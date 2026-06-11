Vent’anni dopo Notte prima degli esami: la nuova vita di Nicolas Vaporidis, tra Londra e ristorazione

Pubblicazione: 11 giugno alle 16:18

Un’ intera generazione lo ricorda soprattutto come Luca Molinari, il protagonista di Notte prima degli esami, una delle commedie italiane più amate degli anni Duemila. Eppure la storia professionale di Nicolas Vaporidis non si è fermata al successo cinematografico che lo ha reso uno dei volti più popolari del grande schermo. Negli ultimi anni l’attore romano ha scelto infatti una strada diversa, ma soprattutto inaspettata, allontanandosi progressivamente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a un progetto imprenditoriale che oggi occupa gran parte della sua vita. Una scelta radicale che ha sorpreso molti fan e che lui stesso ha raccontato pubblicamente con estrema sincerità.

Nato a Roma il 22 dicembre 1981, da madre romana e padre greco, Vaporidis si avvicina alla recitazione dopo un percorso per niente facile. Terminato il liceo classico, si iscrive all’università,. Nella capitale britannica lavora come cameriere, studia inglese e frequenta. Un’esperienza che, col senno di poi, si rivelerà determinante non soltanto per la sua formazione artistica,

L’esordio sul grande schermo arriva nei primi anni Duemila, ma la vera consacrazione avviene nel 2006 con Notte prima degli esami. Il film diretto da Fausto Brizzi diventa un cult tra i maturandi di quell’anno (e non solo), e trasforma Vaporidis in uno degli attori più richiesti del momento. Seguono numerose commedie di successo, tra cui Notte prima degli esami - Oggi, Come tu mi vuoi, Maschi contro femmine e Femmine contro maschi. Nel corso della carriera si cimenta anche come produttore e prende parte a produzioni internazionali, arrivando persino a lavorare con Ridley Scott nel film Tutti i soldi del mondo.

Nicolas Vaporidis in una scena di “Come tu mi vuoi” - Fonte: Medusa Film

Nonostante una filmografia ricca e una notorietà consolidata, qualcosa nel rapporto con il mestiere dell’attore cambia progressivamente. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2023, Vaporidis ha raccontato di aver vissuto anni complessi, segnati da una crescente insoddisfazione professionale. “Il colpo di grazia: il Covid. Solo, chiuso in casa per tre mesi, stralunato e depresso, passavo le giornate a guardare il soffitto e a chiedermi – parafrasando Silvio Muccino – che ne sarebbe stato di me. Sapevo qual era la cosa giusta da fare, il problema era farla. A un certo punto non ho avuto più niente da aspettare. Disperazione? Forse. Consapevolezza di aver toccato il fondo? Anche“.

Da quella crisi nasce la decisionee dedicarsi. L’attore è diventato infatti ha aperto Taverna Trastevere, ristorante specializzato nella cucina romana aperto insieme al socio e amico. Lontano dai riflettori, Vaporidis ha raccontato, prendendo ordinazioni, servendo ai tavoli e affrontando le difficoltà tipiche del settore.

Un cambiamento che inizialmente non è stato semplice, soprattutto per chi era abituato alla notorietà del cinema. “La gente mi riprendeva con il cellulare: “Ma sei proprio tu?”. Un giorno si è presentato un gruppo di romani, il locale era pieno, uno di loro mi ha detto: “Sai che sei identico a quell’attore…? Come si chiama? Vaporidis?”. Non avevo voglia di giocare, ero di corsa, ho risposto: “Sono io!”. E lui: “Seee, ti piacerebbe!”. L’ho lasciato lì. Quando sono tornato, l’ho visto googlarmi sul telefonino per poi chiedermi scusa”.

Anche la partecipazione e la successiva vittoria a L'isola dei famosi vengono oggi lette da lui sotto una luce diversa. Sempre a Vanity Fair ha dichiarato apertamente di aver accettato il reality soprattutto per motivi economici e per chiudere simbolicamente un capitolo della sua vita professionale. Dopo quell’esperienza, infatti, ha scelto di concentrarsi quasi esclusivamente sui suoi progetti imprenditoriali, rifiutando diverse proposte arrivate dal mondo dello spettacolo.

Questo non significa però che il legame con il cinema sia stato completamente reciso. Quest’anno, a vent’anni dall’uscita di Notte prima degli esami, Vaporidis è tornato a incontrare il pubblico in occasione di una speciale celebrazione organizzata a Londra, confermando quanto quel film continui ancora oggi a occupare un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. Un’eredità artistica che lui stesso ha riconosciuto più volte, ammettendo che alcuni dei suoi lavori resteranno probabilmente il segno più evidente del suo percorso da attore.

Oggi Nicolas Vaporidis vive principalmente tra Londra e l’Italia, dividendosi tra la gestione delle sue attività e la vita privata. Dopo il matrimonio con la conduttrice e attrice Giorgia Surina, conclusosi nel 2014, nel 2024 si è sposato con Ali Rinaldo con una bellissima cerimonia intima e privata in Toscana.