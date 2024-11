Grotesquerie, Courtney B. Vance e Raven Goodwin: "La serie è molto cupa. Ryan Murphy? Tutti vogliono lavorare per lui"

Arriva oggi su Disney Plus Grotesquerie, la nuova serie FX horror di Ryan Murphy, che ha debuttato con i primi due episodi su dieci.

La mia prima domanda riguarda il lavorare con Ryan Murphy, noto per creare atmosfere tese e inquietanti, come in American Horror Story. Come si è tradotto questo in Grotesquerie? C'è stato un momento sul set in cui l'avete avvertito?

Raven Goodwin: Lavorare per Ryan Murphy è fantastico.

Courtney B. Vance: Tutti vogliono lavorare per lui.

Raven Goodwin: E per quanto riguarda la sceneggiatura, per me, ricevere quei copioni, ogni volta che li ricevevamo, era davvero affascinante. Mi sentivo come il pubblico, in attesa del prossimo episodio: "Cosa succederà ora?" [...] Quindi, sì, è davvero interessante. Devi essere sempre al top, devi essere sul pezzo.