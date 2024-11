Pubblicazione: 19 novembre alle 14:38

È finalmente online il primo trailer del film live action di How To Train Your Dragon, saga da noi nota come Dragon Trainer. Alla regia del film Dean DeBlois, già regista dei tre lungometraggi animati (il primo in co-regia con Chris Sanders).

Ecco anche il poster:

Il film uscirà il 13 giugno 2025.