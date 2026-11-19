Pubblicazione: 19 novembre alle 10:08

Una bambina scompare in un paesino nel cuore della Sardegna. Poco dopo una giovane donna, Alice, viene ritrovata morta nel bosco. Sara, scrittrice affermata e amica della ragazza, torna nei luoghi dell’infanzia per capire cosa sia successo, e finisce per fare i conti con un passato che aveva rimosso. Parte da qui Dal Nulla, opera prima del regista sardo Joe Juanne Piras, scritta insieme a Francesca Maria Scanu e prodotta da La Sarraz Pictures. Un thriller che fotografa una Sardegna nebbiosa attraversata da riti, sette e da un potere che si esercita sui corpi, e che guarda a True Detective e al cinema di Villeneuve per rivendicare il genere come strumento capace di raccontare ferite profonde.

Realizzare Dal Nulla è stato molto complicato, soprattutto arrivare a poterlo girare. In Italia è ancora difficile convincere chi finanzia il cinema che un film di genere meriti di essere sostenuto tanto quanto un film considerato d’autore. È come se il genere fosse ancora visto come un cinema di serie B, qualcosa che ha, per definizione, meno valore. Eppure, nel resto del mondo, il cinema di genere dimostra continuamente di poter raggiungere il pubblico, ottenere grandi risultati al botteghino e ricevere riconoscimenti importanti. Credo ci sia bisogno di cambiare questa mentalità e di tornare a fare anche cinema di genere.

Poi ci sono le difficoltà produttive. Un thriller vive anche delle sue atmosfere, e per costruirle servono mezzi e un impianto produttivo adeguato. Riuscire a ottenere in Sardegna quello che avevamo in mente è stato impegnativo. Alla fine, però, ne è valsa la pena. Credo che tutti i nostri sforzi abbiano contribuito a dare vita a un thriller dal respiro internazionale, che non si ferma al genere ma prova a raccontare una storia profonda, fatta di ferite, con un cuore drammatico importante.

Per me la Sardegna è un piccolo continente, di cui siamo abituati a vedere sempre le stesse sfaccettature, le stesse prospettive. In realtà c’è molto altro. Esiste anche una Sardegna oscura, quasi scandinava, passami il termine, capace di restituire atmosfere che siamo più abituati ad associare ai paesi del Nord Europa.

Con Dal Nulla siamo andati proprio alla ricerca di quelle atmosfere. E non abbiamo dovuto inventarle: esistono davvero, non c’è niente di artificioso. Ho colto l’occasione per raccontare una storia nella terra in cui sono nato e cercare di tirarne fuori una potenza visiva più vicina a un certo cinema nordeuropeo o canadese, che alle nostre latitudini siamo meno abituati a vedere.

I riferimenti sono tanti, alcuni consapevoli, altri probabilmente inconsci. C’è sicuramente Twin Peaks, soprattutto nelle ambientazioni e nell’atmosfera che volevamo creare. C’è Prisoners, uno dei miei thriller preferiti, qualcosa che arriva da Il silenzio degli innocenti e da True Detective, ma anche da Il sospetto di Thomas Vinterberg. E poi, più in generale, c’è un certo cinema scandinavo e ci sono le sue atmosfere.

Amo registi come Denis Villeneuve, Jonathan Demme e David Fincher, che riescono a raccontare storie profonde attraverso il linguaggio del cinema di genere. È quello che mi interessa: non rinunciare alla profondità del racconto, senza dimenticarsi che dall’altra parte c’è un pubblico che vuole essere intrattenuto, sorpreso, che vuole divertirsi andando al cinema o essere profondamente emozionato.

Dal Nulla, un'immagine del film (La Sarraz Pictures)

Per me il bosco è quasi un personaggio, e porta con sé due livelli di lettura. Il primo, più narrativo, è quello di un luogo oscuro, impenetrabile, ambiguo, umido. Una sorta di ventre materno, che non è né buono né cattivo, ma che allo stesso tempo ci spaventa. Un luogo che, per essere compreso, va attraversato. Bisogna mettersi in viaggio, entrare nell’oscurità, sapendo che, se e quando se ne uscirà, non si sarà più gli stessi. È qualcosa che appartiene sia a Dal Nulla sia, in parte, a Dalia.

C’è poi un secondo livello, più filosofico e forse anche politico. La natura è qualcosa di antico, che esiste al di là dell’uomo. Di fronte a essa siamo esseri di passaggio, infinitesimi rispetto a una forza che possiamo soltanto cercare di comprendere, senza riuscirci mai fino in fondo. Mi interessa questa sproporzione tra noi e la natura: l’idea di una terra che esisteva prima di noi e che continuerà a esistere anche dopo, sostanzialmente indifferente al nostro passaggio.

Dal Nulla è prima di tutto la storia di Sara e del suo percorso interiore, del tentativo di ritrovare la bambina che in qualche modo conserva ancora dentro di sé. Per raccontarla, avevo bisogno di creare un mondo in cui far entrare questo personaggio, un mondo che avesse una sua identità e delle sue regole. La religione, le sette e il potere fanno parte di quel mondo. Mi interessava soprattutto il modo in cui il potere può essere usato per circuire le persone, per esercitare un controllo su di loro e sui loro corpi.

Il folklore, invece, mi interessava come una sorta di mitologia, qualcosa che permeasse il film e ne alimentasse l’immaginario senza diventare mai didascalico. Volevo insomma costruire un mondo credibile, che esistesse di per sé, al di là dei luoghi reali in cui abbiamo girato. Un universo con le sue regole, realistico e verosimile, dentro il quale potesse svilupparsi la storia di Sara.