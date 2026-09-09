Il fuoco che ti porti dentro, la recensione: il dolore è una questione di sangue

Pubblicazione: 09 settembre alle 20:00

In una Venezia 83 in cui gli italiani provano a destreggiarsi con operazioni assai diverse, non avremmo mai immaginato di celebrare un dramma familiare che sembra quasi appartenere a un'altra epoca. Il ritorno di Edoardo De Angelis in concorso alla Mostra del Cinema è un adattamento dalla forza e dall'espressività rare, che guarda alla famiglia come a un microcosmo dalle molte facce - e a legami di sangue tanto fragili quanto inscindibili. Gioca tanto sui contrasti, Il fuoco che ti porti dentro, poggiandosi su una formidabile Vanessa Scalera per raccontare il dramma di una famiglia alla deriva.

L'adattamento dell'omonimo romanzo di Antonio Franchini è una storia di amori e veleni. Di quelli che ti inaspriscono e poi ti corrodono, nel tempo, facendo terra bruciata intorno al cuore. Come spesso capita, non è il cosa si racconta a far la differenza, ma il come. E quello che succede alla famiglia protagonista, dove un figlio si ritrova a fare i conti con una madre che ha sempre tentato di allontanare, ma dalla quale non è mai davvero riuscito a slegarsi, rappresenta. Angela, donna d'altri tempi (magnetica tanto davanti lo schermo quanto in sceneggiatura), è un personaggio che vive di fascinazioni e caos: madre, nonna, ma prima di tutto donna capace di travolgere e condannare il mondo con la sua sola presenza. L'incontro tra madre e figlio per la cena di Natale è l'occasione perfetta per lasciar emergere un dolore soffocato dalla distanza (tanto geografica, quanto sentimentale).

Tutto ruota intorno ad Angela, anima attraente e repulsiva al tempo stesso, il cui fuoco (che dà proprio il titolo all'opera) permette di alimentare un dramma purissimo, a tratti esilarante, sulla crisi e l'incomunicabilità. La casa diventa campo di battaglia, il cinema l'incanto capace di raccontarlo nel modo migliore.

Cronache di un domin(i)o familiare

Una formidabile Vanessa Scalera in una scena de Il Fuoco che ti porti dentro - ©01 Distribution

A fare la differenza è proprio il modo in cui De Angelis sceglie di raccontare la crisi: uno sviluppo classico per un contesto estremamente attuale. La protagonista è effettivamente lontana da logiche e dinamiche del presente, per questo ogni sua parola è carica di risentimento e malinconia. L'astio è solo una facciata, l'asprezza un velo per coprire il dolore. Angela "consuma l'anima altrui" con il suo fuoco, ma non si riesce a farne a meno. Non è un caso che, quando manca la Scalera a schermo, il film abbia bisogno di una spinta maggiore da parte di regia e attori per poter comunicare adeguatamente con chi osserva.

Liberi e legati

Una scena de Il Fuoco che ti porti dentro - ©01 Distribution

La forza del personaggio è devastante, non lascia scampo - e questa dirompenza si riflette su tutti i membri della famiglia, capaci di scottarsi quando si avvicinano troppo o di gelare nell'indifferenza quando sono troppo lontani., trovando sfumature tragicomiche che accompagnano lo spettatore nell'attesa che il dramma possa esplodere in tutta la sua veemenza. Tra urla e silenzi, Il fuoco che ti porti dentro trascina in un vortice di legami crepati, di fratture all'apparenza insanabili e di colpe generazionali pesanti come macigni. In questa storia non c'è perdono, forse, ma c'è vita. Con le sue idiosincrasie e le sue contraddizioni. Con la speranza che forse persino il male possa cambiare quando si sceglie di guardarsi (e di parlarsi) faccia a faccia.

Ci vuole un gran talento a rendere esilarante la tragedia, soprattutto quando a consumarsi è l'aria oltre lo schermo. Nella casa del film De Angelis riesce a farci percepire l'olezzo e lo stantio, l'aria viziata dalle acredini in un ambiente prossimo al collasso. Madre e figli si scrutano, si giudicano, si disprezzano, ma soprattutto scappano. Soltanto quando si ritrovano senza vie d'uscita riescono davvero a riconoscersi, forse persino a capirsi. Un colmo che a salvarsi sia la preda designata all'inizio del film, a simboleggiare il percorso compiuto dai personaggi. Forse la libertà, in senso stretto, non c'è davvero. Questo il film non ce lo dirà mai. Ma è bello pensare che oltre quelle quattro mura ci sia effettivamente altro - forse addirittura una via d'uscita.

Solo a quel punto il passato diventa davvero una collezione di storie e citazioni che raccontiamo a noi stessi. Qualcosa da ricordare, per preservare un valore che persiste oltre il tempo. Un filo sottile, al di là del sangue, che permetta di guardare anche alle persone della nostra vita in maniera diversa. Il film ce lo dice chiaramente: la verità è che ci manca il coraggio di comunicare. Quindi coviamo, alimentiamo il fuoco dentro di noi, preferiamo esplodere in un conflitto anziché avvicinarci. C'è una forza tutta particolare nel sentire quell'odore e quel peso, nel tessere le fila di legami difficili da svelare davvero. E poco importa se il dolore affoga nell'indifferenza di chi non conta: probabilmente quella dirompenza, quell'eterno conflitto tra l'essere e il vivere, non li capiranno mai.