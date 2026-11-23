Pubblicazione: 23 novembre alle 11:40

A volte bastano poche note di “Sparkle” o l'immagine di una cometa che attraversa il cielo per tornare con la memoria a Your Name. Uscito in Giappone nel 2016, il film di Makoto Shinkai compie dieci anni e torna nelle sale italiane dal 23 al 25 novembre in versione 4K grazie a Dynit. Un'occasione per riscoprire sul grande schermo una delle opere più amate dell'animazione giapponese, che ha saputo conquistare anche il pubblico meno abituato a questo genere di produzioni.

Conoscersi vivendo la vita dell'altro

Shinkai aveva già esplorato il tema della distanza e delle relazioni sentimentali in 5 cm al secondo e Il giardino delle parole. Con Your Name riprende questi temi attraverso una storia che mescola commedia, romanticismo e mistero, seguendo le vicende di due adolescenti le cui vite finiranno per intrecciarsi in maniera del tutto inaspettata.

Mitsuha vive a Itomori, una cittadina di montagna dalla quale sogna di andarsene per trasferirsi a Tokyo, mentre Taki abita proprio nella capitale, frequenta il liceo e lavora part-time in un ristorante italiano. Le loro vite finiscono per intrecciarsi quando, senza alcuna spiegazione, iniziano a risvegliarsi l'uno nel corpo dell'altra, ritrovandosi a fare i conti con abitudini e responsabilità completamente diverse dalle proprie.

Shinkai sfrutta inizialmente gli scambi di corpo per dare vita a situazioni divertenti e piccoli equivoci, mostrando le difficoltà dei protagonisti nell'adattarsi alle rispettive quotidianità. Attraverso messaggi, incomprensioni e piccoli interventi nelle vite dell'altro, Taki e Mitsuha imparano gradualmente a conoscersi, sviluppando un affetto che cresce anche grazie alle differenze tra i loro caratteri.

Le tradizioni giapponesi occupano un ruolo fondamentale nella storia, soprattutto attraverso i rituali del santuario custodito dalla famiglia di Mitsuha. È la nonna della ragazza a introdurre il concetto di musubi, che richiama i legami tra le persone e lo scorrere del tempo, trovando una rappresentazione concreta nei cordoncini intrecciati. Questi ultimi diventano uno dei simboli più significativi del film, assumendo progressivamente un'importanza che va ben oltre il loro valore materiale.

Anche la memoria è centrale nel racconto, soprattutto quando i ricordi dei protagonisti iniziano a sfuggire e persino il nome della persona cercata diventa difficile da recuperare. Shinkai sviluppa questo tema attraverso una sceneggiatura ricca di dettagli, nella quale situazioni e gesti apparentemente secondari acquistano un significato diverso con il procedere degli eventi.

Sul racconto pesa inoltre il ricordo delle catastrofi naturali che hanno segnato profondamente il Giappone, in particolare il terremoto e lo tsunami del 2011. Il passaggio della cometa, tanto spettacolare quanto inquietante, richiama la paura di perdere improvvisamente persone e luoghi familiari, mentre la ricerca di Taki e Mitsuha finisce per intrecciarsi con il destino di un'intera comunità. La storia assume così una dimensione più ampia, nella quale il desiderio di ritrovarsi si accompagna alla volontà di preservare ciò che rischia di scomparire.

Sul piano visivo, Your Name continua a impressionare per la straordinaria cura con cui Shinkai rappresenta gli ambienti, dalle stazioni ferroviarie, dagli incroci e dalle strade affollate di Tokyo ai paesaggi montani e agli scorci sul lago di Itomori. La differenza tra questi luoghi riflette anche le aspirazioni dei protagonisti, come quando Mitsuha vede nella capitale una possibilità di cambiamento, mentre Taki scopre attraverso di lei una realtà lontana dalla propria quotidianità, imparando a conoscere tradizioni e abitudini che gli erano estranee.

A rendere questi scenari ancora più suggestivi contribuisce soprattutto l'uso della luce, uno degli elementi più caratteristici del cinema di Shinkai. Particolarmente affascinanti sono le sequenze ambientate al crepuscolo, quel breve momento tra il giorno e la notte che assume un significato importante anche nella vicenda di Taki e Mitsuha. Le sfumature del cielo e i cambiamenti di luce rendono queste scene tra le più memorabili del film. Il ritorno nelle sale in versione 4K offre quindi un'ottima occasione per apprezzare nuovamente sul grande schermo la ricchezza degli sfondi e la cura dei dettagli.

Un contributo fondamentale arriva infine dai RADWIMPS, la band giapponese che ha firmato una delle colonne sonore più amate e riconoscibili dell'animazione degli ultimi anni. Brani come “Zenzenzense”, “Sparkle” e “Nandemonaiya” sono diventati iconici per gli appassionati, conquistando una popolarità che va ben oltre il film. La musica accompagna i cambiamenti di ritmo della storia, passando dalle sequenze più leggere e dinamiche ai momenti di maggiore intensità emotiva, integrandosi con le immagini e il montaggio. Una collaborazione che ha contribuito in maniera decisiva all'identità di Your Name e alla forza di alcune delle sue scene più celebri.

L'uscita di Your Name nel 2016 ha segnato una svolta nella carriera di Makoto Shinkai. Il film ha conquistato il botteghino giapponese e ottenuto un successo internazionale che ha portato il nome del regista ben oltre il pubblico degli appassionati di animazione. Una ricerca giapponese riportata nel 2017 da AnimeClick testimonia la diffusione del film tra spettatori di età differenti, con il 36% degli studenti maschi delle superiori e il 31% delle studentesse intervistate che lo aveva visto, mentre il 75% dei partecipanti all'indagine aveva espresso un giudizio positivo.

Negli anni successivi Shinkai ha proseguito il proprio percorso con Weathering With You e Suzume, tornando ad affrontare temi come la perdita, il rapporto con la natura e le conseguenze delle catastrofi. Your Name conserva tuttavia un posto particolare nella sua filmografia, perché riunisce molte delle intuizioni presenti nei lavori precedenti in un racconto capace di coinvolgere spettatori di generazioni diverse, confermando il talento del regista nel rappresentare emozioni e legami umani.

A dieci anni dalla sua uscita, Your Name riesce ancora a emozionare anche chi conosce già tutti gli sviluppi della storia. Rivederlo permette anzi di prestare maggiore attenzione ai piccoli gesti, agli incontri mancati e ai dettagli che acquistano un significato diverso nel corso della vicenda. Il desiderio di Taki e Mitsuha di ritrovarsi continua a essere il cuore del film, soprattutto per il modo in cui Shinkai riesce a raccontare la ricerca di una persona di cui si rischia persino di dimenticare il nome. Ed è proprio questo sentimento, sospeso tra il ricordo e la paura di perdere qualcuno, a rendere Your Name così speciale anche dopo dieci anni.