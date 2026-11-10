Può solo andar peggio, la recensione: i falsi finali dei vent’anni

Pubblicazione: 10 novembre alle 10:00

Esiste un modo specifico di percepire il tempo che appartiene a un’età intrinsecamente aggrappata al presente: i vent’anni. E così, nelle narrazioni più riuscite, l’adesione alla giovinezza finisce per corrispondere a una tensione esistenziale priva di collocazione: è la vita registrata nell’atto di accadere - nevrotica, esplorativa e instabile perché per sua natura sperimentale. Impulsiva e schietta come la penna con la quale Leo Reich correda il suo personale esordio all’adultità: Può solo andar peggio.

Un titolo programmatico nelle intenzioni e dissacrante per le prospettive di una generazione, la zeta, che alla precarietà del futuro addebita uno stato inospitale e inalterabile di realtà. Prodotta da A24 e ideata dal comedian Leo Reich, la serie inciampa nelle reti di tre giovani adulti alle prese con le incertezze emotive, lavorative e identitarie che costellano il passaggio fra fasi della vita. Il collante della loro amicizia s’imprime in, dove l’impraticabilità del futuro fa il paio e rincara la delusione delle aspettative di un’età vibrante ma scoraggiata da un mondo al collasso e una ciclicità di micro-fallimenti personali.

Inconsistenza lavorativa, inaffidabilità affettive e turbolenze individuali allestiscono le due settimane in cui i tre coinquilini si ritrovano sfrattati dalla loro abitazione, a zonzo fra nuove sistemazioni e al centro di una ricomposizione collettiva ancora troppo fragile per assicurare continuità. In questo denso spaccato londinese, le amicizie, le credenze e le rispettive priorità mutano al soffiar del vento, sospettando un progressivo peggioramento che proclama incoscienza in mezzo a tanta disillusione.

E se in palio c’è l’ingresso a una qualche sorta di maturità, Può solo andar peggio non può che farsi beffa dell’arena su cui oggi si è forzati a gareggiare.

Ethan (Leo Reich), Abi (Emily Fairn) e Sam (Olive Gray) si conoscono ai tempi dell’università, producono un’idea dell’altro congeniale alle primissime impressioni suscitate, poi completate da una vita che cambia e si arricchisce di conoscenza e affiatamento. I loro sono caratteri diversi accomunati da una simile stanchezza mentale, da un senso di inadeguatezza che pregiudica le aspirazioni e ne vanifica sistematicamente le convinzioni. Che sia per bisogno di validazione, necessità di autoaffermazione o difesa delle fragilità, ognuno dei protagonisti vive immerso dentro sé stesso, serrato su automatismi comportamentali che raramente tengono conto di analoghe urgenze emotive.

Nel corso degli episodi i tre amici testano, vaneggiano e ritornano su schemi collaudati ma umorali, mentre il resto del gruppo, a turno, restituisce una scomodità che tiene insieme le incoerenze, i punti ciechi e le tenute del percorso compiuto da ciascuno. Con una dose equivalente di amarezza e irriverenza, Può solo andar peggio descrive molto bene questa particolare qualità connettiva e contenitiva delle relazioni, complementare rispetto al divario con le generazioni precedenti.

Perché i veri adulti di questo racconto compaiono sporadicamente: sono figure abbozzate, sintomatiche non tanto di una presunta maturità quanto di una possibilità di percorrere la vita come pratica storicizzata dal tempo, in divenire rispetto all’orizzonte situazionale in cui è inghiottita la giovinezza. Pertanto, mentre ogni tensione giovanile è centrifugata dall’esubero emotivo o da una pura reattività momentanea, il tono della serie sgambetta sulle stravaganze tipiche di quell’età, rivelando le ingenuità di identità discontinue e tutte in evoluzione.

Non si può restare ventenni per sempre?

Può solo andar peggio circoscrive i ventenni con accuratezza, delimita quel preciso momento di saccheggio fra tratti caratteriali da indossare, idealizzare o continuare a rammendare. Nella sua piccola tela di umanità la serie profila personalità non sempre piacenti ma anzi spesso sconvenienti, utili a evocare le zone d’ombra delle rappresentazioni del sé e di una certa crudezza espressiva sulla loro salute mentale.

Perlustrando la fine di un’età, Può solo andar peggio ritorna non poco sulle false nature dei finali, sul modo in cui ciascuna cesura è propedeutica a un inizio, predittiva di un futuro inesistente se non come disincantata potenzialità. Fallace perché fautrice di speranze, promotrice di un cambiamento disatteso dalla ripetitività dell’errore. Quella attestata da Reich è una sfiducia pervasiva che attraversa l’esistenza sdrammatizzandone le ambivalenze; anticipa una soglia mentre ancora la rifugge; prova a dare significato all’età adulta contestandola tra fughe, ambizioni e condizionamenti tutt’altro che consolatori.

A monte di tale impaccio, Può solo andar peggio interroga anche (e soprattutto) la transitorietà delle connessioni o le trappole delle relazioni che si stabilizzano per ventilare riparo. Fra esibizione e anestesia affettiva, la narrazione iscrive nel passaggio del tempo il disordine illogico, correttivo e urticante degli incontri che ci intercettano e ci cambiano senza mai acquisire senso o trovare collocazione.

Ma come molte narrazioni giovanili, Può solo andar peggio non brama mai collocazione, piuttosto precipita in un caos in cui prova a conservare qualcosa di sé stessa: caustica, indisciplinata e allegra come le strane persone che la abitano.