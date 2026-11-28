"Sunny Dancer", la recensione: la gioia come atto di coraggio
Il nuovo film di George Jaques con Bella Ramsey racconta la malattia senza ospedali e senza compassione, trovando nella leggerezza la sua forma più sincera di serietà.
Raccontato a parole, Sunny Dancer rischierebbe di sembrare l'ennesimo teen drama sul cancro, e invece basta qualche minuto per accorgersi che il film di George Jaques vuole essere tutt'altro. Presentato in anteprima alla Berlinale 2026 come film d'apertura della sezione Generation 14plus, è arrivato nelle sale italiane a settembre grazie a 01 Distribution e da oggi, 28 settembre, è disponibile in streaming su Prime Video. Jaques ha venticinque anni, viene dalla recitazione e dopo l'esordio con Black Dog, un film sulla depressione passato al BFI London Film Festival, torna dietro la macchina da presa con una storia che nasce dalla sua vita, quella di un ragazzo che ha visto la madre ammalarsi negli anni dell'adolescenza.
Un campo estivo contro ogni previsione
Ivy (Bella Ramsey) ha diciassette anni ed è in remissione da dieci mesi, una condizione che dovrebbe farla sentire fortunata e che la lascia invece in una specie di intercapedine, sospesa tra il mondo dei malati che ha lasciato e quello dei sani in cui non riesce più a riconoscersi. I genitori, affettuosi e irresistibilmente sboccati, decidono di mandarla per un mese in un campo estivo pensato per ragazzi che hanno vissuto la stessa esperienza, un posto che lei liquida con un nomignolo sprezzante e che si prepara a detestare con tutte le forze. Le premesse sono quelle classiche del racconto di formazione, con la diffidenza iniziale, un gruppo di amici inaspettati e i primi turbamenti sentimentali, ma la sensazione è che Jaques conosca benissimo il terreno su cui cammina e che lo faccia apposta, per condurci altrove.
Perché il vero gesto di coraggio del film sta nel rovesciare l'immaginario a cui siamo abituati. Non ci sono corsie, camici, flebo o silenzi carichi di pietà, ci sono invece prati scozzesi baciati dal sole, colori caldi, canzoni pop che accompagnano serate infinite e una colonna sonora firmata da Este Haim e Zachary Dawes che dà al racconto un passo contagioso. Il cancro non si vede mai in modo diretto eppure è dappertutto, nelle battute, nei gesti difensivi, nelle paure improvvise che affiorano nel mezzo di una risata, perché ha plasmato il carattere di ognuno dei ragazzi e il modo in cui parlano, si proteggono e desiderano. È una scelta di grande delicatezza, che restituisce a questi personaggi la dignità di essere molto di più della loro diagnosi.
L'arte di ascoltare i giovani
Sul piano della regia Jaques mostra una maturità sorprendente per un autore tanto giovane, e la sua forza sta soprattutto nella capacità di restare accanto ai personaggi senza invadere la scena. La macchina da presa evita i virtuosismi e lascia che siano i corpi e i volti a raccontare ciò che le parole non dicono, mentre la musica sostiene le emozioni senza mai sovrastarle. Essendo vicino per età ai suoi interpreti, e avendo egli stesso recitato, il regista sembra sapere esattamente come metterli a loro agio, e lo si vede nei dialoghi sovrapposti, nelle scene intime e nei momenti in cui il gruppo pare vivere davvero invece di recitare.
A questa credibilità contribuisce anche la scelta di coinvolgere nel cast giovani sopravvissuti al cancro e di tenere dei terapeuti a disposizione durante le riprese, un'attenzione che si avverte nel rispetto con cui ogni inquadratura tratta i suoi protagonisti. Se tutto questo funziona, lo si deve in larga parte a Bella Ramsey, che costruisce Ivy con una precisione emotiva davvero notevole. Con le braccia incrociate, lo sguardo corrucciato e un sarcasmo che funziona da armatura, la giovane attrice lascia che la ragazza si apra a poco a poco, senza strappi forzati e senza quelle svolte improvvise tanto care ai drammi più convenzionali.
Non meno efficaci sono Earl Cave, Jasmine Elcock e Conrad Khan, che con pochi tratti trasformano personaggi non sempre approfonditi in presenze vive e riconoscibili. Patrick (Neil Patrick Harris) evita con grande misura sia la caricatura dell'adulto goffo sia quella dell'adulto saggio, e basta un suo sguardo in una scena cruciale per intuire quante cicatrici nasconda dietro l'entusiasmo di facciata. Meritano infine una menzione Jessica Gunning e James Norton, genitori di Ivy, che in poche apparizioni compongono una coppia memorabile per calore e ironia.
Il bello di volersi bene
Sarebbe scorretto sostenere che Sunny Dancer sia privo di imperfezioni, perché l'avvio concede qualche spiegazione di troppo, alcune situazioni si intuiscono con un certo anticipo e il ritmo impiega un po' a ingranare. Si tratta però di difetti che pesano pochissimo davanti alla sincerità dell'insieme, e la pazienza richiesta nei primi minuti viene ripagata con generosità, soprattutto da una svolta del racconto che difficilmente si riesce a prevedere e che dimostra quanto Jaques sappia giocare con le aspettative di chi conosce il genere.
Per chi cerca una storia capace di far ridere e commuovere senza ricatti emotivi, Sunny Dancer è una scoperta preziosa, e Bella Ramsey conferma di essere una delle interpreti più interessanti della sua generazione. Con George Jaques il cinema britannico guadagna una voce nuova, e Prime Video offre l'occasione ideale per recuperare, con tutta la calma del divano, un film che merita di essere visto, condiviso e ricordato.