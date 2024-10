A Real Pain: guarda il trailer italiano del film scritto, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg

Pubblicazione: 18 ottobre alle 10:41

Searchlight Pictures ha diffuso il trailer di A Real Pain, commedia drammatica in uscita il 27 febbraio e in concorso alla 22ª edizione di Alice nella Città.

Il film, scritto e diretto da Jesse Eisenberg, vede come protagonisti lo stesso Eisenberg e Kieran Culkin. Il cast stellare include anche Will Sharpe (The White Lotus), Jennifer Grey, l'indimenticabile protagonista di Dirty Dancing, e altri attori come Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes.

David (Eisenberg) e Benji (Culkin) sono due cugini dal rapporto complicato che si ritrovano a intraprendere un tour in Polonia per onorare la memoria della loro amata nonna. Ciò che inizia come un semplice viaggio si trasforma presto in un'occasione per confrontarsi con vecchie tensioni familiari e scoperte inaspettate..