Elijah Wood torna in Nuova Zelanda nel trailer del film Bookworm

Vent'anni dopo aver concluso la trilogia del Signore degli anelli e salutato la Nuova Zelanda, Elijah Wood vi fa ritorno per cercare sua figlia nel film Bookworm.

Nella pellicola Wood interpreta l'illusionista Strawn Wise, che torna per l'appunto in Nuova Zelanda per vedere sua figlia da cui si era allontanato. La giovane Mildred (Nell Fisher) è precoce, intelligente e non ha tempo per un padre assente che conosce a malapena. È più interessata, invece, a trovare il mitico Canterbury Panther, un felino selvatico che vale 50.000 dollari se catturato in una fotografia.

All'inizio del trailer troviamo Mildred, impegnata a presentare se stessa al pubblico: è lei la "bookworm" (traducibile come secchiona o topo di biblioteca) del titolo. La ragazzina ama leggere ed esplorare e compiere grandi avventure, tutte passioni che la distinguono dagli altri bambini della sua età. La sua personalità adulta verrà ulteriormente evidenziata con l'arrivo del padre americano, assente per gran parte della sua vita. I due saranno obbligati a conoscersi e, insieme, si imbarcheranno per una grande avventura dove sarà l'undicenne però a fare da guida e da maestra al genitore.

arriverà nei cinema americani il 18 ottobre.