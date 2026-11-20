Pubblicazione: 20 novembre alle 16:28

Cosa può portare tante persone a chinare la testa di fronte all’ingiustizia? Ad accettare passivamente un sistema coercitivo e brutale, considerandolo un male inevitabile? Sono gli interrogativi proposti dall’autrice Suzanne Collins nel secondo prequel della sua celeberrima saga letteraria, e che ritroviamo ora all’interno del film Hunger Games – L’alba sulla mietitura, realizzato dal regista Francis Lawrence ad appena un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo, nuovo capitolo di uno dei più popolari franchise young adult degli ultimi vent’anni (il primo libro risale al 2008, il primo adattamento cinematografico al 2012).

Gli Hunger Games dal punto di vista di Haymitch Abernathy

Nella cornice di un universo narrativo ormai iper-strutturato e ben noto a milioni di fan, i sempiterni temi legati ai meccanismi di una dittatura e al legame fra spettacolo, propaganda e controllo delle masse sono declinati questa volta assumendo la prospettiva di Haymitch Abernathy, personaggio a cui nella tetralogia originale prestava il volto Woody Harrelson e che ne L’alba sulla mietitura, ambientato venticinque anni prima dell’opera capostipite, è interpretato invece da Joseph Zada, ventunenne australiano già fattosi apprezzare di recente nei panni di Cal Trask (il ruolo reso immortale settant’anni fa da James Dean) nella miniserie Netflix La valle dell’Eden.

Bellezza classica e occhi celesti in cui si fondono carisma e inquietudine, Joseph Zada eredita il testimone della Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence e del giovane Coriolanus Snow di Tom Blyth, al centro del precedente prequel del 2023, La ballata dell’usignolo e del serpente. Se lì si trattava di raccontare l’origine di un antieroe, ne L’alba sulla mietitura Haymitch Abernathy aderisce invece al paradigma del coraggioso outsider, proveniente da una famiglia povera del disgraziato Distretto 12, area destinata all’estrazione del carbone, e costretto a un fatidico “rito di passaggio” in occasione del suo sedicesimo compleanno: essere uno dei quattro ragazzi selezionati per concorrere alla cinquantesima edizione degli Hunger Games.

La messa in scena di Francis Lawrence e l’apporto di un ricchissimo cast

Il raddoppiamento del numero dei cosiddetti “tributi” è la principale novità introdotta in uno schema narrativo ripetuto da un film all’altro con le varianti di rito, ma senza alterarne più di tanto lo sviluppo né le dinamiche di base. Il successo del film, allora, deve dipendere in primo luogo sia dall’efficacia della messa in scena, affidata ancora una volta all’abile regia di Francis Lawrence (al timone della saga fin dal secondo capitolo, La ragazza di fuoco), sia dall’apporto del cast di turno, che in questo caso mescola figure ricorrenti di Hunger Games e personaggi presentati qui per la prima volta. E L’alba sulla mietitura dimostra di funzionare bene sotto entrambi gli aspetti, segnando pertanto un discreto miglioramento rispetto a La ballata dell’usignolo e del serpente.

Dal fascino del worldbuilding a sequenze d’azione incisive proprio in quanto mai eccessive né caotiche, Francis Lawrence si riconferma decisamente all’altezza del compito, potendo contare su molti dei suoi consueti collaboratori: dal direttore della fotografia Jo Willems al compositore James Newton Howard, passando per Billy Ray e Michael Lesslie alla sceneggiatura. In merito al cast, al di là del valido Joseph Zada, più degli attori emergenti (la Lenore Dove di Whitney Peak ha un ruolo poco più che decorativo) a distinguersi è invece uno stuolo di nomi e volti noti della scena hollywoodiana: Ralph Fiennes è un Presidente Snow cupo e meditabondo, affiancato da Jesse Plemons nelle vesti della sua ambigua “eminenza grigia”, Plutarch Heavensbee; mentre un’inquietante Glenn Close indossa con sopraffino gusto camp la maschera grottesca della spietata Drusilla Sickle.

I sacrifici di oggi e le ribellioni di domani

Elle Fanning, nella parte della vivace Effie Trinket, e Kieran Culkin, l’istrionico conduttore televisivo Caesar Flickerman, usano al meglio il limitato spazio a loro disposizione, in un blockbuster di due ore e mezza di durata che a tratti fatica comunque a dare un’autentica utilità all’ampio numero di comprimari: pressoché ininfluente la presenza di Billy Porter, Maya Hawke e Lili Taylor, liquidato troppo in fretta il sabotatore Beetee Latier di Kelvin Harrison Jr. La grande densità narrativa si rivela appunto un elemento dalla gestione tutt’altro che semplice: in particolare nella sezione conclusiva del film, costruita mediante un accumulo di scene madri nell’arco di pochi minuti, con il rischio di diminuirne l’impatto emotivo.

In compenso, è soprattutto durante l’epilogo che emerge il tema più caratterizzante de L’alba sulla mietitura: se in generale la distopia creata da Suzanne Collins ci racconta una canonica lotta per la libertà (una lotta che passa anche attraverso il contrasto alla propaganda di regime), questo nuovo capitolo si sofferma sul prezzo di tale lotta, sul significato di un sacrificio individuale sull’altare del bene comune. Il conflitto fra Haymitch Abernathy e la Repubblica di Panem non è solo una tipica sfida fra Davide e Golia, ma l’esempio di un eroismo tanto più tragico quanto più contrassegnato dalla ‘sconfitta’ dell’eroe. La mietitura è appena all’inizio, e i sacrifici di oggi non sono che i semi delle ribellioni di domani.