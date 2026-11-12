Gli Anelli del Potere 3, la recensione: una virata verso la giusta direzione?

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:35

Tornare nella Terra di Mezzo fa sempre un certo effetto. Sarà sicuramente speciale farlo quando Andy Serkis riporterà Il Signore degli Anelli al cinema con La Caccia a Gollum, ma negli ultimi anni a dominare la scena è stato l'ambizioso progetto targato Prime Video, Gli Anelli del Potere. Lo show ha raccolto più polemiche che consensi, soprattutto con la sua prima stagione, nonostante un budget e un impegno produttivo a dir poco impressionanti per il piccolo schermo. Giunti alla terza stagione di una serie che ha pian piano trovato il suo pubblico (e forse persino la sua vera dimensione, lontana da certe pretese), i risultati sembrano davvero vedersi con una convinzione diversa: all'incredibile qualità nella resa scenica e alla cura per i dettagli si aggiunge finalmente una narrazione più coesa, per quanto fortemente influenzata dalle derive passate.

L'alba di un'Era Oscura

Charlie Vickers nei panni di Sauron in una scena de Gli Anelli del Potere 3 - ©Prime Video

I nuovi episodi de Gli Anelli del Potere intrattengono con grande brio, puntando tutto su intrighi e spettacolo senza aver più paura di fallire - e forti di una trama che si avvicina a grandi passi verso il materiale tolkieniano di cui gli showrunner possono disporre. Persistono alcune scelte discutibili, a partire dalla gestione di alcuni personaggi, ma. La scrittura resta il punto dolente dello show (alcune soluzioni rasentano la fan fiction ad alto budget), ma la caratterizzazione dei protagonisti e uno sviluppo più lineare favoriscono il ritmo incalzante che questi episodi intendono mantenere dall'inizio alla fine.

A rendere sin da subito interessanti le vicende che accompagnano queste puntate è un salto temporale sostanzioso, di circa cinque anni nel contesto interno alla serie: Sauron (Charlie Vickers) sta tentando di conquistare la Terra di Mezzo, ma non ha ancora i mezzi o gli strumenti per colpire i reami elfici, protetti dai tre anelli realizzati da Celebrimbor prima della sua dipartita. Proprio il Fabbro eccelso tormenta ancora il Signore Oscuro, che punta a scoprire il segreto degli anelli per creare l'Unico in grado di sottomettere tutti alla sua volontà. Mentre Galadriel (Morfydd Clark) e gli Elfi puntano a fermare le intenzioni di Sauron, Umani e Nani si trovano in balia delle sue macchinazioni: assistiamo alla nascita dei Nazgnagol (i futuri Nazgul) e ai tentativi di corruzione dei nani a partire dalla Khazad-Dum di Durin e Disa, mentre continua la lotta intestina a Numenor per contrastare il regime di Ar-Pharazon.

Quando la serie mantiene dritta la rotta, le scene e gli elementi presentati appaiono abbastanza gradevoli, con alcuni picchi degni di nota: il Gandalf di Daniel Weyman è forse quello che ne esce con più delicatezza, spinto da un lavoro certosino sul personaggio che spinge quantomeno a seguire una linea ben precisa senza il peso di comprimari ingombranti come gli Harfoot delle precedenti stagioni. L'ingresso nel cast di Jamie Campbell Bower nei panni di Celeborn non brilla certo per complessità, ma aiuta la Galadriel di Morfydd Clark ad alleggerire il suo personaggio, rendendolo finalmente meno spigoloso. Non possiamo dire con certezza se questa fase contribuirà a renderla davvero la Dama Elfica che molti amano, ma le premesse sono decisamente più positive.

Gandalf in un'immagine promozionale de Gli Anelli del Potere 3 - ©Prime Video

J.D. Payne e Patrick McKay non sono ancora riusciti a risolvere i problemi di continuità narrativa e di fluidità tra le numerose vicende che si alternano nel corso degli episodi. Forse non riusciranno mai a farlo davvero, ma la loro serie mostra senza dubbio segnali positivi - ed è probabile che tutto derivi da una presa di consapevolezza. Non ci sono più le ambizioni di essere il miglior show della tv, né le speranze di superare altro materiale divenuto iconico. L'intenzione è di raccontare una storia mai raccontata a schermo nel modo più coinvolgente possibile, almeno per il pubblico di appassionati che si è mostrato disposto ad andare oltre le critiche. In questo senso, uno degli aspetti più riusciti e in costante crescita è la qualità della produzione: l'imponenza visiva continua a essere il punto di forza dello show e la colonna sonora di Bear McReary è a dir poco sensazionale per una produzione che ha un disperato bisogno di epicità.

La Terra di Mezzo è più cupa, spietata e brutale, ed è forse la prima volta che la vediamo con una connotazione così marcata. Oggi Gli Anelli del Potere sa di avere dei precisi punti di forza e di poter andare avanti a raccontare la propria storia, concedendosi ancora qualche licenza per assecondare la visione dei suoi creatori. C'è maggior coesione, un maggior senso di urgenza, ma manca ancora un'identità davvero forte che riesca a convincere gli scettici. Ciononostante, questa terza stagione risulta senza dubbio la più intrattenente e la più riuscita. La speranza è che si possa andare avanti verso la giusta via, man mano che lo show si avvicina agli eventi canonici della Guerra.