Festival TV di Montecarlo: la nostra intervista a Leslie Manville

Pubblicazione: 21 giugno alle 18:24

Una delle immagini più potenti delle serie degli ultimi anni riguarda l’accuratezza dei ritratti di The Crown. Il merito, in larga parte della scrittura, va comunque riconosciuto anche alla magnifica scelta di cast nelle varie epoche del regno di Elisabetta II. Una delle interpreti di Margaret, Leslie Manville, ha particolarmente lasciato il segno. Gigante a teatro, in tv e al cinema, l’attrice britannica è stata scelta come presidente della giuria fiction del Festival della TV di Monte-Carlo, che ha chiuso i battenti il 16 giugno scorso alla presenza del Principe Alberto II.

Durante il suo soggiorno al prestigioso evento (il più antico d’Europa legato alla serialità), l’artista si è raccontata ai microfoni di Badtaste e ha anticipato il suo prossimo progetto, la serie comedy Escorted, scritta e interpretata da Brett Goldstein (Ted Lasso).