Cannes 2026 - Garance, la recensione: Adèle Exarchopoulos salva un dramma che resta in superficie

Pubblicazione: 19 maggio alle 17:29

Scritto e diretto da Jeanne Herry, Garance porta il nome della sua protagonista. È la storia di una giovane attrice, interpretata da Adéle Exarchopoulos, che cerca di sbarcare il lunario come meglio può tra spettacoli per bambini e qualche lavoro di doppiaggio, ma che fatica a stare dietro a sé stessa e a trovare soddisfazione nel suo lavoro. Per cercare di riempire il vuoto che la divora, Garance si ubriaca tutti i giorni, finché il suo alcolismo non diventa l’ingombrante protagonista della sua vita.

Siamo dalle parti del cinema francese del reale, quello che racconta la vita di personaggi comuni alle prese con i problemi della vita di tutti i giorni. La recitazione è naturalistica, la Parigi quella di periferia (ci sono numerosi viaggi in autobus dove Garance si sveglia in hangover), eppure questa osservazione a distanza ravvicinata di una vita semplice vissuta in modo difficilele profonde difficoltà di questa ragazza. Ne capiamo infatti il dolore presente ma non le motivazioni, che non vengono mai spiegate o accennate, e per quanto questa scelta sulla carta possa anche funzionare, Jeanne Herry non la motiva mai con la regia, con un’idea di messa in scena o una prospettiva particolare. Niente di niente. Come si fa quindi ad empatizzare con Garance?

Ce la facciamo grazie ad Adèle Exarchopoulos, che fortunatamente è un’attrice formidabile. È lei che infonde nel suo personaggio la giusta dose di autoironia e carattere che rende il film quantomeno scorrevole.

E proprio in Exarchopoulosgli opposti che il film vuole raccontare, ovvero la fragilità e insieme la determinazione di chi soffre ma, volendo essere testardamente autosufficiente, si priva dell’aiuto degli altri. Il rischio concreto è quello di perdere il lavoro, le relazioni che contano e la possibilità di essere felici. È la condanna di chi èche la sola idea di vivere diversamente diventa impensabile: è una questione identitaria, e lasciare andare vuol dire affrontare la morte metaforica della persona che si è stati.

Questo paradosso è estremamente complesso da raccontare ma Garance dimostra di saperlo saperlo fare solo in superficie, attraverso parole e fatti, non affondando in profondità quanto crede di sapere fare.