Pubblicazione: 20 novembre alle 13:20

Si può raccontare una vita straordinaria senza riuscire a renderla interessante? È la domanda che accompagna la visione di Madden, biopic sui generis firmato da David O. Russell e dedicato a una delle figure più riconoscibili nella storia del football americano. Allenatore, commentatore televisivo e, successivamente, volto di uno dei franchise videoludici più longevi e influenti di sempre, John Earl Madden ha costruito la propria carriera attorno a una passione diventata progressivamente una vera e propria ragione di vita. Un percorso fatto di intuizioni, successi e ostacoli, segnato da un carattere tutt'altro che convenzionale, che il film sceglie di restituire al proprio pubblico attraverso il volto e le eccentricità di Nicolas Cage.

«Non preoccuparti se il cavallo è cieco, carica il carro e basta»

è una delle massime che meglio sintetizzano la filosofia del protagonista, introdotto fin dalle prime battute attraverso un racconto che alterna ricordi personali, ricostruzioni e ammiccamenti diretti allo spettatore e che lascia intuire la volontà di confezionare un ritratto irriverente, lontano dai canoni più tradizionali del biopic. Peccato che, al di là delle buone intenzioni, la storia finisca per smarrire progressivamente proprio ciò che dovrebbe renderla memorabile, o quantomeno viva.

Di cosa vorrebbe parlarci Madden

Nicolas Cage in una scena di Madden - ©Prime Video

La narrazione ripercorre gli anni della formazione di Madden, dalla passione giovanile per il football fino all'affermazione nel mondo professionistico, con la nomina a capo allenatore degli Oakland Raiders da parte del proprietario Al Davis (Christian Bale). È soprattutto attorno al loro rapporto che David O. Russell costruisce il cuore della vicenda: un sodalizio inizialmente professionale, destinato a trasformarsi in un'amicizia fatta di complicità, scontri e ambizioni condivise, fino alla consacrazione culminata nella vittoria del Super Bowl del 1976. Un successo che, tuttavia, non sarebbe bastato a garantire a Madden una carriera senza ostacoli. Quando gli attacchi di stress iniziano a compromettere la sua quotidianità, l'allenatore si ritrova difatti davanti a una scelta dolorosa: continuare a seguire il cuore, mettendo a rischio la propria salute, oppure abbandonare la panchina e rinunciare a ciò che fino a quel momento aveva rappresentato il centro della sua esistenza?

Di cosa parla effettivamente Madden

Una scena di Madden - ©Prime Video

Il ritiro rischia di rappresentare molto più della fine di una parentesi di vita, ma appare chiaro sin da subito come il destino abbia in serbo altri piani. Per l’ex coach servono solo due squilli del telefono per rimettersi in corsa: la televisione diventa il suo nuovo terreno di gioco, trasformandolo progressivamente in, capace di avvicinare al football anche un pubblico meno esperto grazie a uno stile comunicativo diretto, ironico e fuori dagli schemi. Le sorprese, però, non sono finite, e a bussare alla porta di casa Madden si presenta nientemeno che una società videoludica destinata a fare scuola nel mondo del gaming: Electronic Arts, pronta a tutto per rendere John Madden il volto del suo nuovo titolo di punta, Madden NFL.

È proprio nella ricchezza della parabola di John Madden che emergono i limiti dell'operazione di David O. Russell. Di fronte a una vicenda attraversata da successi, difficoltà personali e continue trasformazioni, il cineasta sceglie di privilegiare un registro leggero e scanzonato, affidandosi soprattutto alla stravaganza dei protagonisti e alla vivacità dei loro scambi. Una direzione che trova sostegno nella presenza di due interpreti di spessore come Christian Bale, già diretto da Russell in The Fighter - che valse all’attore britannico il premio Oscar - e Nicolas Cage, in crescita sul piano della ricezione critica con titoli come Dream Scenario e Longlegs. L'incontro tra i due, almeno sulla carta, promette di offrire al racconto una buona dose di energia, ma non basta a compensare le incertezze di una scrittura che fatica a dare profondità alla materia narrativa.

La passione per il football, progressivamente trasformatasi in un'ossessione; il peso del successo sugli equilibri familiari; i problemi di salute e la necessità di ridefinire la propria identità una volta abbandonata la panchina: sono numerosi gli aspetti della vita di Madden che avrebbero potuto alimentare un ritratto più articolato. Il film, tuttavia, si limita perlopiù a evocarli, senza concedere loro lo spazio necessario per svilupparne le implicazioni e costruire un percorso emotivo coerente. La leggerezza, che avrebbe potuto (nonché dovuto) rappresentare una chiave efficace per restituire l'indole eccentrica del protagonista, finisce così per attenuare anche i momenti che avrebbero richiesto una maggiore partecipazione, lasciando sullo sfondo le contraddizioni e le fragilità di un uomo pieno di sfaccettature.

Triplice fischio

Questa impostazione si riflette inevitabilmente anche sulle interpretazioni. Cage, nonostante una trasformazione fisica che testimonia un lavoro significativo sul personaggio, sembra affidarsi soprattutto agli aspetti più eccentrici e riconoscibili di Madden, restituendone. Bale, inizialmente più defilato, trova invece qualche momento di maggiore efficacia nella caratterizzazione di Al Davis, giocando con il temperamento esuberante del personaggio e conferendo vivacità ai suoi scambi con il protagonista, senza tuttavia riuscire a imporsi fino in fondo. Nonostante le riserve, tra i due si instaura una buona intesa capace di mantenere dinamico il racconto, ma non di colmare le lacune di una sceneggiatura.

Rimane il ritratto incompiuto di un uomo la cui storia avrebbe meritato un grande racconto cinematografico, ma che si ritrova intrappolato in un'opera incapace di andare oltre la superficie. Un biopic che non riesce a diventare davvero biopic, una commedia che si accontenta di strappare qualche sorriso e un racconto inadeguato nel trovare un equilibrio tra leggerezza e dramma. Perché se è vero che non bisogna preoccuparsi se il cavallo è cieco, è altrettanto vero che, prima o poi, qualcuno dovrebbe accorgersi di dove sta andando il carro.