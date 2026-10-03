Verity, la recensione: sull’erotismo e su tutto ciò che manca al suo racconto

Pubblicazione: 03 ottobre alle 20:19

Che l’appetibilità narrativa di Colleen Hoover sia un fatto per il cinema contemporaneo lo dimostra il numero di adattamenti susseguitisi negli ultimi anni. Giunti ormai al quarto degli esperimenti in oggetto, Verity sembra certificare una volta per tutte le falle e le potenzialità contraddittorie di un fenomeno di purissima attualità. La scrittrice ha la levatura di chi trascina in sala il proprio pubblico, assecondando traduzioni mediali dal dignitoso ritorno commerciale. A contrasto si stanziano le valutazioni estetico-narrative, ma quelli sono ancora altri discorsi. Anche Verity parte da qui: da un campionario di aspettative già mappate e da una rosa di volti e corpi attraenti, riconoscibili. Anne Hataway e Dakota Johnson incarnano una geografia di desiderio e ossessione che questa volta si discosta dal romance per azzardare un thriller psicologico dal perverso erotismo manipolatorio. E in fondo si ferma lì: a una scommessa che vorrebbe essere pruriginosa mentre fa di tutto per rendersi presentabile.





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Dakota Johnson in una scena di Verity - ©Eagle Pictures

Passione, ambizione e morboso controllo carnale sono le direttive di un immaginario che si addentra nelle psicologie suadenti di: una è la ghostwriter dell’altra, presenza invisibile incaricata di rivestirne la pelle attraverso la replica della penna, il pensiero e la proiezione interpretativa dei suoi stessi racconti di genere. Ma con Verity l’energia del pedinamento psicologico si appiattisce nella solennità di una narrazione che svuota l’erotismo della sua radicalità fondativa: non eccita, non gioca e non si sporca neanche un po’.

Avrebbe almeno potuto divertirsi, cavalcare la notorietà del romanzo e produrne un senso proprio, accessibile e magari compiacente del suo engagement popolare. Invece Verity sceglie di prendersi tremendamente sul serio, girando a vuoto fino a ridicolizzarsi per le più spiacevoli motivazioni. Diretto da Michael Showalter, con la mano pesante su un’estetica imbellettata e derivativa del genere, il film esaurisce nelle primissime sequenze tutta la sua iniziativa. La morte in Verity irrompe con una plasticità che sembra preludere a grammatiche intriganti, schizzata sul viso della giovane Lowen (Dakota Johnson) con il sangue fresco di un uomo investito proprio davanti ai suoi occhi. Sulla scena di quel crimine la donna incontrerà Jeremy (Josh Hartnett), colui che le proporrà di completare la saga di una famosissima scrittrice di thriller: Verity Crawford (Anne Hathaway), nonché sua moglie. Da lì, il consueto trasferimento nella tenuta isolata nel Vermont, il tentativo di risollevarsi dalla miseria delle proprie sfortune professionali e la ghiotta occasione di indagare sul mistero che agita la famiglia per cui lavora – rosicchiando pezzo per pezzo il corpo assente della sua nemesi letteraria.

Gli ingredienti di Verity censiscono le premesse di un thriller dalla stratificata risemantizzazione rappresentativa. Ogni punto di vista su questa storia è l’immagine, il racconto e il desiderio proiettato dall’altro verso di sé e viceversa, al prezzo di una contorsione del reale ambivalente e soggettiva. Invidie, attrazioni e trasgressioni attraversano la realtà interferendo con la verità e ornamentandola di alterazioni e allucinazioni del desiderio. Lowen trova nello studio di Verity un manoscritto autobiografico che rivelerà importanti informazioni sulle opacità dell’autrice, ora paralizzata a seguito di un grave incidente d’auto. La fattualità degli eventi si disarticolerà allora nella duplice messinscena di due vite personali evocate al loro strato primordiale e corporeo – con tanto di concatenazione ordinata (e contraffatta) delle parole di cui Verity e Lowen fanno mestiere. Dove s’infrange, allora, quest’ondata di allusività fra espressione, pensiero e piacere?

Anne Hathaway in una scena di Verity - ©Eagle Pictures

A mancare a Verity è soprattutto la capacità di abitare visceralmente i sentimenti che intende invocare. Meschinità, pericolo e pulsioni erotiche subiscono un ripetuto processo di verbalizzazione ed estetizzazione che puntualmente fiacca la percezione e cannibalizza l’ambiguità. Showalter pesca dentro tutti gli accenti linguistici del genere, delimitando le sue protagoniste incastonandole fra rime visive abbondanti e leggibili. Se la simmetria femminile è ostentata dal getto delle soluzioni stilistiche (gli specchi, i ritorni narrativi, le sovrimpressioni, l’emulazione dei ruoli), i commenti sonori e dialogici esasperano un’inquietudine sovrastimata e stancante.

Così ciascun marchingegno del dubbio e della suspense finisce per essere parlato, spiegato e guidato verso le conclusioni che lo spettatore è incoraggiato a raggiungere. Tutto, in Verity, sembra avere l’urgenza di esibire qualcosa che il film non si sforza mai di affidare a un comparabile vigore creativo. Pertanto, la suggestione diventa rigore e predestinazione interpretativa, abbandonando Verity nel terreno infausto del più forzato (e noioso) dei misteri da risolvere. E quando anche il film caldeggia soluzioni interessanti sulla desiderabilità femminile come strumento di controllo, possesso e onnipotenza autoerotica, il suo sviluppo viene subito vanificato dalla banalità delle formulazioni, impoverite dalla scrittura pigra di personaggi verso cui difficilmente ci si troverebbe a interessarsi. Allora Verity rimane languido nel suo cantiere di idee, diffidente della scomodità quel tanto che basta a rinunciare del tutto al piacere.