Pubblicazione: 26 novembre alle 10:08

Basta un ospite indesiderato per mandare in cortocircuito un’intera famiglia. Lo sa bene Valentino (Valentino Picone), che ha costruito la propria quotidianità accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. A incrinare un equilibrio apparentemente perfetto è Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre della ragazza, tanto impulsivo e imprevedibile quanto Valentino è metodico e organizzato. Dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità per una notte, salvo poi trasformare quella sistemazione provvisoria in una convivenza forzata. A complicare ulteriormente le cose, tra equivoci e bugie, arriva Francesca (Vittoria Puccini), la sua nuova fiamma.

In La notte delle fragole,, che firma la regia e la sceneggiatura insieme ai due protagonisti. La loro riconoscibile cifra comica si innesta così nelle dinamiche della commedia sentimentale e borghese, in un racconto in cui a essere messi in discussione sono soprattutto i sentimenti e le certezze degli adulti.

In occasione del Torino Film Festival abbiamo incontrato il regista per parlare della genesi di questa collaborazione e di un’idea di commedia che trova proprio nella fragilità dei personaggi la sua ragione comica.

Alessandro Genovesi sul set de La notte delle fragole

Tu e Ficarra e Picone avete identità cinematografiche molto riconoscibili. Come è nato il desiderio di farle incontrare?

Molto semplicemente. Mi hanno chiamato per capire se ci fosse la possibilità di lavorare insieme. Avevamo un’idea ancora embrionale e, in quel periodo, eravamo tutti liberi. Così sono andato a Palermo a scrivere con loro. È stato un bellissimo incontro, sia creativo sia umano.

Che cosa ti interessava esplorare della loro comicità?

Sono comici e autori che portano avanti da sempre una loro linea, con un grande senso comico e artistico. Abbiamo portato questa loro comicità all’interno di una commedia sentimentale dai toni più sofisticati. Anche per loro è stato interessante immergersi in un contesto del genere.

La sfida era portare tutto all’interno di un contesto con dinamiche recitative più verosimili. Alla fine siamo andati tutti nella stessa direzione: il loro modo di essere Ficarra e Picone si è integrato con il mio modo di raccontare le storie. Mi interessava che ogni personaggio mantenesse una credibilità assoluta. Credo che le commedie funzionino davvero quando i personaggi non sanno di essere divertenti, quando prendono terribilmente sul serio quello che sta succedendo loro, anche nelle situazioni più assurde.

Il film si sviluppa a partire da un paradosso: un uomo che torna a vivere sotto lo stesso tetto dell’ex moglie. Quanto è importante, nella costruzione della commedia, mantenere un legame con la realtà anche quando si forza il meccanismo narrativo?

Alessandro Genovesi e il cast de La notte delle fragole

Sono dinamiche in cui le persone possono riconoscersi ed è da lì che nasce la materia per ridere. Se si vuole fare commedia, bisogna partire da questo. Poi c’è una ricerca di empatia. Non volevo che i personaggi diventassero delle maschere o che le situazioni fossero soltanto al servizio di una battuta. Volevo che avessero una vita, delle fragilità, che lo spettatore potesse ridere di loro ma anche capirli e, in certi momenti, emozionarsi insieme a loro. Una commedia può permettersi di essere leggera senza essere superficiale.

Al di là degli equivoci, La notte delle fragole racconta la difficoltà di trovare nuovi equilibri affettivi. La famiglia sembra essere non tanto il tema del film quanto il luogo in cui osservare le contraddizioni dell’amore contemporaneo.

L’argomento è l’amore. La sfida era riuscire a raccontarlo con modernità, con uno sguardo sull’attualità. Oggi le famiglie non hanno più un’unica forma, non c’è più un modello patriarcale. Volevo raccontare il fatto che le cose si trasformano: sei sicuro di qualcosa e poi un incontro imprevisto rimette tutto in discussione. Ecco, è questa la bellezza dell’amore.

È il personaggio che si comporta in modo più maturo di tutti. Il suo è uno sguardo innocente: dice semplicemente che non può fare a meno di Ludovico, il ragazzo che frequenta. In mezzo a famiglie sfasciate, lei ha fatto la sua scelta: ha scelto di stare con lui.

La notte delle fragole potrebbe essere l’inizio di un sodalizio artistico con Ficarra e Picone?

Non lo so, però con questo film abbiamo capito che possiamo lavorare insieme.