His Three Daughters, la recensione: Jacobs distilla cinquant’anni di dramma alleniano in un film impeccabile dove manca l’anima

Pubblicazione: 20 settembre alle 09:00

Meglio un film storto a modo suo di uno tutto giusto come His Three Daughters. Azazel Jacobs – che non sorprendentemente è di Manhattan – ha studiato come un matto per passare l’esame di dramma da camera newyorkese, quel “genere” inventato da Woody Allen che prende il Bergman di Scene da un matrimonio e lo passa al filtro delle elite intellettuali della Grande mela. Il film si muove al 100% in quelle coordinate (le stesse di Baumbach e Greta Gerwig): eleganti loft di New York incorniciano un cinema-teatro dove il dialogo serrato e la claustrofobia degli ambienti assumono una dimensione da seduta di analisi collettiva. His Three Daughters vuole così disperatamente essere accostato a quella tradizione da scordarsi che Interiors ha cinquant’anni e che forse sarebbe anche il caso di dire qualcosa di nuovo.

I compiti comunque Jacobs li ha fatti. Difficile accusare i suoi dialoghi di essere tirati via o la sua direzione delle attrici (Carrie Coon, Elizabeth Olsen e Natasha Lyonne) di non valorizzarne la bravura. Quella in agguato in, e che lo rende un’esperienza così insipida, non è incapacità di fare: è l’assenza di un punto di vista forte sul materiale, quel quid insostituibile che può animare anche l’operazione in apparenza più derivativa. Invece già la premessa ha qualcosa di troppo programmatico: le tre figlie estraniate di un uomo morente si trovano a convivere in attesa che la malattia faccia il suo corso e la convivenza porta alla luce risentimenti e ostilità sepolti; quante volte l’abbiamo visto, e quante possibilità ci sono che tutti quegli scontri non si risolvano nella solita riconciliazione lacrimevole?

Lo stesso senso di “scolastico” aleggia sulle caratterizzazioni delle tre sorelle e sulle prove delle (pur bravissime) attrici. Coon è l’anaffettiva control freak, Olsen (ancora intrappolata dentro WandaVision) la madre nevrotica che nasconde il suo dolore dietro una facciata di perfezione, Lyonne la più risolta e serena nonostante l’apparenza trasandata. Tutti i personaggi hanno senso nell’ottica di un racconto che vuole mostrare una famiglia sfasciata, dove ognuna delle sorelle ha qualcosa di criticabile e qualcosa da criticare. Ma nessuno fa il passo, fondamentale in questo tipo di drama, per cui il carattere si stacca dalla pagina e diventa una persona credibile. Le interpretazioni vanno nella stessa direzione: quando Coon spezza i dialoghi in modo monocorde o quando Olsen a un certo punto esplode urlando, non sembra di veder vivere delle persone vere ma di sentir ripetere una lezione imparata a memoria.