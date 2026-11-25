Pubblicazione: 25 novembre alle 12:09

Disponibile dal 25 novembre 2026 su AppleTV e basato sull’omonimo romanzo dell’ex Navy SEAL Jocko Willink, Scuola per guerrieri coraggiosi è un coming of age tenero e commovente. Nonostante i cliché del caso, McG riunisce con stile i valori di una società quale quella statunitense, dove brilla ancora forte e splendente il sogno americano. Con la fatica e l’impegno tutto (o quasi) è possibile, oltre che meritato.

Ormai paladino di un certo tipo di racconto - si veda la recente serie Prime Video, The Terminal List -, Chris Pratt diventa il mentore perfetto per il giovane protagonista, a cui presta il volto Jude Hill. Marc sta per affrontare un momento importante, ossia il passaggio dalla scuola media alla superiore. L’ultimo giorno di lezioni spera di cavarsela, ma l’augurio della mamma (Linda Cardellini) lo fa scaramanticamente preoccupare. A ragione. Il trio di bulli che lo ha tormentato per un anno intero torna all’attacco, il compito in classe riporta una brutta D- in rosso e l’arrivo dello zio militare causa un bel po’ di agitazione. Sì perché Marc, al contrario di Jake (Pratt), Navy SEAL pluridecorato, non ha ancora trovato la sua strada, mentre invece ha la convinzione di essere “strano”. La perdita prematura della figura paterna lo ha privato di tante cose, ma adesso si presenta l’occasione di recuperarne qualcuna. A patto di uscire dalla comfort zone.

Sebbene il target di riferimento sia un pubblico medio senza grosse pretese, Scuola per guerrieri coraggiosi mette in gioco una serie di elementi che lo impreziosiscono, rendendolo gradevole anche per i più navigati. La base di partenza è chiaramente il racconto di formazione, che sfrutta e si sviluppa su un doppio binario: da un lato c’è un ragazzino alle prese con il classico momento della crescita, con tutto ciò che essa comporta, dall’altro un uomo che deve fare i conti con le sue ferite invisibili, prima che con quelle sulla pelle. Marc e Jake sono molto più simili di quanto appaia, ma ne prenderanno atto solo con il trascorrere del tempo (di qualità). Gli insegnamenti provengono tanto dall’uno quanto dall’altro, in uno scambio continuo e spesso inconsapevole.

L’estate - stagione sempre proficua per i cambiamenti e le scoperte, di qualsiasi tipo si tratti - fa da sfondo e contenitore alla storia. Mentre il serrato programma di addestramento procede, andando a caratterizzare il fulcro della pellicola, i protagonisti (ri)assumono il controllo delle rispettive vite. Anche se in fondo la vita non è altro che un’incredibile montagna russa, e a volte si deve solo lasciarsi andare e godersela. Certo, quando sulle spalle pesa un fardello non indifferente ogni cosa si complica. Ma è importante ricordare che l’errore ha un suo scopo, un valore, un significato. Disseminati qui e là, i messaggi fanno capolino dietro ogni battuta, situazione tesa o momento più leggero. La stessa musica, sul finale sin troppo retorica (ma efficace), sembra suggerire e sottolineare gli stati d’animo. Coinvolto nelle vicende, lo spettatore si affeziona ai personaggi, ne condivide risate e lacrime, ritrovando il piacere di un tipo di cinema semplice e genuino.

Scuola per guerrieri coraggiosi parla di guarigioni e di forza di volontà, di cambiamenti e di accettazione, di traumi e di conseguenti - necessarie - elaborazioni. Dietro una facciata per così dire “facile”, si celano quindi temi profondi e riconoscibili.