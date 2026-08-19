Insidious - Fuori dall'altrove, la recensione: squadra che vince, si cambia

Pubblicazione: 19 agosto alle 18:25

L'horror commerciale e industriale è sempre a caccia di registi e storie per rendere infiniti i loro franchise, così arrivato al sesto film, il marchio Insidious cerca di cambiare pelle per non cambiare niente per davvero: cambia protagonista dopo l'abbandono della famiglia Lambert e arriva in regia Jacob Chase, fattosi notare con Come Play.

Una famiglia tutta al femminile, con Lin Shaye ponte tra due ere

Fuori dall'Altrove vede come protagonista Amelia Eve nei panni di Gemma, una dentista che ha un passato tormentato e cerca di vivere una vita normale con la figlia. Strani e inquietanti sogni però la perseguitano finché non capirà di essere una viaggiatrice dell'Altrove con un potere particolare: poter portare le anime malvagie con lei al ritorno dal mondo reale.

Chase, insieme a David Leslie Johnson-McGoldrick, scrive una specie di ripartenza della serie, scegliendo una nuova famiglia tutta al femminile, mantenendo Lin Shaye come ponte sia tra il vecchio e il nuovo, sia tra i morti e i vivi, e puntando molto di più a un pubblico di videogiocatori.

Il mestiere dei produttori salva la messa in scena

Soprattutto durante la prima parte infatti, Insidious sembra voler titillare coloro che amano Silent Hill e affini, usando in modo peculiare le soggettive per ispezionare i luoghi dell'Altrove come farebbe un giocatore armato di joypad, con le luci di Dave Garbett e le scenografie a creare le atmosfere giuste per una ricerca orrifica; più o meno a metà, il film diventa un vero e proprio gioco, tra caccia al tesoro ed escape room, spiegando le proprie regole due o tre volte e allora il fascino si spegne e resta la formula ripetitiva, la missione tirata per le lunghe, il baraccone ad altezza adolescente prima che l'horror teso o perturbante che sembrava poter essere.

Se è facile scambiare il film per un prodotto discreto, è merito del quartetto di produttori Blum, Peli, Wan e Whannell (quest'ultimo l'artefice della serie) che sanno far fruttare i budget dei loro film e scegliere mestieranti abili a non dar troppo l'impressione che si stia vedendo un film dozzinale: la sequenza del fortino di cuscini è una delle migliori in ambito pauroso di questa stagione, il lavoro di Gemma si presta a disgustose variazioni sul tema e un paio di omaggi al Fulci di Zombi 2 e L'aldilà faranno contenti gli appassionati.

Solo che poi, a conti fatti, c'è molto poco che possa lasciare davvero soddisfatti gli spettatori: non c'è vera paura se non qualche spaventino, c'è una generica tensione da chi sa condurre un racconto in porto, ma di idee forti o di vera inquietudine (e l'ennesima figlia tormentata da madre difficile non crea questa sensazione) non c'è traccia.