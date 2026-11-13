Il rumore delle cose nuove, la recensione: Genovese racconta la crisi

Pubblicazione: 13 novembre alle 12:22

Dopo il passaggio come film d’apertura alla 21esima Festa del Cinema di Roma, Il rumore delle cose nuove approda in sala il 12 novembre, distribuito da 01 Distribution. A distanza di poco più di un anno da Follemente, Paolo Genovese torna in cabina di regia, adattando un suo romanzo e giocando, ancora una volta, con i tanto amati tasselli a incastro e con un cast corale particolarmente assortito. Affidandosi ad alcuni dei più grandi attori italiani, il cineasta romano sfida le regole del gioco, sulla scia di quanto fatto dal collega Gabriele Muccino con Le cose non dette, e abbandona la leggerezza che per lo più contraddistingue la sua filmografia.

Una scena de Il rumore delle cose nuove - ©01 Distribution

Il rumore delle cose nuove ha tutte le caratteristiche del dramma sociale, sebbene talvolta sembri mancare lo slancio per andare oltre la superficie. Se le storie e i personaggi che le abitano non sono estranei al grande pubblico, i colpi di scena arrivano in maniera prevedibile e non sempre efficace. Il risultato è qualcosa di, soprattutto a livello narrativo ed emotivo. Genovese ci ha abituati a un tipo di cinema capace di sollevare anche spunti di riflessione, che di certo non guastano. Anche qui ci sarebbe tanto materiale su cui discutere, ma la sceneggiatura - scritta a quattro mani dallo stesso regista e da Igor Artibani - non ne coglie (né rende) le varie sfumature, andando come a stabilizzarsi su una frequenza piatta e scolorita.

La vivacità del racconto è fondamentale quando si parla di esseri umani (di ciò che li circonda e colpisce) e di relazioni. Le tre coppie protagoniste, a cui prestano i volti Lino Musella e Claudia Pandolfi, Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, si ritrovano tutto a un tratto ad affrontare il fatidico momento della crisi. Ma è una crisi che non riguarda solo loro, quanto piuttosto un sistema sociale all’interno del quale hanno scarse possibilità di riuscita. Matrimonio, scuola, lavoro: ogni ambito nasconde delle insidie e, per superarle, sono necessarie una grande stabilità di fondo (personale e di coppia), le giuste cause e strumenti che spesso si fa fatica a rinvenire.

Ne Il rumore delle cose nuove vediamo così una serie di esseri umani intenti a provarci, ma destinati, tristemente, a fallire. La salvezza è un concetto inafferrabile, seppur prezioso, al quale aggrapparsi con tutte le proprie forze. Nel corso delle quasi due ore di durata, spuntano qui e là spiragli di speranza, con i tratti di un concepimento o di una nuova conoscenza, ma appaiono fugaci, privi di un reale fondamento e quindi ancora più illusori. L’amore non può più nulla, frammentato com’è tra sogni infranti e fiducia tradita, mentre salgono le tensioni e si alzano i toni, tanto che a tratti la pellicola prende una sorta di pericolosa deriva “mucciniana”.

Le performance attoriali tentano di restituire la verità dei rispettivi personaggi con ciò che hanno a disposizione. Un paio di scarpe rosse dal tacco a spillo, una sedia a rotelle, una camera oscura. Dettagli importanti che suggeriscono e che contribuiscono a creare il contesto entro cui muoversi e agire. Sono loro a pilotare lo sguardo dello spettatore, mentre: “il rumore delle cose nuove”, che è impossibile da decifrare all’istante.