamo che Tutti pazzi meno io (Le Roi de cœur in originale) è un'opera oggi da riscoprire, innovativa rispetto a molte altre commedie successive. L'occasione è arrivata: è ora disponibile su arte.tv e qui ve la presentiamo.

Il "comico" della Nouvelle Vague

Meno conosciuto rispetto ai suoi colleghi, Philippe de Broca è stato uno dei nomi di punta del cinema francese del secondo Dopoguerra, e a caratterizzarlo è una vocazione spiccatamente popolare, tale da fargli meritare la definizione di "comico della Nouvelle Vague". Nato a Parigi nel 1933, svolge il servizio militare in Algeria, dove per tre anni segue come operatore di ripresa la guerra d'Algeria. Dopo aver girato numerosi documentari in Africa, fa ritorno a Parigi, dove comincia a assumere ruoli tecnici nel mondo del cinema; nei primi anni cinquanta lavora poi come assistente alla regia al fianco di Georges Lacombe, Henri Decoin, Claude Chabrol e François Truffaut.

La trama di Tutti pazzi meno io

Verso la fine della Prima Guerra Mondiale, gli occupanti tedeschi si ritirarono dal piccolo villaggio di Marville dopo avervi nascosto una carica esplosiva. Gli abitanti, avvertiti del pericolo, evacuarono il villaggio, abbandonando le persone internate nell’ospedale psichiatrico.

Divenuto regista autonomo, esordisce con I giochi dell'amore (Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 1960) e conosce il successo con Cartouche (1961), pellicola d'avventura con Jean-Paul Belmondo che lo porta a realizzare una serie di film popolari a grande budget. Seguono infatti L'uomo di Rio (1963), ancora con Belmondo e L'uomo di Hong Kong (1965), con Ursula Andress. Dopo Tutti pazzi meno io e la parentesi africana, torna a collaborare con Belmondo in Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo (1973), tra spionaggio e love story, e poi si dedica a commedie pure come Disavventure di un commissario di polizia (1977) e Hanno rubato le chiappe di Afrodite (1979), con Annie Girardot e Philippe Noiret. Continua poi a dirigere fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2004: la sua tomba riporta l'epitaffio: "J’ai assez ri !..."(Ho riso abbastanza…).

Nel cast del film troviamo Pierre Brasseur, Jean-Claude Brialy, Geneviève Bujold e Adolfo Celi.

Da Woody Allen a Radu Mihăileanu

Tutti pazzi meno io riprende alcune coordinate tipiche di de Broca (l'avventura, lo spionaggio, e la love story, tutte in una confezione di commedia) e le inserisce in un contesto e in un'orizzonte più grande. Il film è ambientato infatti durante la Prima Guerra Mondiale, ma potrebbe benissimo collocarsi nella Seconda, in quanto presenta un fatto comunque a entrambi i conflitti: l'occupazione tedesca in terra francese, un ricordo ancora fresco nella mente degli spettatori dell'epoca. Dietro le risate, il film scandaglia un contesto assai reale: più spinge sugli elementi assurdi e le situazioni comiche, più la distanza dalla realtà ne rievoca gli aspetti più crudi.

Attraverso il suo folle racconto, il film delinea in primis il tema della follia della guerra, poi ripreso da titoli celebri come M*A*S*H di Robert Altman. I pazzi del manicomio si rivelano molto più sani dei generali (tedeschi, francesi, inglesi: de Broca ne ha per tutti): i primi cercano la gioia di vivere, i secondi morte e distruzione. Poi c'è il protagonista, un povero ingenuo senza alcuna esperienza che viene mandato al massacro e si ritrova suo malgrado al centro delle attenzioni: Plumpick è un po' un personaggio alla fratelli Marx e un po' uno alla primo Woody Allen.

In questo contesto, Tutti pazzi meno io racconta poi soprattutto un ribaltamento sociale, un carnevale che porta i presunti pazzi a governare la città all'insegna della felicità. Una parentesi, appunto, un'utopia, in una cittadina separata dal resto del mondo, con connotati onirici. E qui allora è impossibile non pensare a Train de vie di Radu Mihăileanu: il finale malinconico interrompe il sogno e segna il ritorno alla triste realtà.

