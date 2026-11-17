Pubblicazione: 17 novembre alle 17:48

Quinn Shephard ha creato con The Body un interessante progetto che rischia di farsi conoscere per i motivi sbagliati sui social media, dove è facile scatenare commenti e critiche estrapolando scene e momenti dal loro contesto originale.

Cosa racconta The Body

Oltre ai momenti di intimità tra le protagoniste che sono già stati condivisi migliaia di volte nei giorni successivi al debutto in streaming, la serie propone infatti, fondendo un'atmosfera che ricorda cult come Cruel Intentions a una (libera) ispirazione dell'opera teatrale Il crogiuolo di Arthur Miller, senza dimenticare una colonna sonora "vintage". Il risultato sono otto episodi che approfondiscono piuttosto bene personaggi e situazioni, gettando le basi per una possibile stagione 2.

Al centro della trama ci sono le studentesse di una scuola cattolica che fanno parte di un team di ballo, le "Leonesse". Dopo che Maddie (Shirley Chen) si infortuna, le ragazze guidate da Anya (Kristina Bogic) e dalla sua migliore amica Elise (Sara Boustany), decidono di far entrare nella squadra Grace (Sofia Wylie). La nuova arrivata al liceo Lisbeth (Geena Meszaros), nonostante le sue speranze, rimane invece esclusa.

Il rito di iniziazione di Grace, in cui le giovani invocano persino Satana nella speranza di vincere una gara importante e assumono sostanze stupefacenti, rischia però di finire in tragedia quando la teenager sta male. Anya prova a portarla in ospedale con l'aiuto di Lisbeth, tuttavia le due prenderanno una decisione dalle conseguenze tragiche e inaspettate durante una crisi medica.

Un trio di protagoniste incisive

Con Grace in coma, nel gruppo di giovani iniziano a emergere problemi, tensioni, attrazioni e un'isteria generale che trova le sue radici nelesistente nella comunità e nel desiderio adolescenziale di essere accettate, in famiglia e tra i propri coetanei, che porta le protagoniste ad "avere" delle visioni dell'amica.

La serie sviluppa bene gli elementi narrativi principali, obbligando lo spettatore a chiedersi se Grace sia realmente al centro di una situazione sovrannaturale e siano in gioco delle forze divine, o se sia solo la vittima delle dinamiche sociali esistenti nella sua comunità, con teenager pronte a mentire pur di non sentirsi escluse o pagare le conseguenze delle proprie azioni danneggiando in modo indelebile la propria reputazione, e adulti in difficoltà che pensano in modo non razionale per non perdere la speranza e trovare un motivo a una tragedia.

The Body sfrutta inoltre in modo intelligente le paure di Anya, teenager che deve fare i conti con una sessualità che teme possa alienarla dalle sue coetanee e persino dalla madre. Bogic convince con la sua performance, tratteggiando senza sbavature una ragazza popolare confusa, spaventata e incapace di ammettere a sé stessa, e al mondo che la circonda, i propri difetti e desideri, senza dimenticare dei comportamenti tipici delle “mean girl”. Il senso di colpa che incombe sulla protagonista, legato alla religione e alle aspettative della società, diventa sempre più opprimente nel corso delle puntate, scontrandosi con il "coraggio" di Elise, personaggio a cui Boutany infonde sarcasmo, spregiudicatezza e ribellione adolescenziale, pur mantenendo una vulnerabilità che emerge in particolare nei momenti in cui il confine tra passione e amicizia diventa confuso.

Meszaros, inoltre, ha l'espressività giusta per rendere la sua Lisbeth enigmatica e carismatica, ben in equilibrio tra essere un'outsider ferita dai giudizi altrui e una manipolatrice astuta e spaventosa, in grado di muoversi tra le fila dei suoi nemici senza farsi scoprire, pronta ad attaccare, proprio come i serpenti che si scoprirà hanno un legame importante con la sua vita. Le giovani scelte per interpretare le Leonesse sono comunque tutte in grado di, tra chi nasconde disturbi alimentari e chi è pronta a tutto pur di non perdere la popolarità. La scena in cui le teenager si ritrovano a confessare i propri peccati, contrapposta a una scelta importante di Anya, è particolarmente di grande impatto, facendo emergere il lato oscuro di ognuna di loro e ciò che sono disposte a celare per mantenere un'apparenza immacolata e virtuosa.

Le ragazze non trovano nemmeno conforto e sicurezza in famiglia, anzi, si scontrano con madri che le giudicano e criticano, seppur in modo diverso. La madre di Lisbeth (Louise Krause), con il suo fanatismo religioso, non è in fondo così diversa da quella di Anya che, in modo più sottile e continuo, delinea uno standard quasi irraggiungibile per la figlia. I personaggi maschili, che si tratti di adulti o teenager, sono inoltre una presenza con cui le protagoniste devono costantemente fare i conti: idolatrate, oggettificate, sminuite, abbandonate, ignorate o criticate, le teenager non sono immuni dai problemi causati da una società ancora patriarcale.

Un progetto dai dettagli curati

Visivamente The Body è affascinante e costruita con attenzione, con una fotografia che non sfigura se confrontata con progetti cinematografici, e una messa in scena ricca di dettagli e suggestioni. Gli elementi religiosi, sempre presenti, contribuiscono a delineare l'atmosfera opprimente, mentre i costumi sfruttano contrasti cromatici e simbolici per rappresentare l'interiorità delle protagoniste e il crescendo emotivo che le anima mentre affrontano dubbi e problemi.

La serie Netflix può inoltre contare su una colonna sonora che riporta gli spettatori all'inizio degli anni 2000, tra hit e brani più ricercati, proponendo una selezione musicale che affianca le composizioni originali di Christopher Stracey e contribuisce a creare momenti destinati a diventare virali e a rendere lo show in linea con altri titoli entrati negli anni nella cultura pop. La creazione di Quinn Shepharde il principale è una costruzione narrativa ideata per più stagioni, aspetto che porta ad avere alcuni importanti tasselli del racconto incompleti, lasciando così in sospeso alcune parti importanti del racconto, e più di un personaggio fin troppo unidimensionale.

Il cliffhanger finale, pur essendo efficace, lascia così un po' insoddisfatti. The Body, andando oltre la semplice rappresentazione dell'amore saffico e delle conseguenze del fanatismo di ogni genere, risulta una serie molto promettente dal potenziale non del tutto espresso e ben calibrata sui gusti del pubblico di Netflix, ma la scelta di non giocare tutte le proprie carte, nella speranza di un rinnovo, potrebbe rivelarsi controproducente.