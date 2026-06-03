I See Buildings Fall Like Lightning: intervista a Anthony Boyle, Joe Cole e Jay Lycurgo

Pubblicazione: 03 giugno alle 12:16

Ha incantato il Festival di Cannes e ha vinto il People’s Choice Audience Award alla sezione parallela Directors’s Fortnight: il film I see buildings fall like lighting di Clio Barnard (tratto dall’omonimo romanzo di Keiran Goddard) ha spezzato il cuore degli spettatori per poi raccoglierne i pezzi. Lo raccontano al microfono di Badtaste i tre protagonisti Jay Lycurgo, Anthony Boyle e Joe Cole. In questa storia drammatica, eppure piena di speranza, interpretano un gruppo di amici d’infanzia (rispettivamente Oli, Patrick e Rian) che assieme a Shiv e Conor provano a superare gli scogli e gli ostacoli dell’età adulta.

Oli si affaccia forse per la prima volta seriamente a un luogo di lavoro, mentre Patrick è padre di famiglia e tira a campare come rider. Fuori dal giro della working class, dove comunque affonda le sue radici, c’è Rian, che conduce una vita agiata ma comunque distruttiva.