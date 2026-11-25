Pubblicazione: 25 novembre alle 11:54

Quella delle gesta di Kenshiro e della leggendaria scuola di Hokuto è una grande storia che è riuscita a rimanere nel cuore di un'intera generazione e di quelle successive. Tutto questo anche grazie al primo film dedicato all'opera di Tetsuo Hara e Buronson, che torna ora nelle sale in versione restaurata in occasione del suo quarantesimo anniversario, il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre, con Nexo Digital e Yamato Video. Una delle grandi qualità di questa versione della pellicola è il suo lavoro di doppiaggio, magnificamente realizzato dal direttore Giorgio Bassanelli Bisbal, che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Nel corso della nostra chiacchierata, ci ha raccontato numerosi aneddoti sull'eredità di Ken il Guerriero e su ciò che rende ancora oggi speciale l'opera.

"Di Kenshirou resta soprattutto la forza emotiva. L’immagine più immediata è quella del guerriero instancabile, enorme e imbattibile, però il personaggio è rimasto nel cuore del pubblico anche per la sua umanità e quindi fragilità. È un uomo che soffre, perde le persone che ama e porta con sé il peso di ogni esperienza vissuta man mano.

Credo che crescendo (anch'io ero un bambino ai tempi della sua prima messa in onda sulle reti private di tutta Italia) sia cambiato proprio il nostro modo di guardare quella forza. La percezione, appunto. Da ragazzini si può essere catturati soprattutto dagli scontri, dalle tecniche di combattimento, dall’avversario da battere sempre più potente o bastardo, ma da adulti entrano più in gioco fattori come malinconia, senso del sacrificio e persino le contraddizioni degli antagonisti.

Dal punto di vista del mio lavoro, questo significa dare un certo peso anche (appunto) alle fragilità. Una voce deve poter esprimere la potenza del personaggio, però pure lasciare affiorare ciò che quella potenza gli costa. E questo aspetto l'ho trovato molto interessante perché, nel caso specifico, avendo richiamato a interpretare Ken, proprio la sua voce storica italiana, potevo spingere ancora di più sull'emotività dello spettatore. Oltre al fatto che oggi Alessio Cigliano ha una completezza attoriale che alla fine degli anni 80 non aveva e che mi ha permesso di spingere sull'acceleratore del sentimento".

- 40 anni sembrano un'eternità, sia per il contenuto di un'opera di finzione, sia per il modo in cui quell'opera viene adattata. Cosa resta di Ken il Guerriero oggi e quanto è cambiata la sua percezione anche per voi che ci avete lavorato?

- Ken ha segnato intere generazioni. Cosa significa adattare un'opera di questa portata e come ci si muove per renderla fruibile a un pubblico che cambia? Si parla inevitabilmente di un approccio diverso da quello di oggi. Cosa pensa sia cambiato nel mondo del doppiaggio e nella possibile ricezione di un'opera come Ken il guerriero?

"Con Hokuto no Ken (titolo originale) si sente una responsabilità particolare, perché si lavora, come in parte ho già detto, sulla memoria emotiva di chi lo ha amato. Per molti spettatori (me compreso) quelle voci e quelle battute sono parte dell’infanzia. È un legame da rispettare. Per questa ragione ho coinvolto anche la voce storica di Raul (Norman Mozzato) che però data l'età interpreta Ryuken, Graziella Polesinanti (voce storica di Bart) e Marco Mete (voce di Toki e di mille altri personaggi della serie) che nel film invece accompagna la storia come narratore e quindi regala quel colore e quella sfumatura dei suoni d'un tempo, senza pormi troppo il problema delle nuove generazioni. Ho pensato di aver raggiunto il giusto compromesso fra cinquantenni e ventenni che già attraverso il linguaggio. Peraltro rispettando l'originale che vuole gli sgherri parlare come delle bestie e i guerrieri invece con un linguaggio desueto e forbito.

Insomma il punto di partenza è stato capire che cosa poteva dare forza a un doppiaggio fatto in piena libertà. Nell'adattamento ho cercato solennità, trovando un italiano che avesse forza e impatto giusto rispetto ai personaggi che gli attori andavano a rendere vivi.

Tornando alla percezione, uno spettatore di oggi può trovare insoliti certi ritmi o certi eccessi melodrammatici. Però non ho cercato di cancellarli o edulcorarli per rendere Ken più contemporaneo, fanno parte della sua identità. Rendere un’opera fruibile significa dare al pubblico gli strumenti per entrarci. Il linguaggio deve aprire quella porta, conservando la personalità del mondo che c’è dall’altra parte e questo io credo di averlo rispettato."

- C'è un aneddoto in particolare che ricorda della sua esperienza in sala o in fase di adattamento?

"Beh, alla primissima battuta di Alessio Cigliano (voce di Ken storica) sono crollato in un pianto di commozione e subito dopo è crollato anche lui! Io ho pianto perché non potevo credere a quello che stavo vivendo e lui perché dopo circa quarant'anni era tornato su quel personaggio della sua gioventù".

"Per un ragazzo di oggi, Ken potrebbe essere un’immagine già vista, un nome sentito, una battuta citata, prima ancora di essere una storia conosciuta. Il cinema può essere l’occasione per scoprire che cosa c’è dietro quell’icona e amplificare la comprensione del perché questo personaggio abbia lasciato un segno così profondo. Il grande schermo può dare particolare risalto sia alla dimensione spettacolare (stiamo parlando di un film interamente disegnato a mano e per me punto più altrimenti dell'animazione di quei tempi) sia ai silenzi e alla solitudine dei personaggi. E poi in sala c’è il piacere di vedere un’opera insieme ad altri e agli amici, magari addirittura accanto a qualcuno che ha amato Ken quarant’anni prima.

Non chiederei ai più giovani di provare le stesse emozioni della mia generazione. Semmai mi piacerebbe che trovassero qualcosa di loro nella storia. In sintesi, penso che l’eredità di Kenshirou possa continuare anche attraverso letture diverse dalle nostre".



- Giunti alla modernità, con Ken ormai divenuto icona, è inevitabile pensare alla sua eredità: cosa può rappresentare per i più giovani riscoprire Ken attraverso il cinema?