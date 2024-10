Bad Sisters 2: le protagoniste cercano di lasciarsi il passato alle spalle nel trailer

Pubblicazione: 22 ottobre alle 17:00

Apple TV+ ha condiviso il trailer della stagione 2 di Bad Sisters, serie interpretata e prodotta dalla candidata agli Emmy e vincitrice del premio BAFTA Sharon Horgan, insieme ad Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene e Eve Hewson.

La sinossi della stagione 2

Il 13 novembre saranno disponibili in streaming i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un episodio a settimana, fino al 25 dicembre.

Due anni dopo la “morte accidentale” del marito violento di Grace, le affiatate sorelle Garvey potrebbero aver voltato pagina, ma quando le verità del passato riaffiorano, le cinque donne sono di nuovo sotto i riflettori; i sospetti tornano a essere tanti, come le bugie che vengono dette e i segreti che vengono rivelati, al punto da costringere le sorelle a capire di chi possono realmente fidarsi.

Il team di Bad Sisters

Nel cast ci sono Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward, Michael Smiley, Saise Quinn, Daryl McCormack, Yasmine Akram, Jonjo O'Neill, Peter Claffey, Deirdre Mullins, Lorcan Cranitch, Liz Fitzgibbon e Justine Mitchell.

La prima stagione è stata premiata con il BAFTA Television Award per la migliore serie drammatica e con il premio come Migliore attrice non protagonista ad Anne-Marie Duff. La serie è stata anche premiata con un Peabody Award e ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui la prima nomination come Outstanding Lead Actress in a Drama Series per Sharon Horgan e Outstanding Casting, Writing and Directing for a Drama Series. Inoltre, “Bad Sisters” è stata premiata dalla WGA, dai Critics Choice Awards, dalla Royal Television Society e dagli Irish Film and Television Awards.

La serie è prodotta esecutivamente da Horgan, Faye Dorn e Clelia Mountford per Merman; Dearbhla Walsh è produttrice esecutiva e regista. Produttori esecutivi sono anche Bert Hamelnick, Michael Sagol, Dave Finkel e Brett Baer, che hanno adattato la serie con Horgan dalla versione belga della serie “Clan”, creata da Malin-Sarah Gozin, che è anche produttrice esecutiva. Bad Sisters è prodotta da Merman Television e ABC Signature, una parte dei Disney Television Studios.