Madame: la regista Hélène Rosselet-Ruiz e Malou Khebizi raccontano il film presentato a Cannes 2026

Pubblicazione: 08 giugno alle 14:08

Un debutto al femminile con una storia di donne: Madame (Triangle d’Or), Special Screening al Festival di Cannes, ha raccontato in parte proprio la storia della regista Hélène Rosselet-Ruiz, che ne ripercorre la vicenda ai microfoni di Badtaste.

Ambientato – come suggerisce il titolo – nel triangolo d’oro di Parigi, ossia il quartiere più lussuoso ed esclusivo della capitale francese, esplora il delicatissimo rapporto tra Souria (Soundos Mosbah), l’amante di un magnate mediorientale, il principe Al-Saleh (Kassem Al Khoja), e la sua domestica Laura (Malou Khebizi, 23enne attrice francese che si è fatta notare tra gli astri nascenti di questa edizione del Festival). Un thriller claustrofobico e inaspettato, insomma, perché le due sono letteralmente chiuse in una gabbia dorata da quest’uomo e devono trovare un equilibrio per sopravvivere e sostenersi a vicenda.