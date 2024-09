Carol: Cate Blanchett ricorda quando il regista Todd Haynes si "è allontanato" dal set in un momento "complicato"

Durante un Q&A al Festival di Toronto (via EW) Cate Blanchett ha raccontato un aneddoto sulla lavorazione di Carol, love story diretta da Todd Haynes nel 2015 in cui recita al fianco di Rooney Mara. Durante le riprese, accade che:

Una sera stavamo girando una scena di Carol, in una specie di strana casa abbandonata in cui era davvero difficile per Ed [Lachman, direttore della fotografia] far entrare la luce per illuminare correttamente. Era davvero complicato. Si capiva che per Todd [Haynes] era molto difficile.

Ci si aspetta che un regista abbia tutto sotto controllo e lo mantenga per tutto il tempo. A volte sono loro ad avere bisogno di un abbraccio. E devi dire: “Perché non ti allontani e ti schiarisci un po' le idee?”. Nello stesso modo in cui lui dava modo agli attori per farlo, noi facciamo altrettanto per loro.