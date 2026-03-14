Da Stranger Things al caos totale: il nuovo film di Gaten Matarazzo parte da una pizza… e sorprende

Pubblicazione: 14 marzo alle 17:38

Dopo il successo mondiale ottenuto con la serie Stranger Things, Gaten Matarazzo torna sullo schermo con un progetto molto diverso dal tono fantascientifico che lo ha reso celebre. Il giovane attore è infatti protagonista della nuova commedia surreale Pizza Movie, un film che mescola situazioni universitarie, umorismo assurdo e una notte completamente fuori controllo. La pellicola debutterà al SXSW Film Festival e arriverà in streaming il 3 aprile su Hulu e su Disney+.

Il film è scritto e diretto dal d, formato daI due autori sono conosciuti soprattutto per i loro sketch comici e per la collaborazione con il celebre programma televisivo. Coni due realizzano il loro debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico.

La trama del film parte da una situazione estremamente semplice: un timido studente universitario e il suo coinquilino molto più impulsivo decidono di uscire per comprare una pizza. Quella che sembra una missione quotidiana e banale prende però una piega completamente inaspettata. Dopo aver assunto una misteriosa droga sperimentale capace di alterare la mente, i due protagonisti vengono catapultati in una notte fatta di allucinazioni, incontri bizzarri e situazioni sempre più assurde.

L’esperienza diventa quindi una sorta di viaggio surreale attraverso una serie di eventi imprevedibili. Nel corso della notte i protagonisti si trovano ad affrontare episodi sempre più strani e fuori controllo, che li porteranno a vivere momenti di grande confusione ma anche a scoprire verità inattese su se stessi e sulla propria vita.

Oltre a interpretare uno dei personaggi principali,ricopre anche il ruolo didel progetto. Questo dimostra come l’attore stia iniziando a partecipare attivamente anche alle fasi creative e produttive dei progetti cinematografici a cui prende parte.

Il cast del film è composto da numerosi giovani attori e volti noti della televisione. Tra gli interpreti figurano Sean Giambrone, Lulu Wilson, Jack Martin, Peyton Elizabeth Lee, Marcus Scribner, Caleb Hearon, Sarah Sherman, Justin Cooley, Kevin Matthew Reyes, Adam Herschman e Lucas Zelnick.

Gaten Matarazzo, fonte: Netflix

Il film è prodotto da diversi professionisti dell’industria cinematografica. Tra i produttori principali figurano Jeremy Garelick e Will Phelps per la società American High, oltre a Billy Rosenberg per All Things Comedy. Alla produzione partecipano anche Jason Zaro, Molle DeBartolo e Max Butler.

Gli stessi registi hanno descritto il progetto come un film “assolutamente folle”, realizzato insieme a un gruppo di attori molto talentuosi e con l’obiettivo di creare una commedia imprevedibile e piena di energia. L’idea alla base di Pizza Movie è quella di trasformare un evento quotidiano – andare a prendere una pizza – in un’avventura completamente fuori controllo.

Con questa nuova pellicola, Gaten Matarazzo dimostra di voler ampliare il proprio percorso artistico oltre il ruolo che lo ha reso famoso. Pizza Movie rappresenta infatti un cambio di registro rispetto alle atmosfere di Stranger Things, portando l’attore in una commedia surreale che punta tutto su situazioni imprevedibili, humor assurdo e una lunga notte universitaria destinata a cambiare la vita dei protagonisti.