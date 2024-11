Better Man - La vera storia di Robbie Williams, il trailer del biopic "non convenzionale" in uscita il 1 gennaio

Pubblicazione: 15 novembre alle 13:01

Lucky Red ha lanciato il primo trailer di Better Man - La vera storia di Robbie Williams, biopic non convenzionale in cui la pop star è interpretata da una scimmia in CGI, in uscita il 1 gennaio 2025.

Better Man - La trama

Presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival nella sezione Gala, è scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di, e da Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c’è lo stesso Robbie Williams.

Better Man è la storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Con la visionaria regia di Michael Gracey (The Greatest Showman), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di Williams, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di Robbie, dall'infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino agli ineguagliabili successi da solista fuori da ogni record, affrontando al contempo le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé.