Hexe – Il regno delle streghe, la recensione: Disney racconta le ferite di tre generazioni
Un nuovo Disney original arriva al cinema - e forse chiude definitivamente un'era. Ecco le nostre considerazioni su Hexe.
Sui social e non solo, si sente e si legge sempre più spesso l'espressione breaking the cycle. È una formula inglese che significa «rompere il ciclo» e che, in ambito psicologico, viene utilizzata anche per indicare la scelta di interrompere la trasmissione di traumi e modelli comportamentali disfunzionali che rischiano di tramandarsi da una generazione all'altra. Un preambolo, questo, necessario e a sua volta interessante, perché ci porta direttamente al 65° Classico Disney, Hexe – Il regno delle streghe. Diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, il film ci mostra proprio come le ferite emotive possano tramandarsi di generazione in generazione e riverberarsi sulla vita di chi le eredita.
Una storia transgenerazionale
Hexe – Il regno delle streghe è un racconto che attraversa tre generazioni, ciascuna segnata da un diverso rapporto con la genitorialità: il non sentirsi abbastanza per la Regina Celeste, il non credersi all'altezza per Alice, e il sentirsi imprigionata in una versione di sé che non le appartiene per la stessa Billie. Un percorso a effetto domino, con inneschi diversi ma matrici simili, che porta i tre personaggi a confrontarsi nel tentativo di sbrogliare quella matassa di sentimenti, insicurezze e dubbi che i rapporti familiari, nel bene e nel male, hanno contribuito ad alimentare.
Se nel caso di Billie, Alice ha agito senza cattive intenzioni, nel tentativo di proteggerla da un mondo che reputa minaccioso, ben diverso è il caso di Celeste, che ha spinto la figlia ad allontanarsi da Hexe mossa da sentimenti negativi, tra cui l'invidia, poiché ha un potere che lei non possiede. Un conflitto che nel film prende forma anche attraverso il contrasto tra colori sgargianti e tonalità più cupe.
Tra le note di merito, oltre alla corposità dei dialoghi, che richiedono la massima attenzione, c'è anche la capacità di Hexe – Il regno delle streghe di smarcarsi, almeno in parte, dalla struttura canonica delle pellicole Disney. Non soltanto per il finale, che sovverte gli epiloghi a cui siamo abituati, ma anche per la colonna sonora, che abbandona i numeri musicali in favore di una selezione pop-rock che spazia da Brian May e i Queen fino alle più contemporanee Little Mix. Una scelta che rispolvera anche gruppi musicali ormai sciolti e conferisce alla storia un tocco ancora più sprint, ben amalgamandosi con alcune scene molto divertenti (sì, ci sono anche queste!) e con i numerosi riferimenti cinematografici disseminati nel film.
Dalle citazioni alle pellicole della stessa Casa di Topolino ai rimandi a opere come Il mago di Oz e Wicked, per citare i più evidenti, il risultato è un insieme di elementi che contribuisce a rendere il film incredibilmente riuscito e piacevole.