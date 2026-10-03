La valle dell’Eden, la recensione: il futuro è ancora nostro

Pubblicazione: 03 ottobre alle 19:34

Il passato è un tema assai complesso e il futuro un’incognita imprevedibile. Compito dell'arte e del racconto è capire come reagire al presente. Come dargli un senso che non sia necessariamente una conseguenza della predestinazione. La scrittura di John Steinbeck, uno dei più importanti autori americani del XX secolo, è stata capace di riflettere concretamente su questo concetto: con La valle Dell’Eden l'autore ha saputo raccontare l’America attraverso i legami familiari, unendo le radici di un paese alle radici di uomini sopraffatti da una colpa che sembrano condannati a ereditare. Se il romanzo originale trovava tanto coraggio nel portare alla luce temi così universali, Netflix ha trovato il modo di riportare quelle esatte riflessioni nel mondo moderno - e per farlo ha deciso di affidarsi a chi quest’opera l’ha sempre vista come un affare di famiglia.

Zoe Kazan, nipote di quell’Elia Kazan che realizzò un celebre film su La valle dell’Eden negli anni ‘50, ha scelto di confrontarsi con il proprio passato e di. A pensarci bene, volendo riassumere l’esito dell’intera operazione, è esattamente ciò che riesce a fare questa ammaliante miniserie: liberarsi subito da certe catene, spostando il proprio centro di gravità attraverso un’analisi della colpa che possa allargare persino le vedute dell’autore originale. La valle dell’Eden di Netflix conserva tutto il fascino dell’opera madre, esaltato da una componente visiva incredibile e da una protagonista magnetica. Proprio dall’idea di mettere il personaggio di Cathy Ames (interpretato magistralmente da Florence Pugh) al timone del progetto permette alla showrunner di cambiare prospettiva senza snaturare il racconto: l’obiettivo non è più osservare le malefatte di una donna fuori dal proprio tempo per carisma e ambiguità, ma di riconoscerne i ragionamenti e interrogarsi sulla natura del male senza scadere nella semplice apologia.

Il risultato è un dramma che racconta il trauma attraverso il tempo e osa osservarlo da vicino, senza lasciarsi travolgere da anime di generazioni perdute e storie dannate che riverberano ancora - il cuore nero di un’opera che continua a stupire, oggi come allora.

Simboli e dolore nel tempo

Una scena de La valle dell'Eden - ©Netflix

L’approccio della Kazan si rivela subito vincente non tanto nelle scelte narrative (coerenti con la visione d’insieme), quanto in quelle stilistiche. La carica simbolica dell’opera emerge sin dalla sua resa visiva: l’America mostrata nella serie è una terra dalle grandi promesse soffocata dal dolore del passato, da un trauma che nasce da lontano e viene perpetrato, scaricato sulle fragili spalle del domani. Ma la colpa non può essere soltanto qualcosa che ereditiamo, quanto qualcosa che meritiamo di affrontare: sta qui il senso profondo de La valle dell’Eden, che in sette episodi affronta a viso aperto questi temi cercando in ogni modo di preservare una concretezza estremamente contemporanea. Si rivela un’idea vincente, perché traccia la stessa rotta di Steinbeck per poter ripercorrere il passato con occhi diversi. Le domande sono le stesse, ma è il punto di vista a fare la differenza sulle potenziali risposte.

Un'opera vicina al presente

Florence Pugh in una scena de La valle dell'Eden - ©Netflix

Forse questo approccio rischia di diventare persino troppo esplicito nelle sue conseguenze, almeno per la prospettiva di Cathy, ma il personaggio rimane profondamente coerente con se stesso e con il suo ruolo all’interno dell’opera - complice un’attenzione maniacale della sua interprete, che trova la sua apoteosi in una dimensione grigia in cui domina un’ambiguità priva di qualsiasi morale. In questo, la Kazan dimostra una grande apertura mentale già nella ricostruzione dell’opera stessa, riuscendo a preservare i concetti cari al romanzo e l’idea che l’uomo sia fatto di possibilità mutevoli, non di funzioni predestinate. Per poter approfondire davvero questa scelta così decisa sarebbero serviti almeno un paio di episodi in più, ma nonostante il finale appaia troppo affrettato rispetto a quanto meriterebbe l’opera,

Poteva facilmente ricalcare il passato senza preoccuparsi di raccontare qualcosa di nuovo, invece Netflix ha trovato le personalità giuste per ancorare una riflessione profonda (e quanto mai contemporanea) come quella di Steinbeck al 2026. La valle dell’Eden ha la pazienza di chi comprende il peso di certi temi e la tenacia di chi ha imparato come affrontarli - al netto del tempo a disposizione. Qui emerge la spiccata modernità di un romanzo semplicemente sublime, che permette di tornare su annose questioni senza risultare stucchevoli o ridondanti.

Mancava un progetto capace di riportare grandi autori americani verso il contemporaneo, soprattutto quando l'America sta vivendo una delle sue principali fasi di frizione dal punto di vista della continuità autoriale sulle produzioni di larga scala. Qui Zoe Kazan dimostra di poter maneggiare materiali pesanti, anche se si trattava di un'opera a cui è sempre stata legata. Se c'è una cosa che vale la pena far emergere da questo show è che il male non è un concetto assoluto e, come il dolore, ha sempre un’origine: modernizzare una conversazione del genere significa ricordare la grandezza di chi ha saputo elaborarlo, ma soprattutto avere l’ambizione di dar nuova luce a ciò che il tempo avrebbe rischiato di lasciare nell’ombra.