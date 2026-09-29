Maigret - L'amore e la morte, la recensione: un'indagine sospesa fuori dal tempo

Pubblicazione: 29 settembre alle 18:24

Ci sono personaggi talmente radicati nell'immaginario collettivo da rendere complicato qualsiasi tentativo di reinterpretazione. Il commissario Maigret è certamente uno di questi. Creato da Georges Simenon e portato innumerevoli volte al cinema e in televisione, possiede una fisicità, un metodo e persino una gestualità che sembrano precedere ogni nuovo attore chiamato a interpretarlo.

Pascal Bonitzer parte proprio da questa ingombrante eredità per Maigret - L'amore e la morte, adattamento di Maigret e i vecchi signori, romanzo pubblicato da Simenon nel 1960. Lo fa scegliendo Denis Podalydès, che restituisce un commissario più minuto e nervoso rispetto all'immagine tradizionale, e soprattutto spostando la vicenda all'inizio del XXI secolo. Un'attualizzazione soltanto apparente: cellulari e qualche traccia di modernità entrano nell'inquadratura, ma il Maigret di Bonitzer sembra appartenere ostinatamente a un'altra epoca, così come l'aristocrazia parigina nella quale è costretto a immergersi.

È proprio in questa dissonanza che il film trova alcune delle sue intuizioni migliori, senza però riuscire sempre a trasformarle in qualcosa di davvero incisivo. Ne risulta un giallo essenziale, breve e dominato dalla parola, che attraversa senza troppi indugi il proprio mistero: un film discreto, sorretto soprattutto dal suo protagonista e da un cast di livello, ma anche rigido e freddo abbastanza da lasciare raramente un segno profondo.

Un delitto tra i vecchi signori

Una scena di Maigret - L'amore e la morte - ©Lucky Red

Il commissario Maigret viene convocato al Quai d'Orsay dopo l'omicidio di Berthier-Lagès, ex ambasciatore appartenente all'alta società parigina. Il caso è delicato e richiede discrezione: qualsiasi scandalo potrebbe avere conseguenze ben oltre la semplice indagine criminale. Nell'appartamento della vittima Maigret scopre numerose lettere. Berthier-Lagès aveva infatti intrattenuto per decenni una corrispondenza amorosa con la principessa de Vuynes, rimasta vedova soltanto pochi giorni prima dell'omicidio. Intorno ai due si muove un mondo fatto di famiglie aristocratiche, domestici, segreti e convenzioni che sembrano sopravvivere indenni allo scorrere del tempo.

Un Maigret diverso, ma ancora Maigret

Bonitzer costruisce l'indagine soprattutto attraverso incontri e conversazioni. Maigret osserva, ascolta, interroga e lascia che siano contraddizioni apparentemente insignificanti a condurlo progressivamente verso la verità. Non c'è particolare interesse per la spettacolarizzazione del delitto e persino Parigi rimane spesso sullo sfondo, mentre appartamenti, uffici e negozi di antiquariato diventano piccole gabbie nelle quali i personaggi sembrano essersi volontariamente rinchiusi. È una scelta coerente con un film interessato meno all'azione che alle persone e al mondo ormai crepuscolare che queste rappresentano, ma è anche qui che emerge uno dei suoi limiti: la sottrazione rischia frequentemente di trasformarsi in immobilità.

Denis Podalydès rappresenta probabilmente l'elemento più interessante dell'operazione. Il suo Maigret è distante dalla presenza massiccia e rassicurante spesso associata al personaggio: è più nervoso, asciutto, talvolta persino insofferente. Attraversa gli ambienti dell'aristocrazia con una certa estraneità e sembra osservare quel mondo con la consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa che sta lentamente scomparendo.

Podalydès evita però di trasformare questa differenza in una rottura completa. Rimangono l'attenzione per le parole, la capacità di osservare le persone e soprattutto un metodo investigativo fondato più sull'intuizione e sulla comprensione dell'essere umano che sulla tecnologia. Proprio per questo lo spostamento temporale agli anni Duemila assume un significato curioso: Maigret vive nel presente, ma continua a comportarsi come se il tempo attorno a lui fosse rimasto immobile.

Il peso delle parole

Una scena di Maigret - L'amore e la morte - ©Lucky Red

Bonitzer sembra voler fare di questa inattualità una delle chiavi del film. Lo stesso vale per gli aristocratici coinvolti nell'indagine, aggrappati a rituali e convenzioni appartenenti a un'altra epoca. Il confronto tra Maigret e questo ambiente avrebbe però potuto essere sviluppato con maggiore decisione. L'ambientazione contemporanea resta spesso un'idea più suggerita che realmente esplorata, mentre i pochi elementi tecnologici sembrano quasi intrusioni all'interno di un universo che continua a funzionare secondo logiche novecentesche. Un contrasto potenzialmente affascinante che rimane, per buona parte del film, sullo sfondo.

Con appena ottanta minuti di durata, Maigret - L'amore e la morte possiede almeno una qualità sempre meno scontata: la capacità di essere sintetico. Bonitzer non introduce deviazioni inutili e procede rapidamente da un interrogatorio all'altro. L'indagine rimane sempre al centro e ogni personaggio sembra avere una funzione precisa nel puzzle che Maigret deve ricomporre.

La brevità, però, non coincide necessariamente con il ritmo. La centralità dei dialoghi e la prevalenza degli interni conferiscono al film un'impostazione quasi teatrale: molto viene raccontato attraverso le parole, mentre la regia rimane volutamente discreta. Una scelta che in alcuni momenti restituisce bene l'atmosfera soffocante di quel mondo aristocratico, ma in altri finisce per appesantire un film già dominato da tonalità fredde e grigie.

Un giallo discreto, forse troppo

Anche la dimensione più umana di Maigret rimane sacrificata. I brevi momenti domestici con la moglie, interpretata da Irène Jacob, lasciano intravedere una quotidianità che avrebbe potuto dare maggiore calore al personaggio, ma vengono rapidamente abbandonati per tornare all'indagine. Il risultato è un film che procede senza particolari inciampi ma anche senza veri sussulti. Il mistero funziona, gli attori mantengono alta l'attenzione e la durata impedisce alla narrazione di dilatarsi eccessivamente, ma raramente la vicenda riesce ad andare oltre il meccanismo investigativo.

Maigret - L'amore e la morte trova così la propria identità nella stessa sobrietà che ne rappresenta il limite. Bonitzer evita di modernizzare forzatamente Simenon e costruisce un film che sembra quasi indifferente alla necessità di rendere il commissario più contemporaneo. È una scelta coerente con l'idea di un Maigret fuori dal tempo e con il mondo aristocratico raccontato, ma che rende ancora più evidente la freddezza dell'insieme.

Il cast contribuisce a dare consistenza a questo universo, con Anne Alvaro, Dominique Reymond, Micha Lescot e Irène Jacob ad accompagnare un Podalydès capace di costruire una propria versione del commissario senza limitarsi a imitare quelle del passato. È soprattutto lui a impedire al film di diventare un semplice esercizio di stile. Rimane però la sensazione di un'occasione sfruttata soltanto in parte: l'incontro tra un personaggio profondamente novecentesco e l'inizio del nuovo millennio poteva generare un contrasto molto più fertile, così come l'indagine avrebbe potuto scavare maggiormente dietro le apparenze della classe sociale osservata.

Bonitzer sceglie invece la sottrazione fino alle sue conseguenze più estreme: niente grandi svolte visive, nessuna ricerca esasperata della suspense e pochissime concessioni allo spettacolo. Per gli appassionati di Simenon e del giallo classico, questa fedeltà allo spirito investigativo può rappresentare parte del fascino dell'operazione; per tutti gli altri, gli ottanta minuti potrebbero comunque risultare più lunghi di quanto suggerisca l'orologio.

Maigret - L'amore e la morte rimane così un adattamento dignitoso ma poco memorabile, più interessante per il Maigret insolito di Denis Podalydès che per il mistero costruito attorno a lui. Un commissario fuori dal proprio tempo, circondato da persone che sembrano esserlo altrettanto: Bonitzer trova in questa sospensione un'atmosfera precisa, ma non sempre riesce a trasformarla in un cinema altrettanto vitale.