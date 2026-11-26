Pubblicazione: 26 novembre alle 10:13

“Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare”. È banale iniziare così una recensione di Blade Runner 2099, la nuova miniserie in arrivo su Prime Video dal 25 novembre, ma l’occasione era troppo ghiotta. Ed è anche quello che proviamo nell’avvicinarci a questo nuovo viaggio nato dal mondo di Philip K. Dick e del suo libro Gli androidi sognano pecore elettriche? Abbiamo visto cose che davvero non potevamo immaginare. Un film che sembrava un unicum, un capolavoro a sé stante, venire più volte riscritto dal suo stesso autore, Ridley Scott, prima con il Director’s Cut, che ne ribaltava il senso, e poi con il Final Cut.

Los Angeles, 2099: comandando i replicanti

Abbiamo visto nascere un seguito, affidato a un ottimo regista come Denis Villeneuve, ambientato 50 anni dopo, Blade Runner 2049. E ora vediamo questo mondo rinascere addirittura sotto forma di miniserie destinata allo streaming. Il Blade Runner del 1982 ci sembrava che dovesse essere un’opera d’arte unica. Invece, probabilmente, era nel suo stesso contenuto, immaginare un mondo dove esistono i replicanti, quello di essere continuamente replicata.

Blade Runner 2099 immagina un mondo dove i replicanti sono ormai la razza dominante, la maggioranza, coloro che popolano e comandano il mondo. Gli esseri umani sono una razza inferiore, destinata all’estinzione. Sono in pochi, ma quelli che ci sono resistono, anche se devono vivere nascosti. I replicanti, così, hanno istituito una sezione dedicata all’eliminazione degli umani, che ha il nome che un tempo loro temevano di più: Blade Runner. L’assunto del primo film, allora, è completamente ribaltato. Cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, Los Angeles è rinata, ma non grazie all'umanità. Cora, una fuggitiva umana, assume un'ultima identità in un estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città.

Ritornare in un mondo che amiamo

Ogni volta che, da spettatori, veniamo riportati in un mondo, restiamo incantati e grati di poterci entrare di nuovo. È stato così le prime volte che siamo tornati nella galassia lontana lontana del mondo di Star Wars, o quando siamo stati riportati, più volte, nella Terra di Mezzo de Il Signore degli Anelli. Progetti così, in teoria, sono già vincenti in partenza, perché ti portano dentro qualcosa che già ami, che già ti è familiare, e per cui l’emozione di tornare in quei luoghi è altissima. In questo senso, l’inizio di Blade Runner 2099 è di quelli che ti aprono il cuore. Siamo al Los Angeles nel 2008 e vediamo davanti a noi la famosa piramide della Tyrell Corporation, mentre nelle strade di Los Angeles sbuffano i fuochi nella notte. E passa quella musica nostalgica, futuristica e retrò allo stesso tempo. Sì, siamo proprio nel mondo dei replicanti.

Il senso di questa sta soprattutto nel ribaltamento del concetto iniziale. Vedere gli umani come razza non più dominante nel pianeta, ma come popolazione subalterna, può permettere a tutti noi di metterci in un’ottica diversa. Ci può far cominciare a pensare di non essere i padroni del pianeta, di non essere onnipotenti. E, per gli occidentali, può voler dire provare a capire cosa vuol dire essere gli ultimi sulla Terra. Un altro tema chiava è l’empatia. Qui diventa il fattore chiave di un test per capire chi è umano e chi no. Ma il test sull’empatia, e la situazione ribaltata tra umani e replicanti può essere visto anche come una metafora della disumanità che sta permeando il mondo di oggi. Dove tutti sembriamo essere diventati esseri artificiali e insensibili. E, ancora, si parla di memoria, di ricordi: un altro specchio del mondo di oggi dove tutti sembrano sempre più guardare al passato con rimpianto e nostalgia.

Blade Runner ha influenzato il novanta per cento dei film di fantascienza

Blade Runner è tra i film di fantascienza quello che più di ogni altro ha saputo creare un immaginario visivo e di senso. È il film che più di ogni altro ha disegnato la nostra idea di futuro. Quando pensiamo a un domani distopico, la visione che abbiamo in mente è sempre quella. È anche il film che ha influenzato il novanta per cento delle pellicole di fantascienza che sono venute dopo. La domanda, allora è: può influenzare se stesso? Può riproporre quel canone e rinnovarlo? La risposta è semplice: non può. Se nel 1982 Ridley Scott aveva dato vita a un immaginario, oggi quell’immaginario è di tutti. E, per quanto la nuova serie riesca a ricreare quel mondo in modo davvero mirabile, è chiaro che colpisca di meno rispetto a come lo faceva il primo Blade Runner, perché ormai a quello scenario ci siamo assuefatti.

Blade Runner 2099 conquista... a metà

Ma, al di là di questo, c’è qualcosa in questo Blade Runner 2099 che non riesce a conquistarci. Ovviamente ci siamo allontanati dal romanzo di Philip K. Dick, che aveva dato al film una storia, che già era stata modificata in diversi modi. Gli androidi sognano pecore elettriche? era comunque un libro unico e irripetibile, a cui è difficile, quando si intende scrivere una storia, un seguito all’altezza. Era questo, non certo quello visivo, il limite di Blade Runner 2049. Ed è questo anche il limite della serie Blade Runner 2099.

Il primo Blade Runner nacque quasi per caso

Il mondo creato ha degli spunti interessanti, ma la storia, una sorta di caccia a un uomo che non c’è, è ripetitiva, meccanica e non ha la tensione giusta. Le atmosfere sono perfette. Ma, ironia della sorte, non riusciamo ad entrare in empatia con i personaggi. Michelle Yeoh, nei panni della Blade Runner Olwen, non ha né il tormento di Deckard, ma, in quanto replicante, non ha neanche il furioso attaccamento alla vita del Roy Batty di Rutger Hauer. Hunter Schafer, nei panni di Cora, umana che deve fingere di non esserlo, ci sembra invece molto al fuoco. Ed è la vera rivelazione della serie.

Ma quello che non dobbiamo dimenticare è che il Blade Runner di Ridley Scott diventò un capolavoro anche per tutta una serie di fattori che non erano nei piani ma contribuirono a farlo diventare un cult. Da quella prima versione che non fu approvata dagli studios e che portò Scott a riscrivere il film come un noir, con tanto di voce-off di Deckard, che in questo modo diventava un Marlowe postmoderno. E ancora, quel finale mutato in lieto fine, con le immagini prese da Shining di Kubrick che portavano i protagonisti verso un finale verde e sereno. E poi, soprattutto, Rutger Hauer che improvvisa e inventa il famoso monologo finale per dire che tutta la sua vita andrà persa “come lacrime nella pioggia”.

Quando parliamo di un’emozione che manca, parliamo proprio questo struggimento. Sì, in Blade Runner molto è nato per caso. Ma il cinema di una volta era questo. Era i colpi di genio, la pennellata inaspettata di un artista, l’improvvisazione di un musicista jazz. Ora è tutto troppo pianificato, troppo previsto, troppo strutturato. Non è ammesso il rischio, non è ammesso il colpo d’ala. È che il cinema una volta era artigianato, oggi è industria.