Pubblicazione: 18 novembre alle 16:24

Nel 2023 Godzilla Minus One aveva dimostrato come fosse ancora possibile raccontare il re dei mostri senza rinunciare alle sue origini più profonde. Takashi Yamazaki era riuscito a riportare Godzilla alla dimensione tragica e politica che ne aveva accompagnato la nascita, intrecciando il dramma umano con uno spettacolo visivo sorprendente, premiato anche con l'Oscar per i migliori effetti speciali. A tre anni di distanza, il regista giapponese torna con Godzilla Minus Zero, sequel diretto che raccoglie quell'eredità e amplia ulteriormente le dimensioni del conflitto.

Un Giappone ancora segnato dalla guerra

La sfida non era semplice: ripetere il successo del predecessore senza limitarsi a riproporne la formula. Yamazaki sceglie di alzare la posta in gioco, introducendo una nuova minaccia e approfondendo le ferite ancora aperte del Giappone del dopoguerra. Il risultato è un film spettacolare e coinvolgente, che conferma le qualità del regista, pur mostrando qualche difficoltà nel trovare il giusto equilibrio tra azione e melodramma.

Siamo nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One. Il Giappone sta ancora cercando di risollevarsi dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale, mentre Kōichi Shikishima, Noriko e la piccola Akiko tentano di costruire finalmente una vita familiare serena. La fragile normalità conquistata dopo tante sofferenze viene però interrotta dall'arrivo di King Ghidorah, una creatura a tre teste che semina distruzione e minaccia di trascinare nuovamente il Paese nel caos.

Yamazaki riprende i personaggi del film precedente, ma allarga il racconto introducendo nuove figure, tra cui lo scienziato Murakami, segnato personalmente dalla tragedia di Hiroshima. La minaccia rappresentata da Ghidorah diventa così l'occasione per affrontare il trauma nucleare da una prospettiva più ampia, coinvolgendo non soltanto chi ha vissuto direttamente i bombardamenti, ma un'intera nazione ancora incapace di elaborare completamente il proprio passato.

Come nel capitolo precedente, i mostri non rappresentano soltanto una minaccia fisica, ma diventano la manifestazione delle paure e delle contraddizioni del Giappone del dopoguerra. Se Minus One concentrava l'attenzione sul senso di colpa dei sopravvissuti e sulla necessità di ricostruire una comunità, Minus Zero estende quella riflessione alle conseguenze collettive della distruzione nucleare, in un Paese ancora sottoposto all'occupazione americana.

È proprio nella capacità di intrecciare il racconto fantastico con la memoria storica che il cinema di Yamazaki trova una delle sue qualità principali. Tuttavia, rispetto al predecessore, il discorso politico appare talvolta meno incisivo, soprattutto quando viene affidato alle motivazioni personali dei protagonisti. La volontà di approfondire numerosi conflitti emotivi finisce infatti per appesantire alcuni passaggi, trasformando una riflessione collettiva in un melodramma che non sempre riesce a mantenere la stessa forza.

A risentirne è anche la presenza di Godzilla, che rimane a lungo ai margini del racconto, lasciando buona parte della scena a Ghidorah e alle vicende umane. Una scelta comprensibile nell'economia narrativa del film, ma che rischia di ridimensionare proprio quella figura simbolica attorno alla quale il franchise ha costruito la propria identità.

Sul piano tecnico, invece, Godzilla Minus Zero rappresenta un notevole passo avanti. L'aumento delle risorse produttive permette a Yamazaki di realizzare sequenze di distruzione ancora più imponenti, nelle quali gli effetti visivi restituiscono tutta la fisicità e la potenza delle creature. Ogni movimento dei kaiju ha un peso percepibile, mentre il crollo degli edifici e la devastazione delle città vengono mostrati con una concretezza che rende lo spettacolo particolarmente coinvolgente.

La regia alterna prospettive ravvicinate e inquadrature ampie, mantenendo sempre leggibile l'azione e valorizzando le dimensioni gigantesche dei mostri. Anche il sonoro contribuisce a costruire un'esperienza immersiva, attraverso una colonna sonora capace di accompagnare tanto i momenti più drammatici quanto le sequenze di maggiore intensità. È soprattutto sul grande schermo che il film riesce a esprimere pienamente le proprie ambizioni, confermando la sensibilità di Yamazaki per uno spettacolo che non rinuncia mai del tutto alla dimensione umana.

Rimane qualche perplessità sulla gestione del ritmo, soprattutto nella parte centrale, dove le vicende personali finiscono per rallentare l'avanzamento del racconto. Anche l'atteso confronto tra i due mostri avrebbe potuto trovare uno sviluppo più ampio, considerando le aspettative costruite durante il film. Sono limiti che impediscono al sequel di raggiungere la compattezza del predecessore, senza però comprometterne la riuscita complessiva.

Con Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki conferma di essere un regista capace di coniugare intrattenimento e riflessione, ampliando l'universo narrativo inaugurato con Minus One. Il film conserva il legame con la storia giapponese e con le origini simboliche del suo mostro più celebre, pur concedendo maggiore spazio a una componente melodrammatica che non sempre trova il giusto equilibrio con lo spettacolo.

Nonostante qualche lungaggine e una presenza di Godzilla inferiore alle aspettative, il risultato rimane un'opera coinvolgente, visivamente impressionante e capace di offrire momenti di grande cinema. Un sequel che forse non raggiunge la forza e la misura del precedente capitolo, ma che dimostra ancora una volta quanto il re dei mostri possa essere qualcosa di più di una semplice attrazione spettacolare.