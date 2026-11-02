It Ends, la recensione: l'orrore di una strada senza fine e di un futuro incerto

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:02

Una strada deserta, un'automobile e quattro amici che non riescono più a trovare la via di casa. Bastano questi pochi elementi ad Alexander Ullom per costruire It Ends, horror indipendente arrivato nelle sale italiane a fine ottobre. Il film, che segna l'esordio nel lungometraggio del giovane regista americano, parte da una premessa tanto semplice quanto inquietante: cosa accadrebbe se un viaggio in macchina non avesse mai fine?

Una strada da cui è impossibile uscire

Dietro la sua apparente essenzialità, It Ends nasconde una riflessione sul passaggio all'età adulta, sulle aspettative e sull'incertezza di. Ullom sceglie un horror che preferisce il disagio psicologico allo spavento immediato, trasformando una situazione quotidiana in un'esperienza sempre più angosciante. Il risultato è, capace di sfruttare con intelligenza i propri mezzi limitati e di trovare nell'assenza di risposte uno dei suoi elementi più affascinanti.

James, Day, Fisher e Tyler sono quattro amici che hanno appena concluso il college e si ritrovano per trascorrere insieme una serata, prima che le rispettive vite prendano direzioni differenti. A bordo di un'automobile, tra conversazioni e battute, decidono di fermarsi a mangiare qualcosa, ma una deviazione li conduce lungo una strada isolata circondata da un fitto bosco. Quello che inizialmente sembra un semplice errore di percorso si trasforma rapidamente in qualcosa di inspiegabile: la strada continua senza interruzioni, non ci sono incroci e ogni tentativo di tornare indietro si rivela inutile.

A rendere ancora più angosciante la situazione sono alcune misteriose figure che emergono dagli alberi quando i ragazzi si fermano, costringendoli a ripartire. L'automobile diventa così l'unico luogo apparentemente sicuro, ma anche una prigione dalla quale non è possibile allontanarsi. La forza della premessa risiede proprio nella sua immediatezza: Ullom non ha bisogno di moltiplicare le minacce per generare inquietudine, perché è la situazione stessa a diventare terrificante. Ogni chilometro percorso alimenta la speranza di raggiungere finalmente qualcosa, salvo poi riportare i protagonisti alla medesima condizione.

È soprattutto nella sua dimensione esistenziale che It Ends trova gli spunti più interessanti. La strada infinita diventa una rappresentazione concreta delle inquietudini che accompagnano l'ingresso nell'età adulta, quando le certezze costruite durante gli anni di studio si scontrano con un futuro improvvisamente meno prevedibile. I quattro protagonisti si trovano in un momento di passaggio, sospesi tra la familiarità delle amicizie di sempre e la necessità di costruire una vita autonoma. Un cambiamento che, nella realtà deformata immaginata da Ullom, si traduce nell'impossibilità di raggiungere qualsiasi traguardo.

La scelta di ambientare quasi interamente il film all'interno di un'automobile permette al regista di concentrarsi sulle interazioni tra i personaggi. Le conversazioni inizialmente spensierate lasciano spazio a discussioni, interrogativi e tentativi di attribuire un significato alla loro condizione. Ciascuno reagisce in maniera differente all'assenza di risposte, oscillando tra la volontà di trovare una soluzione e la tentazione di accettare una realtà che sembra non poter essere cambiata.

Il film richiama inevitabilmente l'immaginario degli spazi liminali, luoghi apparentemente familiari che diventano inquietanti proprio perché privati della loro funzione. Una strada dovrebbe permettere di raggiungere una destinazione, ma qui il movimento non corrisponde ad alcun progresso. È un'immagine semplice e riconoscibile, capace di evocare una condizione contemporanea nella quale si continua ad avanzare senza avere la certezza di stare andando nella direzione giusta.

Dal punto di vista della realizzazione, It Ends dimostra quanto un'idea ben definita possa compensare la scarsità di mezzi. La regia sfrutta gli spazi ristretti dell'abitacolo, alternando inquadrature ravvicinate dei protagonisti a immagini di una strada sempre uguale a sé stessa. Anche il sonoro contribuisce a creare tensione, soprattutto attraverso le presenze che si manifestano oltre i confini dell'automobile. Il bosco rimane uno spazio sconosciuto e minaccioso, mentre l'assenza di spiegazioni alimenta una sensazione di vulnerabilità che accompagna l'intero racconto.

Uno degli aspetti più riusciti è proprio la capacità di trasformare la ripetizione in uno strumento narrativo. Il paesaggio immutabile e l'impossibilità di interrompere il viaggio contribuiscono a costruire un'atmosfera quasi ipnotica, nella quale lo spettatore finisce per condividere il disorientamento dei protagonisti. L'orrore non dipende tanto da ciò che potrebbe nascondersi tra gli alberi, quanto dalla prospettiva di rimanere intrappolati per sempre in una situazione priva di significato.

Naturalmente, un'impostazione del genere comporta anche qualche limite. Nella parte centrale, alcune situazioni e riflessioni tendono a ripetersi, rallentando il ritmo e rendendo meno incisivi determinati passaggi. La caratterizzazione dei protagonisti avrebbe inoltre potuto beneficiare di un approfondimento maggiore. Sono debolezze percepibili, ma che non compromettono la riuscita complessiva del film, anche perché la sensazione di immobilità costituisce una parte essenziale dell'esperienza che Ullom vuole trasmettere.

It Ends è un horror che trova la propria identità nella capacità di suggerire più di quanto mostri, lasciando che siano le paure e le aspettative dello spettatore a riempire i vuoti del racconto. Alexander Ullom costruisce un universo inquietante attraverso pochissimi elementi e dimostra di saper utilizzare il linguaggio del genere per affrontare interrogativi che vanno ben oltre la semplice sopravvivenza dei protagonisti.

Pur con qualche incertezza nella gestione del ritmo, il film riesce a mantenere una personalità riconoscibile e a distinguersi all'interno del panorama horror contemporaneo. La sua forza non risiede nella ricerca dello spavento a tutti i costi, ma nell'atmosfera, nella semplicità della premessa e nella capacità di trasformare un viaggio apparentemente ordinario in una riflessione sulla paura di crescere e sull'incertezza del futuro. Un esordio suggestivo, capace di lasciare qualcosa anche dopo i titoli di coda, soprattutto perché non pretende di offrire risposte definitive alle domande che solleva.