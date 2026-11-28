Pubblicazione: 28 novembre alle 11:45

Sui social e non solo, si sente e si legge sempre più spesso l'espressione breaking the cycle. È una formula inglese che significa «rompere il ciclo» e che, in ambito psicologico, viene utilizzata anche per indicare la scelta di interrompere la trasmissione di traumi e modelli comportamentali disfunzionali che rischiano di tramandarsi da una generazione all'altra. Un preambolo, questo, necessario e a sua volta interessante, perché ci porta direttamente al 65° Classico Disney, Hexe – Il regno delle streghe. Diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, il film ci mostra proprio come le ferite emotive possano tramandarsi di generazione in generazione e riverberarsi sulla vita di chi le eredita.

Una storia transgenerazionale

Un concetto importante, delicato, complesso fuor di dubbio, che prende forma attraverso la storia di Billie, una ragazza dai tratti punk e dal carattere ribelle che finisce in un mondo magico, Hexe per l'appunto,. Qui scopre di essere una strega, proprio come sua madre Alice, che fino all'adolescenza l'ha tenuta all'oscuro di tutto. Arrivata nel regno magico, scopre anche che l'antagonista della storia, ma non della sua storia, è la Regina Celeste, nonché sua nonna. Da qui prende avvio un'avventura durante la quale Billie comprende che un familiare, anche stretto, non è automaticamente una figura accogliente e che può portare con sé traumi e fragilità difficili da comprendere, ma altamente nocivi se non affrontati.

Hexe – Il regno delle streghe è un racconto che attraversa tre generazioni, ciascuna segnata da un diverso rapporto con la genitorialità: il non sentirsi abbastanza per la Regina Celeste, il non credersi all'altezza per Alice, e il sentirsi imprigionata in una versione di sé che non le appartiene per la stessa Billie. Un percorso a effetto domino, con inneschi diversi ma matrici simili, che porta i tre personaggi a confrontarsi nel tentativo di sbrogliare quella matassa di sentimenti, insicurezze e dubbi che i rapporti familiari, nel bene e nel male, hanno contribuito ad alimentare.

Se nel caso di Billie, Alice ha agito senza cattive intenzioni, nel tentativo di proteggerla da un mondo che reputa minaccioso, ben diverso è il caso di Celeste, che ha spinto la figlia ad allontanarsi da Hexe mossa da sentimenti negativi, tra cui l'invidia, poiché ha un potere che lei non possiede. Un conflitto che nel film prende forma anche attraverso il contrasto tra colori sgargianti e tonalità più cupe.

Al di là di una resa visiva piena di cuore, con palette cromatiche variegate che dipingono il regno di Hexe, e di un character design ben curato,, in una costruzione narrativa stratificata il cui spessore va ben oltre il pubblico infantile. Se è vero che le pellicole della Casa di Topolino presentano spesso un ulteriore livello di lettura, più complesso, che gli adulti possono decodificare e che, al contempo, può tradursi in un insegnamento per i più piccoli, in questo caso sembra proprio che il film si rivolga con maggiore forza ai primi che ai secondi. Non tanto per ciò che racconta, quanto per il modo in cui lo fa, rinunciando a semplificare troppo le sfumature di ciò che porta in scena.

Tra le note di merito, oltre alla corposità dei dialoghi, che richiedono la massima attenzione, c'è anche la capacità di Hexe – Il regno delle streghe di smarcarsi, almeno in parte, dalla struttura canonica delle pellicole Disney. Non soltanto per il finale, che sovverte gli epiloghi a cui siamo abituati, ma anche per la colonna sonora, che abbandona i numeri musicali in favore di una selezione pop-rock che spazia da Brian May e i Queen fino alle più contemporanee Little Mix. Una scelta che rispolvera anche gruppi musicali ormai sciolti e conferisce alla storia un tocco ancora più sprint, ben amalgamandosi con alcune scene molto divertenti (sì, ci sono anche queste!) e con i numerosi riferimenti cinematografici disseminati nel film.

Dalle citazioni alle pellicole della stessa Casa di Topolino ai rimandi a opere come Il mago di Oz e Wicked, per citare i più evidenti, il risultato è un insieme di elementi che contribuisce a rendere il film incredibilmente riuscito e piacevole.