Festa del Cinema di Roma 2026 - È andata così, la recensione: Gianni Zanasi, cinema in direzione ostinata e contraria

Pubblicazione: 19 ottobre alle 17:17

Il cinema di Gianni Zanasi ha incuriosito da subito, dalla prima scena del suo primo film, Non pensarci, a un Festival di Venezia di tanti anni fa. In scena c’era Valerio Mastandrea nei panni del cantante di una band. A un certo punto decideva di fare stage diving (di tuffarsi sul pubblico), ma nessuno lo prendeva e finiva sul pavimento. In quella scena c’era già tutto - soprattutto il senso della fiducia che veniva a mancare. È un tema che torna anche nel suo nuovo film, È andata così, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale dal 26 novembre.

Una famiglia aumentata. Come la realtà aumentata

C’è ancora Valerio Mastandrea, nei panni di un folle regista di teatro d’avanguardia, ancora sopra le righe. Ancora perfetto testimone di, economicamente e sentimentalmente, e da quel precariato ha capito ormai che non uscirà più. Che ha capito che la vita è un salto nel vuoto, proprio come quello da quel palco.

Se Non pensarci iniziava con un salto nel vuoto, È andata così inizia con un bacio, e poi con un altro ancora. Il primo avviene tra Tony (Michele Riondino) e Amanda, la sua compagna, cantante di cui lui è anche l’agente, tra serate in piccoli locali e ingaggi che non arrivano, neanche per le serate del martedì. L’altro bacio è quello tra Elisa (Alma Teresa Giardina) e il suo ragazzo, una sera in discoteca. Solo che Elisa, poi, vede lui baciare un’altra. Quando le cose precipitano Toni è costretto a tornare a casa, ad Aria, in Etruria.

Elisa è la figlia di sua moglie Cecilia (Valentina Lodovini), che l’ha avuto con Christophe (Valerio Mastandrea). Cecilia ha anche un figlio con Guido (Leonardo Lidi). I tre uomini della sua vita, così, si uniscono per aiutarla in questo momento delicato. “A volte ci si ritrova tutti insieme. Come a Natale. Laico”. Mentre capita l’occasione di mettere in scena Ibsen proprio nella cittadina etrusca. Nasce così l’idea di una famiglia aumentata. Un po’ come la realtà aumentata.

Chi è punk da giovane è punk per sempre. E sono ancora così Gianni Zanasi e il suo cinema. Iconoclasti, irriverenti, spiazzanti pur muovendosi nel solco di uno dei generi più prevedibili oggi, come la commedia italiana. Gianni Zanasi è punk ed è teatro dell’assurdo, ma con un senso, è tragicommedia (ma non chiamatela, per favore, dramedy, a Christophe non piacerebbe). È andata così è un film anarchico, uno sberleffo ai potenti, agli uomini della politica e del denaro, ai palazzi e al Capitale.

C’è dentro la voglia di fare a modo proprio, di non seguire per forza le regole imposte, dalla società, dalle convenzioni, dagli assistenti sociali. Che anche se quella che viviamo è “Una storia sbagliata”, come canta Fabrizio De Andrè alla fine, può funzionare. Quello di Zanasi è cinema di resistenza, una resistenza contro il conformismo e l’omologazione. Contro chi vuole toglierci l’identità. È un cinema, per dirla con De Andrè, “in direzione ostinata e contraria”.

Lasciare la strada maestra

È andata così è come quella macchina, o meglio, un pick-up, in cui vediamo girare spesso i personaggi della storia. Come loro, anche i film abbandona spesso la strada maestra, quella dritta, asfaltata, per andare fuori strada, nello sterrato, nell’inconsueto. Fino a perdersi, qualche volta, ma è giusto così. L’importante è provare a non andare verso strade battute. Zanasi non lo fa mai. E se dai manifesti vi sembrerà il solito film, con i soliti attori italiani, non vi fate ingannare. Credeteci: non è la solita commedia italiana. È un cinema che prende in giro se stesso, quando dice “a che servono gli attori?” anche quando invece di attori ne ha di ottimi.

Se Riondino è il perfetto protagonista che ci porta dentro la storia,(ancora una volta con Zanasi): nell’arco della misantropia dei suoi personaggi qui è all’altro estremo di caratteri come quelli di Cinque secondi o di C’è ancora domani e si muove verso la follia. Ma a stupire è la giovanissima Alma Teresa Giardina, in un ruolo per nulla facile, che è il motore della storia. Guardate anche quel ciak, durante i titoli di coda, in cui si commuove. È davvero bravissima. Sono tutti bravi. E tutto esplode durante quello spettacolo finale, in cui i nostri (anti)eroi portano in scena i personaggi di Ibsen, ma in realtà mettono in scena se stessi.