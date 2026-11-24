Pubblicazione: 24 novembre alle 11:55

A quarant'anni dalla sua uscita originale, torna in versione restaurata Ken il Guerriero - Il film, una pellicola che è riuscita a racchiudere tutta l'epicità, la violenza e la speranza della celebre saga animata tratta dal manga di Tetsuo Hara e Buronson. Dal 30 novembre al 2 dicembre gli spettatori italiani potranno ammirare uno spettacolo restaurato e ridoppiato per l'occasione - con molte delle voci originali. Quest'oggi abbiamo avuto il piacere di intervistare la storica voce del mitico Kenshiro, Alessio Cigliano, che ci ha raccontato il lavoro di adattamento e doppiaggio del personaggio, soffermandosi anche su ciò che rende ancora oggi speciale l'opera.

"Quarant’anni sono un’eternità! Eppure, siamo qui a scavare memorie. Parlando dell’adattamento dei dialoghi di Ken il Guerriero, di cui ho curato io i primi 80 episodi, è difficilissimo fare paragoni tenendo conto dei quarant’anni che sono passati. Per me era quasi un’opera prima, mi affacciavo al mondo dei dialoghi. Potevo contare sull’esperienza maturata doppiando altri anime e sulla passione che mi aveva fatto diventare un divoratore seriale di cartoni in passato. Le edizioni degli anni ‘80 destinate alle TV locali erano spesso superficiali. Il copione che arrivava era una striminzita lista dialoghi in inglese e non ci si facevano tante domande: bisognava essere veloci, prendere quella lista come traccia e scrivere un po’ a ruota libera, perché essendo striminzita, spesso era necessario inventare parole per arrivare alle giuste lunghezze. Non c’era modo di verificare tramite ricerche quello che si scriveva, il dialoghista lavorava un po’ a occhi bendati e gli errori erano dietro l’angolo. Il punto di forza delle edizioni di quell’epoca realizzate per le reti private era la totale assenza di censura, che in Ken il Guerriero si sposava bene con la crudezza delle immagini. Per questo è difficile fare un paragone: sono lavorazioni effettuate in un’epoca poco compatibile con quella attuale. Di Ken il Guerriero resta una eco vastissima per un anime di quarant’anni fa, inimmaginabile nel 1986. Ho conosciuto padri quarantenni che lo vedono insieme ai figli, come a simboleggiare un passaggio di testimone. E molti di questi padri lo guardavano di nascosto dai loro genitori. Nessuno di noi che lavorava a quell’edizione poteva anche lontanamente immaginare che quarant’anni dopo saremmo stati qui a parlarne. La mia percezione è cambiata da diversi anni. Sul momento, ero convinto che sarebbe stato visto poco e dimenticato presto. Non potevo capire che era uno spartiacque, un punto di partenza visuale e concettuale che si è distaccato dal passato, favorendo lo sviluppo di tutti gli anime successivi: li ha trasformati profondamente. Oggi lo so, all’epoca era impossibile comprenderlo". - ALESSIO CIGLIANO, doppiatore

- 40 anni sembrano un'eternità, sia per il contenuto di un'opera di finzione, sia per il modo in cui quell'opera viene adattata. Cosa resta di Ken il Guerriero oggi e quanto è cambiata la sua percezione anche per voi che ci avete lavorato?

- La (sua) voce di Ken ha segnato intere generazioni. Cosa ricorda dell'approccio al personaggio e cosa pensa abbia permesso a quell'adattamento di restare impresso nella memoria collettiva?

"Quando Bruno Cattaneo mi ha distribuito su Kenshiro, non ero “in parte“. Lui era molto più grande della mia vocalità, come si dice in gergo “mi sfondava“. Soprattutto nella prima stagione, ho cercato una voce che non mi apparteneva, rifugiandomi nelle tonalità più basse, anche quando non ci arrivavo. Oggi non lo rifarei, mi orienterei verso una recitazione meno artefatta. Andando avanti col tempo, soprattutto nella seconda stagione, ho trovato un compromesso migliore e la situazione è un po’ migliorata. Molti mi chiedono come è stato il mio approccio al personaggio. Partiamo da quanto ho già detto: erano lavorazioni minori. Non si “scavavano” i personaggi, si facevano e basta. Kenshiro aveva poche battute, parlava poco. Quindi la comprensione delle storie, soprattutto di quelle che non avevo adattato io, a volte mi sfuggiva. E andava bene così: la mole di lavoro per turno era elevatissima e l’unica cosa che contava era esaurire i piani di lavorazione senza “sforare”. Sarei disonesto se, in questo caso, parlassi di analisi del personaggio. Semplicemente non c’è stata. La televisione degli anni ‘80 era un affascinante strumento di liberazione per tutti i ragazzi. Pensiamo alle vallette con le tette di fuori e alle battute politicamente scorrette. In quell’ambito, questa serie, che univa buoni sentimenti e una chiara morale a scene fortissime con sangue e cervelli spappolati, aveva il suo indiscusso fascino. Ed è interessante notare che questo non si è perso nei decenni".

- C'è un aneddoto in particolare che ricorda dell'esperienza di doppiaggio?

"Sono passati quarant’anni, è impossibile focalizzare aneddoti precisi. La cosa che ricordo bene ancora oggi è che, per risparmiare, tutti gli attori convocati ai turni erano impegnati in due o più ruoli. E a volte nella stessa scena, si parlavano e si rispondevano. Questa è una caratteristica abbastanza normale negli anime di quel periodo, che oggi non sarebbe più tollerata. Però era una grande scuola: lavorando in quelle condizioni ho imparato a utilizzare la voce in modi differenti, a trovare caratterizzazioni sempre nuove per differenziare i vari personaggi che, come ho detto, a volte parlavano insieme. Tutto in nome del risparmio! La corsa al ribasso di molte società di doppiaggio per accaparrarsi il lavoro aveva portato a chiudere l’edizione delle singole puntate anche a 800.000 lire. Una cifra ridicola per quanto era bassa. Capirete bene che tutti dovevano lavorare sottocosto. Ma proprio queste esperienze fecero reagire la categoria che per prima nel settore e quarant’anni fa, riuscì a ottenere un contratto collettivo nazionale di lavoro con minimi sindacali chiari e giusti. Per assurdo, anche Ken il Guerriero ha aiutato la mia categoria a far valere i propri diritti".

"I più giovani lo hanno scoperto attraverso i propri genitori, diversamente da quarant’anni fa non sono stati costretti a guardarlo di nascosto. E questi giovani che lo ritrovano al cinema, come è successo per la riedizione del film uscito l’anno scorso, ottengono una conferma e vedono il loro eroe enorme sul grande schermo. Sono stato all’anteprima del film e c’erano tanti ragazzi emozionati. Fa piacere vedere che un simbolo o se vogliamo un’icona, viaggi attraverso il tempo senza perdere freschezza, pronto per essere riscoperto da ogni nuova generazione. Nel buio di quella sala, sapevo di aver contribuito a qualcosa che sfida il passare del tempo. E sorridevo".

- Giunti alla modernità, con Ken ormai divenuto icona, è inevitabile pensare alla sua eredità: cosa può rappresentare per i più giovani riscoprire Ken attraverso il cinema?