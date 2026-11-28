Pubblicazione: 28 novembre alle 13:00

Raccontato a parole, Sunny Dancer rischierebbe di sembrare l'ennesimo teen drama sul cancro, e invece basta qualche minuto per accorgersi che il film di George Jaques vuole essere tutt'altro. Presentato in anteprima alla Berlinale 2026 come film d'apertura della sezione Generation 14plus, è arrivato nelle sale italiane a settembre grazie a 01 Distribution e da oggi, 28 settembre, è disponibile in streaming su Prime Video. Jaques ha venticinque anni, viene dalla recitazione e dopo l'esordio con Black Dog, un film sulla depressione passato al BFI London Film Festival, torna dietro la macchina da presa con una storia che nasce dalla sua vita, quella di un ragazzo che ha visto la madre ammalarsi negli anni dell'adolescenza.

Un campo estivo contro ogni previsione

A portare sulle spalle il film c'è Bella Ramsey, che il pubblico ha imparato ad amare prima come Lyanna Mormont nel Trono di Spade e poi come Ellie in The Last of Us. Dopo aver attraversato mondi in rovina e infezioni letali, l'attrice britannica accetta, quella di dare un volto credibile a una ragazza che è sopravvissuta e che ora non sa bene cosa farsene della propria vita. Ne esce una prova di una naturalezza rara, che dà al film il suo battito e la sua ragione di essere.

Ivy (Bella Ramsey) ha diciassette anni ed è in remissione da dieci mesi, una condizione che dovrebbe farla sentire fortunata e che la lascia invece in una specie di intercapedine, sospesa tra il mondo dei malati che ha lasciato e quello dei sani in cui non riesce più a riconoscersi. I genitori, affettuosi e irresistibilmente sboccati, decidono di mandarla per un mese in un campo estivo pensato per ragazzi che hanno vissuto la stessa esperienza, un posto che lei liquida con un nomignolo sprezzante e che si prepara a detestare con tutte le forze. Le premesse sono quelle classiche del racconto di formazione, con la diffidenza iniziale, un gruppo di amici inaspettati e i primi turbamenti sentimentali, ma la sensazione è che Jaques conosca benissimo il terreno su cui cammina e che lo faccia apposta, per condurci altrove.

Perché il vero gesto di coraggio del film sta nel rovesciare l'immaginario a cui siamo abituati. Non ci sono corsie, camici, flebo o silenzi carichi di pietà, ci sono invece prati scozzesi baciati dal sole, colori caldi, canzoni pop che accompagnano serate infinite e una colonna sonora firmata da Este Haim e Zachary Dawes che dà al racconto un passo contagioso. Il cancro non si vede mai in modo diretto eppure è dappertutto, nelle battute, nei gesti difensivi, nelle paure improvvise che affiorano nel mezzo di una risata, perché ha plasmato il carattere di ognuno dei ragazzi e il modo in cui parlano, si proteggono e desiderano. È una scelta di grande delicatezza, che restituisce a questi personaggi la dignità di essere molto di più della loro diagnosi.

L'arte di ascoltare i giovani

Lo stesso vale per un umorismo nerissimo e tipicamente britannico, fatto di sarcasmo asciutto e autoironia, che diventa il linguaggio con cui i ragazzi riescono a dire l'indicibile. Ridono di ciò che per chiunque altro sarebbe un tabù, e lo fanno con la complicità di chi ha condiviso la stessa paura,. Lo spettatore si trova così a ridere di gusto, magari con un lieve imbarazzo, e un istante dopo a sentire un nodo alla gola quando il film decide di fermarsi, perché i momenti più dolorosi arrivano con una forza inattesa proprio perché nessun violino li ha annunciati.

Sul piano della regia Jaques mostra una maturità sorprendente per un autore tanto giovane, e la sua forza sta soprattutto nella capacità di restare accanto ai personaggi senza invadere la scena. La macchina da presa evita i virtuosismi e lascia che siano i corpi e i volti a raccontare ciò che le parole non dicono, mentre la musica sostiene le emozioni senza mai sovrastarle. Essendo vicino per età ai suoi interpreti, e avendo egli stesso recitato, il regista sembra sapere esattamente come metterli a loro agio, e lo si vede nei dialoghi sovrapposti, nelle scene intime e nei momenti in cui il gruppo pare vivere davvero invece di recitare.

A questa credibilità contribuisce anche la scelta di coinvolgere nel cast giovani sopravvissuti al cancro e di tenere dei terapeuti a disposizione durante le riprese, un'attenzione che si avverte nel rispetto con cui ogni inquadratura tratta i suoi protagonisti. Se tutto questo funziona, lo si deve in larga parte a Bella Ramsey, che costruisce Ivy con una precisione emotiva davvero notevole. Con le braccia incrociate, lo sguardo corrucciato e un sarcasmo che funziona da armatura, la giovane attrice lascia che la ragazza si apra a poco a poco, senza strappi forzati e senza quelle svolte improvvise tanto care ai drammi più convenzionali.

Ogni crepa nella corazza è dosata con intelligenza, e quando il dolore finalmente affiora lo fa nel momento giusto, con una rabbia e una vulnerabilità che non le avevamo mai visto in questa forma. Nelle scene finali il suo volto, straordinariamente espressivo, riesce a tenere insieme lutto e gioia in un unico sguardo che da solo vale la visione. Intorno a lei il cast corale lavora con un affiatamento che si percepisce fin dalle prime scene. Ella (Ruby Stokes) è travolgente e allo stesso tempo capace di una profondità inattesa, il controcanto perfetto alla ruvidezza della protagonista, mentre Jake (Daniel Quinn-Toye) porta con sé una fragilità luminosa che rende tenero e credibile il legame con Ivy.

Non meno efficaci sono Earl Cave, Jasmine Elcock e Conrad Khan, che con pochi tratti trasformano personaggi non sempre approfonditi in presenze vive e riconoscibili. Patrick (Neil Patrick Harris) evita con grande misura sia la caricatura dell'adulto goffo sia quella dell'adulto saggio, e basta un suo sguardo in una scena cruciale per intuire quante cicatrici nasconda dietro l'entusiasmo di facciata. Meritano infine una menzione Jessica Gunning e James Norton, genitori di Ivy, che in poche apparizioni compongono una coppia memorabile per calore e ironia.

Il bello di volersi bene

Sarebbe scorretto sostenere che Sunny Dancer sia privo di imperfezioni, perché l'avvio concede qualche spiegazione di troppo, alcune situazioni si intuiscono con un certo anticipo e il ritmo impiega un po' a ingranare. Si tratta però di difetti che pesano pochissimo davanti alla sincerità dell'insieme, e la pazienza richiesta nei primi minuti viene ripagata con generosità, soprattutto da una svolta del racconto che difficilmente si riesce a prevedere e che dimostra quanto Jaques sappia giocare con le aspettative di chi conosce il genere.

Alla fine resta l'impressione di aver visto, un film che dichiara fin dall'inizio di voler parlare di gioia e di giovinezza e che mantiene la promessa senza tradire mai la gravità del proprio tema. Il cancro non viene cancellato né spettacolarizzato ma rimesso al suo posto, accanto a tutto ciò di cui è fatta una vita di diciassette anni, fra amicizie, desideri, litigi, musica e voglia di ballare anche quando non se ne ha per niente voglia.

Per chi cerca una storia capace di far ridere e commuovere senza ricatti emotivi, Sunny Dancer è una scoperta preziosa, e Bella Ramsey conferma di essere una delle interpreti più interessanti della sua generazione. Con George Jaques il cinema britannico guadagna una voce nuova, e Prime Video offre l'occasione ideale per recuperare, con tutta la calma del divano, un film che merita di essere visto, condiviso e ricordato.