Amarga Navidad: Bárbara Lennie e Victoria Luengo raccontano il nuovo film di Almodóvar
Presentato al Festival di Cannes, “Amarga Navidad” segna il ritorno di Pedro Almodóvar con un film intimo e doloroso sul bisogno di essere amati, sul senso di colpa e sulle storie che raccontiamo a noi stessi. Ne abbiamo parlato con Bárbara Lennie e Victoria Luengo, protagoniste del nuovo film del regista spagnolo.
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Il nuovo progetto di Pedro Almodovar, Amarga Navidad, già in concorso al Festival di Cannes, arriva nelle sale italiane dal 21 maggio. Ancora una volta il cineasta spagnolo racconta se stesso e i blocchi creativi della scrittura mettendo in scena un alter ego, Raùl (Leonardo Sbaraglia). L’uomo è a sua volta imbrigliato nella difficoltà di mettere insieme una sceneggiatura coinvolgente. Per farlo a sua volta mette in scena un gioco di specchi elaborato: la storia che vuole raccontare è proprio quella di una regista pubblicitaria, Elsa (Barbara Lennie), e del suo bivio artistico.Nel privato vive un legame strettissimo con l’amica Patricia (Victoria Luengo, che sulla Croisette ha portato anche El sel querido con Javier Bardem). L’intreccio si fa sempre più intricato e coinvolgente, da un punto di vista emotivo, fino a una piega inaspettata. Al microfono di Badtaste lo raccontano Barbara Lennie e Victoria Luengo.